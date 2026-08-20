ETV Bharat / technology

മീൻമുള്ളും ചെതുമ്പലും ഇനി ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്കല്ല; മത്സ്യമാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് പല്ലിനും അസ്ഥിക്കും നാനോ മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ

ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് ഇടുന്ന മത്സ്യ അവശിഷ്‌ടത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ, കാൽസ്യം, ഫോസ്‌ഫറസ് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നും മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിലയേറിയ ഔഷധ/ബയോ-മെഡിക്കൽ സംയുക്തം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷണ സംഘം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

NANO HYDROXYAPATITE FISH WASTE COULD HELP BONES TEETH MANGALURU RESEARCHERS FISH STUDY FISH SPINES AND SCALES MORE USEBLE
Fish Waste Could Help Repair Bones and Teeth, Researchers Develop Nano-Hydroxyapatite (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: മത്സ്യം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും മുള്ളും ചെതുമ്പലും ഒഴിവാക്കി മാത്രമാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. മുള്ളുകൾ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുമെന്ന ഭയത്താൽ മത്സ്യം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്നവരും കുറവല്ല. മത്സ്യം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ മുള്ളുകൾ, തല, കുടൽ, ചെതുമ്പൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വലിയൊരു ഭാഗം മാലിന്യമായി വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ് പതിവ്.

എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥികളും ചെതുമ്പലുകളും ഉപയോഗിച്ച് അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പല്ല് ക്ഷയത്തിനും മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിലയേറിയ ബയോ-മെഡിക്കൽ സംയുക്തം ഉത്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മംഗളൂരു ഫിഷറീസ് കോളജിലെ ഗവേഷണ സംഘം. ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മംഗളൂരു ഫിഷറീസ് കോളജിലെ ഫിഷ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമായ മഞ്ജ നായിക് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.

40% മത്സ്യ മാലിന്യത്തിന് പൊന്നിൻ വില

സാധാരണയായി ഒരു കിലോ മത്സ്യം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ 60 മുതൽ 65 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായി ലഭിക്കൂ. ശേഷിക്കുന്ന 35 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാലിന്യമായി തള്ളുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഈ സൂപ്പർഫുഡ് അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി, മാലിന്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിര ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഇവയെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഈ ഗവേഷണം വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഫിഷ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമായ ഡോ. ബി. മഞ്ജ നായിക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടന്നത്.

നാനോ-ഹൈഡ്രോക്സി അപറ്റൈറ്റ്

മത്സ്യ അസ്ഥികളിലും ചെതുമ്പലുകളിലും കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും 1.67 എന്ന കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ ശേഖരിച്ച് 'തെർമൽ കാൽസിനേഷൻ' എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സംസ്കരിച്ചാണ് 10 മുതൽ 15 നാനോമീറ്റർ വരെ സൂക്ഷ്മമായ 'നാനോ-ഹൈഡ്രോക്സി അപറ്റൈറ്റ്' സംയുക്തം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഫലപ്രദമാകുന്നതിങ്ങനെ

ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ മൂലമോ സ്വാഭാവിക വാർദ്ധക്യം മൂലമോ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൽ, ഒടിവ് എന്നിവ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അസ്ഥികളുടെ ബലം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് വളരെ സഹായകമാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ദന്ത പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും മത്സ്യ അവശിഷ്‌ടങ്ങളിലൂടെ ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംയുക്തം ഫലപ്രദമാണ്. ദന്തക്ഷയം (കാവിറ്റികൾ) ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല്ലുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും ദന്ത ശസ്ത്രക്രിയയിൽ മോണ/ഫില്ലറായും ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും.

നിലവിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഹൈഡ്രോക്‌സിഅപറ്റൈറ്റ് കന്നുകാലിയുടെയോ പന്നിയിറച്ചിയുടെയോ അസ്ഥികളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ബദൽ, മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സംയുക്തം, പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിദത്തമാണെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും മത്സ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ സൂപ്പർഫുഡ് എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാംസത്തിന് മാത്രമല്ല, മാലിന്യമായി വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന മുള്ളുകൾക്കും ചെതുമ്പലുകൾക്കും വളരെയധികം പോഷകമൂല്യമുണ്ട്. മുമ്പ്, മത്സ്യത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിജയകരമായി തുകൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, മുള്ളുകളിൽ നിന്നും ചെതുമ്പലുകളിൽ നിന്നും വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു 'നാനോ ഹൈഡ്രോക്‌സി അപറ്റൈറ്റ്' സംയുക്തം ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഈ മാലിന്യ സംസ്‌കരണം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയാനും ബയോ-മെഡിക്കൽ വിപണിക്ക് ബദൽ ഊർജ്ജം നൽകാനും കഴിയും," പ്രൊഫ. ഡോ. ബി. മഞ്ജ നായിക് പറഞ്ഞു.

തൊഴിലവസരങ്ങളും പേറ്റൻ്റും

ഈ സുപ്രധാന ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്ര ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ പേറ്റൻ്റ് നേടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നു. കൂടാതെ, മത്സ്യ മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിലൂടെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളും തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന താൽപ്പര്യമുള്ള ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഈ നൂതനവിദ്യ കൈമാറാനും സംഘടന പദ്ധതിയിടുന്നു.

Also Read: ഗര്‍ഭകാല ആദ്യമൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ പനി; സുരക്ഷിത ഇടപെടലുകള്‍, മരുന്നുകള്‍ അപകടകരം, രോഗാണുബാധക്കാലത്ത് ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം

TAGGED:

NANO HYDROXYAPATITE
FISH WASTE COULD HELP BONES TEETH
MANGALURU RESEARCHERS FISH STUDY
FISH SPINES AND SCALES MORE USEBLE
FISH WASTE COULD HELP HUMAN BODY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.