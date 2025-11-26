എന്തുകൊണ്ട് ചില അഗ്നിപർവതങ്ങള്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ല? പിന്നിലെ സയൻസ് ഇതാണ്

എന്തുകൊണ്ട് ചില അഗ്നിപർവതങ്ങള് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ല? പിന്നിലെ സയൻസ് ഇതാണ്
എങ്ങനെയാണ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, ചിലത് എന്താണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്.
Published : November 26, 2025 at 6:20 PM IST
എത്യോപ്യയിലെ ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി അഗ്നിപര്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് മിക്കവരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. 12000 വര്ഷം നിര്ജീവാവസ്ഥയില് സ്ഥിതി ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി അഗ്നിപര്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. 14 കിലോമീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് ചാരവും പുകയും മറ്റും പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ഇതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ.
ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇത് വൻതോതിൽ ചാരം വമിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന ഗതാഗതത്തെ വരെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എത്യോപ്യയിലെ അഫാർ മേഖലയിലെ എർട്ട അലെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഷീൽഡ് അഗ്നിപർവതമാണ് ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫലമായുണ്ടായ പുകപടലങ്ങൾ 10-15 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ എത്തി.
എങ്ങനെയാണ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, ചിലത് എന്താണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. സമാന സംഭവങ്ങൾ കൂടിയൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അഗ്നിപർവതമായ മൗണ്ട് റിന്ജാനിയിൽ വീണ് ദാരുണമായി മരിച്ച പ്രശസ്ത ഇൻഫ്ലുവൻസർ ജുലിയാന മറിൻസിൻ്റെ കഥ ആരും മറന്ന് കാണാൻ വഴിയില്ല. 'ദി മോസ്റ്റ് പെയിൻഫുള് ഡെത്ത്' അഥവാ എറ്റവും വേദനാജനകമായ മരണം എന്നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നെറ്റിസണ്സ് ജുലിയാനയുടെ മരണത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ നാല് ദിവസം അഗ്നിപർവതത്തിന് ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ പെണ്കുട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രസീലുകാരിയായ ജുലിയാന മറിൻസ് ജൂൺ 21നാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ അഗ്നിപർവതമായ മൗണ്ട് റിന്ജാനിയിൽ നിന്ന് തെന്നി താഴെയേക്ക് വീണത്. 26കാരിയായ ജുലിയാന തൻ്റെ സുഹൃത്തുള്ക്കൊപ്പം ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോഴാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകിയതും മറ്റുമാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് പല റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്.
സമാന സംഭവങ്ങളിലൂടെ
റഷ്യയിലെ ക്രഷനിനികോവ് അഗ്നിപർവതം 600 വർഷങ്ങൾക്കിടെ ആദ്യമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് 2025 ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ്. റഷ്യയിലെ കാംചാത്ക ഉപഭൂഖണ്ഡ മേഖലയിലാണ് ഈ അഗ്നിപര്വതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 1,856 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള അഗ്നിപർവതം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ചാരം വ്യാപിച്ചതായി റഷ്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ (യൂണിഫൈഡ് ജിയോസഫിക്കൽ സർവീസ്) കാംചത്ക ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം റഷ്യയിലെ ഷിവേലുച്ച് അഗ്നിപർവതമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും ചർച്ച വിഷമായിരുന്നു. എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തില് പുക ഉയരുകയും ലാവ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു സമാന സംഭവമാണ് ഐസ്ലൻഡിലെ റെയ്ക്ജാനസില് അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം. ഏറ്റവും സജീവമായ അഗ്നിപർവത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ഐസ്ലാൻഡ്.
New video shows absolutely stunning footage of Krasheninnikov erupting after 600 years.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 3, 2025
On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake.
📍 Kamchatka, Russia. pic.twitter.com/1CKiSXbeRM
അമേരിക്കയിലെ ഓറിഗൺ തീരത്ത് കടലിനടിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ സീമൗണ്ട് എന്ന അഗ്നിപർവതം 2025ൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. വടക്കുകിഴക്കൻ പസഫിക്കിൽ കാനൻ ബീച്ചിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ സീമൗണ്ട് 1918, 2011, 2015 വര്ഷങ്ങളില് പൊട്ടിത്തെറിച്ച സജീവ അഗ്നിപര്വതമാണ്.
എന്താണ് അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഉരുകിയ പാറകളും വാതകങ്ങളും പെട്ടെന്ന് അതിശക്തമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇതിനെയാണ് അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം എന്നും വോൾകാനോ ഇറപ്ഷൻ എന്നും പറയുന്നത്. പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ലാവ, ചാരം, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഭൂമിക്കടിയിലെ അതിയായ ചൂടിൽ ഉരുകിയ പാറയാണ് മാഗ്മ. അഗ്നിപർവതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അവ ലാവയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു.
