ഹൈദരാബാദിലെ ആദ്യ ഐടി ടവർ ഓർമയാകുന്നു; ഇൻ്റർഗ്രാഫ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നു
ഹൈദരാബാദിലെ ഐടി മേഖലയുടെ സുവർണകാലത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ സ്ഥാപനമാണ്. നിലവിൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ വാണിജ്യ സമുച്ചയം നിർമിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ
Published : June 25, 2026 at 11:14 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ ഐടി കുതിപ്പിന് അടിത്തറ പാകിയ ആദ്യ ഐടി ടവർ ഓർമയാകുന്നു. നഗരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനം ഇൻ്റർഗ്രാഫ് കൺസൾട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബീഗംപേട്ടിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറയുന്നത്. ഭൂഗർഭ ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിലെ ഐടി നഗരം എന്നാൽ മാദാപൂർ, ഗച്ചിബൗളി, നാനാക്രംഗുഡ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നഗരത്തിലെ ആദ്യതലമുറ ഐടി ജീവനക്കാരുടെ ഓർമകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് ബീഗംപേട്ടാണ്. 1987ലാണ് ഇൻ്റർഗ്രാഫ് കൺസൾട്ടിങ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിലെ ഐടി മേഖലയുടെ സുവർണകാലത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ സ്ഥാപനമാണ്. നിലവിൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ വാണിജ്യ സമുച്ചയം നിർമിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.
തുടക്കം ബീഗംപേട്ടിൽനിന്ന്
മാദാപൂരിൽ സൈബർ ടവേഴ്സ് നിർമിക്കുകയും വിപ്രോ, ഇൻഫോസിസ് തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ ഭൂമി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ബീഗംപേട്ട്, അമീർപേട്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഐടി കമ്പനികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ. ബ്രിഗേഡ്, ടാറ്റ സെർവിസോൾ, വിപ്രോ എയർടെൽ, ഇൻ്റർഗ്രാഫ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ബീഗംപേട്ടിലാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിതമായത്. ഇതിന് പുറമെ സത്യം സംസ്ഥ മെയ്ഫെയറിലും സിറ്റി സെൻ്റർ കോംപ്ലക്സുകളിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒഎസ്ഐ പഞ്ചഗുട്ടയിലും എച്ച്എസ്ബിസി ബഞ്ചാര ഹിൽസിലെ പത്താം നമ്പർ റോഡിലുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സിയറ അറ്റ്ലാൻ്റിക്, എഡിപി എന്നീ കമ്പനികൾ സോമാജിഗുഡയിലും 24x7 കസ്റ്റമർ ബീഗംപേട്ടിലുമാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ഓഫിസുകൾ തുറന്നത്.
വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ബീഗംപേട്ട് വിമാനത്താവളം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര യാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിമാനത്താവളം നഗരമധ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐടി കമ്പനികൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറി. വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്കും കമ്പനി മേധാവികൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ബീഗംപേട്ടിൻ്റെയും അമീർപേട്ടിൻ്റെയും വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.
തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറാൻ തുടങ്ങിയത്. ഐടി മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക പരിഗണന നഗരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്താൻ കാരണമായി. ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്കാണ് അക്കാലത്ത് ഈ കമ്പനികളിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചത്. ഇൻ്റർഗ്രാഫ് കൺസൾട്ടിങ് പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നത് അന്ന് വലിയ അഭിമാനമായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ വരവോടെ നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പുതിയ റോഡുകളും ഹോട്ടലുകളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ബീഗംപേട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉയർന്നുവന്നു.
എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഐടി കമ്പനികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ കൂടുതൽ വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നു. ഇതോടെയാണ് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് ഹൈടെക് സിറ്റി എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയത്. രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ശംഷാബാദിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഐടി ഇടനാഴി മാദാപൂരിലേക്ക് വികസിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ബീഗംപേട്ടിലെ പല കമ്പനികളും പുതിയ ഐടി ഇടനാഴിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മാറ്റി. എങ്കിലും ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്നത്തെ ആഗോള ഐടി നഗരമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഇൻ്റർഗ്രാഫ് കൺസൾട്ടിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യകാല കമ്പനികൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. ഈ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമകൾ കൂടിയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്.
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