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ഇനി ഫിഫ ലോകകപ്പ് നിങ്ങള്‍ക്കും കളിക്കാം... വമ്പൻ സര്‍പ്രൈസുമായി നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സ്

സ്‌മാര്‍ട്ട് ടിവിയും നിങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ള ഫോണും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് ലോകകപ്പ് ആവേശം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ഗെയിമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്...

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FIFA World Cup: Launch Edition title is available on Netflix Games. ((Image Credit: Inside Fifa))
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 3:23 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫാ ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ആരാധകർക്കായി ഇതാ ഒരു കിടിലൻ സർപ്രൈസ്. ജൂൺ 11-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടാൻ ഫിഫയും ഒടിടി ഭീമന്മാരായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സും കൈകോർക്കുന്നു. ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമികള്‍ക്കായി 'ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ്: ലോഞ്ച് എഡിഷൻ' എന്ന പുതിയ ഫുട്ബോൾ ഗെയിം ഇരുവരും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് ഗെയിംസിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ പുത്തൻ ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് വരിക്കാർക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യമായി ആസ്വദിക്കാം.

ആരാധകര്‍ക്കായി ഒരു യഥാർത്ഥ ലോകകപ്പ് അനുഭവം തന്നെയാണ് നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 2026 ലോകകപ്പിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മുഴുവൻ 48 ദേശീയ ടീമുകളും, കളിയരങ്ങേറുന്ന 16 ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേഡിയങ്ങളും, കൂടാതെ 1,200-ലധികം മുൻനിര താരങ്ങളും ഈ ഗെയിമിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരും സ്വന്തം ടീം തന്നെ ഇതില്‍ നിര്‍മിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത്, യഥാർത്ഥ ലോകകപ്പിൻ്റെ അതേ ആവേശത്തിലും ഘടനയിലും കളിച്ച് കപ്പടിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.

കളിക്കാൻ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ? ഒട്ടുമില്ല!

സാധാരണ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ വലിയ ഗെയിമിംഗ് പരിചയം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഈ ഫിഫ ഗെയിം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ലളിതമായാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കളിച്ചു പഠിക്കാം. "ഇത് ഗെയിമർമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന യഥാർത്ഥ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്!" - ഫിഫ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്‌മാർട്ട് ടിവിയും മൊബൈൽ കൺട്രോളറും, സംഭവം കളറാകും!

  • ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സവിശേഷത ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ്.
  • നിങ്ങളുടെ സ്‌മാർട്ട് ടിവിയിൽ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.
  • സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന QR കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഗെയിം കൺട്രോളറായി മാറും!

പാസിംഗും ഷൂട്ടിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഫോണിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിലകൂടിയ ഗെയിമിംഗ് കൺസോളുകളോ റിമോട്ടുകളോ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിലിരുന്ന് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പന്തുരുട്ടാം. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്നതിന് പുറമെ, ഒരേ സമയം നാല് പേർക്ക് വരെ ഒരുമിച്ച് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബത്തോടുമൊപ്പം കാണാനിരിക്കുന്നവർക്ക്, അതിനിടവേളകളിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ പൂരം തന്നെ വീട്ടിൽ തീർക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അധിക ഹാർഡ്‌വെയറുകളുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല താനും!

ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം

നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സുമായുള്ള ഫിഫയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടി മാത്രമാണ് ഈ 'ലോഞ്ച് എഡിഷൻ'. വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളും അപ്ഡേറ്റുകളും ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഫിഫ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലൂടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ കളിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫിഫ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ലോകകപ്പ് ജ്വരം ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന നിമിഷത്തിൽ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌ലിൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന വരിക്കാരിലേക്ക് നേരിട്ട് ഫിഫയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗെയിം എത്തിക്കുന്നത് സ്പോർട്‌സ്-ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ ഒരു വൻ വിപ്ലവമായി മാറും എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

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