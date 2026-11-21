ജിടിഎ 6 റെക്കോർഡ് വിജയത്തിൽ, പിന്നാലെ പിസി പതിപ്പിന്റെ പേരിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ
എക്സ്ബോക്സിൽ നിന്നോ പ്ലേസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്ത് പിസിയിൽ കളിക്കാനുള്ള വ്യാജ സോഫ്റ്റ്വെയറെന്ന പേരിലാണ് ഹാക്കർമാർ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്.
Published : November 21, 2026 at 4:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 3.79 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിൽപ്പന നേടിക്കൊണ്ട് വിനോദ മേഖലയിലെ സകല റെക്കോർഡുകളും തകർക്കാൻ റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസിന്റെ 'ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6'ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജിടിഎ 6 നിലവിൽ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 പ്രോ, എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് X|S, എക്സ്ബോക്സ് വൺ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാവുമെങ്കിലും പിസിയിൽ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ 2027 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും, ഈ അവസരം ഹാക്കർമാർ മുതലെടുക്കുകയാണ്.
തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ?
'ClickFix' എന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ഹാക്കർമാർ ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പിസി പതിപ്പ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുമെന്നതിനാൽ, പിസിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എക്സ്ബോക്സിൽ നിന്നോ പ്ലേസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള വ്യാജ സോഫ്റ്റ്വെയർ (GTA VI പിസി ക്ലയന്റ്) എന്ന പേരിലാണ് ഹാക്കർമാർ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.
അതായത് പിസി ഗെയിമർമാരെ കബളിപ്പിച്ച് "കൺസോൾ-ടു-പിസി സ്ട്രീമിംഗ് ക്ലയന്റ്" ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി പവർഷെൽ കമാൻഡുകൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേസ്റ്റേഷനിലും Xbox സീരീസ് X|S ലും മാത്രം ലഭ്യമായ ജിടിഎ6, പിസിയിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പരിഹാര മാർഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോക്താക്കളെ മാൽവെയറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്.
ക്ലിക്ക്ഫിക്സ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ Win+R ബട്ടണുകൾ അമർത്തി ഒരു പവർഷെൽ കമാൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് റൺ ചെയ്യാൻ ഹാക്കർമാർ ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, മാൽവെയർ അടങ്ങിയ ഒരു 'ZIP' ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അവർ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കമാൻഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത .exe ഫയൽ തുറക്കുകയോ ചെയ്താൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സുരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയും, ബ്രൗസറിലെ പാസ്വേഡുകൾ, ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഹാക്കർമാർക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
ബിറ്റ്ഡിഫെൻഡർ ടോട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ത്രെറ്റ് ഡിഫൻസ് സംവിധാനമാണ് ഇത്തരമൊരു സൈബർ ഭീഷണി കണ്ടെത്തുകയും ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തത്. ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളും ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ ജിടിഎ 6 കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായതായി സൈബർ സുരക്ഷാ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
സൈബർ ആക്രണമങ്ങളിൽ വർധനവ്
GTA VIന് കൂടുതൽ ആരാധകർ ഉള്ളതിനാൽ, ഗെയിമിങ് പ്രേമികളുടെ ഈ അവേശത്തെ മുതലെടുക്കാൻ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി സൈബർ സുരക്ഷാ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'KnowBe4'ന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2026 മാർച്ചിനും ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിലുള്ള പ്രതിമാസ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗെയിമിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈബർ ആക്രമണങ്ങളടങ്ങുന്ന ഇമെയിലുകളിൽ 1,300 ശതമാനത്തിന്റെ വൻ വർധനവ് ഉണ്ടായതായി ഇവർ കണ്ടെത്തി. ഒക്ടോബറിൽ വിശകലനം ചെയ്ത ഫിഷിങ് ഇമെയിലുകളിൽ 9.6 ശതമാനവും GTA-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകളായിരുന്നുവെന്ന് KnowBe4 വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലക്ഷ്യം കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാർ
