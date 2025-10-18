സൗജന്യമായി രാജ്യത്ത് എവിടെയും കറങ്ങാം, ദീപാവലിക്ക് കിടിലൻ ഗിഫ്റ്റുമായി ഹൈവേ മന്ത്രാലയം
Published : October 18, 2025 at 7:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഗിഫ്റ്റാണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്? ഇത്തവണ ഒരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചാലോ? സാധാരണയായി നല്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകള്ക്ക് പകരമായി പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം നല്കാം. ഇതിനായി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഗിഫ്റ്റുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെവിടെയും ടോൾ കൊടുക്കാതെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഹൈവേ മന്ത്രാലയം ഒരുക്കുന്നത്. ഈ ദീപാവലിക്ക് ഫാസ്റ്റ്ടാഗ് വാർഷിക പാസ് ഗിഫ്റ്റായി നല്കുന്നതിലൂടെ കൂട്ടുകാര്ക്കും കുടുബാംഗങ്ങള് സൗജന്യമായി വാഹനം ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും.
എങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഗിഫ്റ്റ് നല്കുന്നത്?
- യാത്രാ പാസ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ രാജ്മാർഗ്യാത്ര (Rajmarg Yatra) എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പ്ലേ സ്റ്റോറില് നിന്ന് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
- ശേഷം, ഈ ആപ്പ് തുറന്ന് ഇതിൽ ടോൾ റോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് വാർഷിക പാസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- വാർഷിക പാസ് തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം 'പാസ് ചേർക്കുക' എന്ന ഭാഗം നോക്കുക. ഇവിടെ സ്വീകർത്താവിൻ്റെ വാഹന നമ്പറും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങളും നൽകണം.
- ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു OTP അയയ്ക്കും. നിങ്ങൾ OTP പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സ്വീകർത്താവിൻ്റെ FASTag-ൽ വാർഷിക പാസ് സജീവമാകും.
- ഇടയ്ക്കിടെ റീചാർജ് ചെയ്യാതെ തന്നെ തടസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ പാസ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
രാജ്മാർഗ്യാത്ര ആപ്പ്
ഇന്ത്യൻ ദേശീയപാതകളിലെ യാത്ര ലളിതമാക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NHAI) 'രാജ്മാർഗ്യാത്ര' എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും iOS ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്. ഹൈവേകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇത് നൽകുകയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരാതികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് വാർഷിക പാസിനെക്കുറിച്ച്
വാർഷിക പാസിന് 3,000 രൂപയാണുള്ളത്. ഒരു വർഷത്തേക്കോ 200 ടോൾ പ്ലാസ ക്രോസിംഗുകൾക്കോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഉള്ള എല്ലാ വാണിജ്യേതര വാഹനങ്ങൾക്കും ഇത് ലഭ്യമാണ്. രാജ്മാർഗ്യാത്ര ആപ്പ് വഴി ഒറ്റത്തവണ ഫീസ് അടച്ചാൽ, നിലവിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ടാഗിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പാസ് സജീവമാകും.
പരിധിയിലെത്തിയ ശേഷം, ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് പതിവ് പേ-പെർ-ട്രിപ്പ് മോഡിലേക്ക് മാറുന്നു. പോയിൻ്റ് അധിഷ്ഠിത ടോൾ പ്ലാസകളിൽ, ഓരോ വൺ-വേ ക്രോസിംഗും ഒരു ട്രിപ്പായും ഒരു റിട്ടേൺ രണ്ടായും കണക്കാക്കുന്നു. ചില ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളവ, ചേസിസ് നമ്പർ (chassis number) മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവൂ. വാർഷിക പാസ് സജീവമാക്കാൻ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.
പണമടയ്ക്കാൻ UPI, ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പേയ്മെൻ്റിന് FASTag വാലറ്റ് ബാലൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് വാർഷിക പാസ് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, 25 ലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ ഇത് വാങ്ങുകയും രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 5.67 കോടി ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു
