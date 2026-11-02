തമിഴ്നാട്ടിലെ കുലശേഖരപട്ടണത്ത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നു: ലോഞ്ച് അടുത്ത വർഷമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ
തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ കുലശേഖരപട്ടണത്താണ് പുതിയ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് 2027 മാർച്ചിലോ ഏപ്രിലിലോ നടത്തുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ.
Published : November 2, 2026 at 10:18 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിലോ ഏപ്രിലിലോ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുലശേഖരപട്ടണത്ത് നിന്ന് ആദ്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി. നാരായണൻ. തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ കുലശേഖരപട്ടണത്ത് പുതിയ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വിജയകരമായി കുതിച്ചുയർന്ന് GSLV-F18
ഒക്ടോബർ 30ന് രാത്രി 11:51ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് GSLV-F18 റോക്കറ്റിൽ NVS-03 നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹം വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചതായും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത തലമുറ നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉപഗ്രഹമാണിതെന്നും ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം 38,000 കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച NVS-03 ഉപഗ്രഹത്തെ, പ്രൊപ്പൽഷൻ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് 5,500 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഗ്രഹത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വസ്തുക്കളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും, കൃത്യമായ സമയം അറിയുന്നതിനും, കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കാൻ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്.
പൊതുസുരക്ഷ, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിനും പറന്നുയരുന്നതിനും, കപ്പലുകളുടെ നാവിഗേഷൻ തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിലവിൽ 56 ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനും വിവിധ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി: ആളില്ലാ പേടകം ഉടൻ പരീക്ഷിക്കും
ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് നാരായണൻ പറഞ്ഞു. "ഈ പദ്ധതിക്കായി ഇതുവരെ ഏകദേശം 8,000 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുൻപായി, പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ആളില്ലാ പേടകങ്ങൾ ആദ്യം അയക്കാനാണ് പദ്ധതി,"അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളില്ലാ പേടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുക. ചന്ദ്രയാൻ 4, ചന്ദ്രയാൻ 5 എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചന്ദ്രയാൻ 4 2028-ൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാന്ദ്ര ഗവേഷണങ്ങളെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. "ബഹിരാകാശത്തെയും സൂര്യനെയും സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഇതുവരെ ഏകദേശം 37 ടെറാബൈറ്റ് ഡാറ്റകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി ഈ ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്," നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച്
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലായാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. മൂന്ന് യാത്രികരെ 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച്, മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കുക എന്നതാണ് ഗഗൻയാനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വ്യോമസേനയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻമാരായ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, അജിത് കൃഷ്ണൻ, അംഗദ് പ്രതാപ്, വിങ് കമാൻഡർ ശുഭാൻഷു ശുക്ല എന്നിവരാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യാത്രികർ.
മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സുരക്ഷയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ആളില്ലാ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ ആളില്ലാ ദൗത്യമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും യാത്രികരുമായുള്ള യാത്ര ഐഎസ്ആർഒ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
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