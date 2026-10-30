അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞ് പോകുന്നു, കടൽ ഉപ്പാകുന്നു; 10 വർഷം കൊണ്ട് തലകീഴായ സമുദ്രം, ