പനിയുണ്ടോ എന്ന് പശു പറയില്ല, പക്ഷേ 10 മിനിറ്റില് കൗഫിറ്റ് പറയും; വമ്പൻ ടെക്നോളജിയില് വിജയം കണ്ട് വയനാട്ടിലെ റെജി
പശുക്കളുടെ രോഗവിവരങ്ങൾ മുതൽ പാലുൽപ്പാദനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കൗഫിറ്റ് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ കർഷകനായ റെജിക്ക് സാധിക്കുന്നു
Published : October 27, 2026 at 7:41 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ഒരു പശുവിന് പനിയോ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളോ വന്നാൽ അത് പുറത്തുപറയാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയില്ല. പലപ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കടുക്കുമ്പോഴാണ് കർഷകർ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പാലുൽപ്പാദനം കുറയുകയും കർഷകന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് വയനാട് നൂൽപ്പുഴയിലെ എ.കെ. റെജി എന്ന ക്ഷീരകർഷകൻ. പശുക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ മാറ്റവും കൃത്യമായി കർഷകൻ്റെ മൊബൈലിൽ എത്തിക്കുന്ന 'കൗഫിറ്റ്' എന്ന സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യവിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് കയ്യടി നേടുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.
വയനാട് നൂൽപ്പുഴ തോട്ടാമൂല കനാൽകുന്ന് എരങ്ങോത്ത് സ്വദേശിയായ എ.കെ. റെജിയാണ് 'കൗഫിറ്റ്' എന്ന നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ തൻ്റെ ഡയറി ഫാമിൽ നടപ്പിലാക്കി ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് തന്നെ പുതിയൊരു വഴി കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം തൊഴുത്തിലെ പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങളും പാലുൽപ്പാദനവും തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഉടനടി സാധിക്കും.
എന്താണ് കൗഫിറ്റ്
നമ്മൾ മനുഷ്യർ കൈകളിൽ അണിയുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡുകൾ പോലെ പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു 'സ്മാർട്ട് കോളർ ടാഗ്' സംവിധാനമാണിത്. പശുക്കളുടെ കഴുത്തിലാണ് ഈ പ്രത്യേക ടാഗ് അണിയിക്കുന്നത്. പശുക്കൾക്ക് എപ്പോഴാണ് രോഗം വരുന്നത്, അവയുടെ പാലുൽപ്പാദനത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഓരോ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ റെജിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ടാഗിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ ഗേറ്റ്വേ എന്ന ഉപകരണം വഴി പൂനെയിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെത്തും. അവിടെ നിന്നും കർഷകൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ സന്ദേശമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
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പ്രജനനത്തിൻ്റെ സമയം, ഹീറ്റ്, രോഗാവസ്ഥ, പാലുൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങി കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ പൂർണമായും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കർഷകന് തത്സമയം അറിയാനാകും. ഇതിലൂടെ കൃത്യസമയത്ത് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കേരളത്തില് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു കർഷകൻ കന്നുകാലികളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിച്ച് വിജയം നേടുന്നത്.
വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഫാമുകളോ സർക്കാർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളോ (മാട്ടുപ്പെട്ടി പോലുള്ളവ) പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ട്രാക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, വയനാട്ടിലെ എ.കെ. റെജി എന്ന സാധാരണ ക്ഷീരകർഷകൻ സ്വന്തം ഫാമിനായി ഇത് വാങ്ങി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു തുടക്കമാണ്.
"എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽനിന്നുമാണ് ഞാൻ ഈ ഉപകരണം മേടിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 5000 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില . എന്നാൽ ഇന്ന് വില കൂടി. ഏകദേശം 7000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. ഒരു ടാഗ് കൂടെ ഒരു ഗേറ്റ്വേ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഉപകരണം വഴി പശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, പാലുൽപാദനം, ശരീര താപനില തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പേരുടെ ഫോണുമായി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഉപകരണം എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്," ക്ഷീരകർഷകനായ എ.കെ റെജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'കൗഫിറ്റ്' എന്ന സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തന രീതി ഇതാ...