മാഗ്മ ഉപരിതലത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു അഗ്നിപർവതം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദം കൂടുമ്പോഴാണ് അഗ്നിപർവതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. ഇവ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും എന്നതാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. അഗ്നിപര്വത സ്ഫോടങ്ങള് കാണാനെത്തിയവര്ക്ക് പരിക്കേറ്റ നിരവധി സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് തരം
അഗ്നിപർവതങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരമുണ്ട്. ഷീൽഡ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ, സിൽഡെർ കോൺ, കോമ്പസിറ്റ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അവ. വിള്ളലുകളിലൂടെയും മറ്റും വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ, ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലാവ പുറത്ത് വരുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഗ്നിപർവതങ്ങളെയാണ് ഷീൽഡ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹവായിയിലെ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
The dramatic advance of a glowing pyroclastic flow from Mount Semeru was captured today by AfarTv’s live webcam.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2025
📍East Java, Indonesia. pic.twitter.com/4GUIgsJoDZ
രണ്ടാമത്തതാണ് സിൽഡെർ കോൺ അഗ്നിപർവതങ്ങൾ. പേര് പോലെ കോൺ കൃതിയിലാണ് ഈ അഗ്നിപർവതം കാണുക. ഒരൊറ്റ ദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും രൂപം കൊള്ളുന്ന ചെറുതും കുത്തനെയുള്ളതുമായ ഒരു അഗ്നിപർവതമാണ് സിൻഡർ കോൺ. പലപ്പോഴും 1,000 അടിയിൽ താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം. അതേസമയം ഉയരമുള്ള, കോണാകൃതിയിലുള്ള അഗ്നിപർവതത്തെയാണ് കോമ്പസിറ്റ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കട്ടിയുള്ള ലാവ, ചാരം, പാറ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക. ജപ്പാനിലെ ഫുജി പർവതം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
പ്രശസ്തമായ ചില അഗ്നിപര്വതങ്ങള്
ബാലിയിലെ അഗുംഗ് പര്വതം ആണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്നിപര്വതങ്ങളിലൊന്ന്. 2017ല് ആണ് ഇത് ആദ്യമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പൊട്ടിത്തെറി തുടരുന്നുമുണ്ട്. ബാലിയിലെ സജീവമായ മറ്റൊരു അഗ്നിപര്വതമാണ് മൗണ്ട് ബാതൂര്. ഇവിടുത്തെ സൂര്യോദയം സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ട കാഴ്ചയാണ്. 2000 ലാണ് മൗണ്ട് ബാതൂര് അവസാനമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.
ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിയിലുള്ള അഗ്നി പര്വതമാണ് മൗണ്ട് എറ്റ്ന. 2017ല് ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഫോടനത്തില് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അടുത്തത് ജപ്പാനിലെ ഫ്യൂജി പര്വതമാണ്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഫ്യൂജി അവസാനമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഫിലിപ്പൈനിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ പര്വത നിരയാണ് പിനറ്റാബോ. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടിതെറിയിൽ 800 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
മോന ലോവ എന്നാൽ ഹവായിയൻ ഭാഷയിൽ ‘നീണ്ട പർവതം’ എന്നാണ്. ഈ അഗ്നിപർവതം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 13, 681 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 1984 ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് അഗ്നിപര്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. 1843 മുതൽ മോന ലോവ 33 തവണയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫിലിപ്പീൻസിലെ ലുസോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സജീവ അഗ്നിപർവതമാണ് താൽ.
ഐസ്ലൻഡിലെ റെയ്ക്ജാനസില് അഗ്നിപർവതം. ഐസ്ലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റെയ്ക്ജാവിക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ലഗൂണിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈര്ഘ്യമാണുള്ളത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവും, പ്രധാന വിമാനത്താവളമായ കെഫ്ലാവിക് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആസ്ഥാനം കൂടിയാണിത്. ഏറ്റവും സജീവമായ അഗ്നിപർവത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ഐസ്ലൻഡ്.
ചില അഗ്നിപർവതങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഭൂമിക്കടിയിലെ ഉയർന്ന മർദം കാരണം അഗ്നിപർവതങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ ഉയർന്ന താപനിലയും സമ്മർദവും കാരണം പാറകൾ ഉരുകി മാഗ്മയായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. മർദം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്മയിലുള്ള വാതകങ്ങൾ വികസിക്കുകയും സമ്മർദം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാഗ്മയിലുള്ള co2, സൾഫൽ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും മറ്റും വിള്ളലുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ കാരണമാകുന്നു.
ഒരു അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ സ്ഫോടനാത്മകത മാഗ്മയിലെ വാതക കുമിളകളുടെ രൂപീകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് മാഗ്മ ഉയരുകയും മർദം കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാതകം രൂപപ്പെട്ട് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഷർ കുക്കറോ, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്സ് കുപ്പിയോ എടുക്കാം.
ഷാംപെയ്ൻ നിറച്ച് വച്ച കുപ്പിയാണ് കൈയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. കുപ്പി അടച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തങ്ങി നിൽക്കും. കുപ്പിയിൽ നിന്ന് കോർക്ക് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ, മർദം കുറയുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അത് പതഞ്ഞ് പുറത്ത് ചാടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് കാരണം നമ്മൾ നൽകിയ സമ്മർദമാണ്.
എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് പർവതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. യുഎസിലെ വാഷിങ്ടണിലെ മൗണ്ട് സെൻ്റ് ഹെലൻസ്, ചിലിയൻ അഗ്നിപർവതം, ക്വിസാപു തുടങ്ങിയ ചില അഗ്നിപർവതങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സ്ഫോടനാത്മകമായ മാഗ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ സൗമ്യമായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുയാണുണ്ടായത്.
നേരെമറിച്ച്, ഷിയർ ഫോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾക്ക് സമ്പുഷ്ടമായ മാഗ്മ കുമിളകളും ഡീഗ്യാസിങ് ചാനലുകളും വികസിപ്പിക്കാനും അതിലുള്ള സമ്മർദം പുറത്തുവിടാനും കഴിയും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് മൂലം ചില വിസ്കോസ്, ഹൈ-ഗ്യാസ് മാഗ്മകൾ സ്ഫോടനാത്മകമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനു പകരം സൗമ്യമായി ഒഴുകുന്നു. 1980-ലെ മൗണ്ട് സെൻ്റ് ഹെലൻസ് സ്ഫോടനം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
Also Read: 54 യുദ്ധദൗത്യങ്ങൾ, 51 തരം വിമാനങ്ങൾ, പറത്തിയത് 4,500 മണിക്കൂറിലധികം: നാസയുടെ മുഖ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി നിയമിച്ച സ്കോട്ട് ടിംഗിൾ ആരാണ്?