സൗജന്യമായി GTA VI പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും, ഒപ്പം മറ്റ് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ആക്രമണകാരികൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളിൽ 83.2 ശതമാനവും നടക്കുന്നത് വാരാന്ത്യങ്ങളിലാണെന്നും ലൂസി ഗീ 'കമ്പ്യൂട്ടർ വീക്ക്ലി'യോട് പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിക്കാരെയാണ് ഇവർ കൂടുതലായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാനായി കൂടുതൽ സുരക്ഷയുള്ള ജോലിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ഫോണുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇവർ QR കോഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
തട്ടിപ്പുകളിൽ പെടാതിരിക്കുക
ജിടിഎ 6 പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമായതിനാലും, വലിയ ആരാധകവൃന്ദം തന്നെ ഉള്ളതിനാലും തട്ടിപ്പുകൾക്ക് സാധ്യതയും ഏറെയാണെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഗെയിമർമാർ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി GTA VI ഔദ്യോഗികമായി എവിടെയൊക്കെ ലഭ്യമാണ്, ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
ജിടിഎ 6 എ: എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 സ്ലിം, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 പ്രോ, Xbox Series X|S എന്നിവയിൽ GTA 6 ലഭ്യമാണ്. കളിക്കാർക്ക് അതത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ 'കോഡ്-ഇൻ-ബോക്സ്' രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ പതിപ്പ് വാങ്ങിയോ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കാം. കൺസോൾ സ്റ്റോറുകൾ വഴി ഡിജിറ്റലായും, തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റോറുകളിലും, തെരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിലെ ബ്ലിങ്ക്വിറ്റ് പോലുള്ള 'ക്വിക്ക്-കൊമേഴ്സ്' പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും ബോക്സ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ വാങ്ങാം. ബോക്സ് പതിപ്പുകളിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ ഡൗൺലോഡ് കോഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ, ഈ ഗെയിം പിസിയിൽ കളിക്കാനാകില്ല.
GTA 6: ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വില വരും?
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോർ, എക്സ്ബോക്സ് സ്റ്റോർ എന്നിവയിലെ ഔദ്യോഗിക ലിസ്റ്റിംഗുകൾ വഴി, ഈ ഗെയിമിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയലിന്റെ വലുപ്പവും റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ GTA 6, 'സ്റ്റാൻഡേർഡ്', 'അൾട്ടിമേറ്റ്' എന്നീ പതിപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കനുസരിച്ച് ഇവയുടെ വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വില പരിശോധിക്കാം...
- പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷൻ: ₹5,999
- പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷൻ: ₹7,499
- എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് X|S: ₹5,999 മുതൽ
ഡൗൺലോഡ് സൈസ്
GTA VI ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനനുസരിച്ച്, 212 GB വരെ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്നാണ് റോക്ക്സ്റ്റാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ സ്റ്റോറേജ് കുറവാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക.
റെക്കോർഡ് വിജയത്തിൽ ജിടിഎ 6
ആദ്യ ദിവസത്തെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പനയിലൂടെ 3.79 ബില്യൺ ഡോളർ നേടാൻ ഈ ഗെയിമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രീ-ഓർഡറുകളും ആദ്യ ദിവസത്തെ വിൽപ്പനയും ചേർത്ത് 2.36 ബില്യൺ ഡോളർ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് ഇത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്ന വിനോദ ഉൽപ്പന്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജിടിഎ 6. വിനോദ മേഖലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലോഞ്ചായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. പ്രീ-ഓർഡറുകൾ വഴി മാത്രം 32.5 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതായി റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Also Read:
- നഗ്നതയും കവർച്ചയും പ്രമേയം: 'ജിടിഎ-6' കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
- ഗെയിമിങ് ലോകത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി 'GTA 6': ഇന്ത്യയിലെ വിലയെത്ര? വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- മനുഷ്യരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും, ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് തീർക്കും: പുതിയ സ്മാർട്ട് എഐ അസിസ്റ്റന്റിനെ നിർമ്മിക്കാൻ ആപ്പിൾ