ഘട്ടം 1: കഴുത്തിലെ സ്മാർട്ട് കോളർ ടാഗ്
ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗം പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ അണിയിക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം 'സ്മാർട്ട് കോളർ ടാഗ്' ആണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ കൈകളിൽ അണിയുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡുകൾക്ക് സമാനമാണിത്. ഈ ടാഗിനുള്ളിൽ അത്യാധുനിക സെൻസറുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ചിപ്പുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പശുവിൻ്റെ ശരീര താപനില, അത് എത്ര സമയം ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്ക്കുന്നു, എത്ര സമയം വിശ്രമിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ സെൻസർ തുടർച്ചയായി അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
ഘട്ടം 2: തൊഴുത്തിലെ 'ഗേറ്റ്വേ' ഉപകരണം
പശുവിൻ്റെ കഴുത്തിലെ ടാഗ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ (Radio Signals) വഴി തൊഴുത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 'ഗേറ്റ്വേ' എന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകരണ ഉപകരണത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. വലിയൊരു പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള (ഉദാഹരണത്തിന് 200 മുതൽ 500 മീറ്റർ വരെ) എല്ലാ പശുക്കളുടെയും ടാഗുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരേസമയം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ഗേറ്റ്വേയ്ക്ക് കഴിയും. ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്.
ഘട്ടം 3: പൂനെയിലെ സെൻട്രൽ ക്ലൗഡ് സെർവർ
തൊഴുത്തിലെ ഗേറ്റ്വേ ഈ വിവരങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആസ്ഥാനമായ പൂനെയിലുള്ള പ്രധാന സെർവറിലേക്ക് തത്സമയം കൈമാറുന്നു. അവിടെയുള്ള ക്ലൗഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഡാറ്റകളെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിശകലനം ചെയ്യും. ആ പശുവിൻ്റെ മുൻ ദിവസങ്ങളിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുമായി ഇന്നത്തെ വിവരങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.
ഘട്ടം 4: 10 മിനിറ്റിൽ കർഷകൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക്!
വിശകലനം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും പശുക്കളുടെ കൃത്യമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ കർഷകൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങളായി എത്തും. പശുവിന് പനി വരാൻ തുടങ്ങുകയോ, ദഹനം കുറയുകയോ ചെയ്താൽ 'പശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യം മോശമാണ്' എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മൊബൈലിൽ വരും.
പശുക്കൾ ഗർഭധാരണത്തിന് സന്നദ്ധമാകുന്ന സമയം (മദിലക്ഷണം) പലപ്പോഴും കർഷകർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാറില്ല. എന്നാൽ കൗഫിറ്റ് പശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങളും ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ച് 'ഇതാണ് കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം' എന്ന് മൊബൈലിലൂടെ കൃത്യമായി അറിയിക്കും. ഇത് വഴി കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനം 100% വിജയകരമാക്കാം.
ചുരുക്കത്തിൽ...
ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായാൽ പോലും പശുവിൻ്റെ കഴുത്തിലെ ടാഗ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നു ➔ തൊഴുത്തിലെ ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് സിഗ്നൽ അയക്കുന്നു ➔ പൂനെയിലെ സെർവർ അത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ➔ പത്താം മിനിറ്റിൽ കർഷകൻ്റെ കൈയിലെ മൊബൈലിൽ വിരൽത്തുമ്പിൽ വിവരമെത്തുന്നു!
ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കുന്നതോടെ ക്ഷീരമേഖലയിലെ വിവിധ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ കരുത്തുമായാണ് റെജി മാതൃകയാകുന്നത്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളെ കൃഷിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് വിജയം വരിച്ച ഈ കർഷകൻ മറ്റ് കർഷകർക്കും വലിയൊരു പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ്.
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