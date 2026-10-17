സൂക്ഷിക്കുക! ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ്; ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ
ഇത്തരം വ്യാജ ആപ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കളെുടെ സുരക്ഷയെയും സ്വകാര്യതയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെവലപ്പറുടെ പേരും അവലോകനങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : October 17, 2026 at 9:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഉപയോക്താക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് 'ആൻഡ്രോയിഡ് അതോറിറ്റി'യുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വാട്സ്ആപ്പിന്റെ വ്യാജ പതിപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. വ്യാജ ആപ്പ് ഇപ്പോഴും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്.
വ്യാജ ആപ്പുകൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രവണത വർധിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണ്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും വാട്സ്ആപ്പിന്റെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയിലും സ്വകാര്യതയിലും വീണ്ടും ആശങ്കയുയർത്തുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഏതൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ഉപയോക്താക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ആപ്പ് ദൃശ്യമാകുന്നത് സ്പോൺസേർഡ് ഫലങ്ങളിൽ
റെഡ്ഡിറ്റിലെ '2ne1cheese' എന്ന ഉപയോക്താവാണ് ഈ വിഷയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ വാട്സ്ആപ്പിനായി തിരയുമ്പോൾ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വ്യാജ ആപ്പ് 'സ്പോൺസേർഡ്' ഫലങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്ലേ സ്റ്റോർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഈ വ്യാജ ആപ്പ് 5,00,000 തവണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. '
'Agment Assets sallu' എന്ന ഡെവലപ്പർ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഈ വ്യാജ ആപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ആപ്പ് മാത്രമേ ദൃശ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഒറിജിനൽ ആപ്പിന്റെ അതേ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും വിവരണവുമാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
5 ലക്ഷം ഡൗൺലോഡുകൾ
യഥാർത്ഥ വാട്സ്ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് 1000 കോടിയിലധികം തവണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, വ്യാജ ആപ്പ് 5 ലക്ഷം തവണയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ വ്യാജ ആപ്പ് സ്പോൺസേർഡ് ഫലങ്ങളിൽ കാണില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പല തിരയലുകളിലും യഥാർത്ഥ വാട്സ്ആപ്പ് തന്നെയാണ് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത്. എങ്കിലും 5 ലക്ഷം തവണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യാജ ആപ്പിനെ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കാനാകില്ല.
ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ ഏർലി ആക്സസ് പ്രോഗ്രാമും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു
ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങാത്ത, വികസന ഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ആപ്പുകളും ഗെയിമുകളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാനായി ഗൂഗിൾ പ്ലേ നൽകുന്ന സൗകര്യമായ ഏർലി ആക്സസ് പ്രോഗ്രാം വ്യാജ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ർലി ആക്സസിലെ ആപ്പുകൾക്ക് പൊതു ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിറ്റ്ഡെഫെൻഡർ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞു. ഇത് ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ ആപ്പ് വ്യാജത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ആപ്പ് തടസ്സമില്ലാതെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് പോലും ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതാണ് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇതുപോലുള്ള വ്യാജ ആപ്പുകൾ വേറെയുമുണ്ടാകാമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത്തരം വ്യാജ ആപ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കളെുടെ സുരക്ഷയെയും സ്വകാര്യതയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെവലപ്പറുടെ പേരും അവലോകനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആപ്പുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫലങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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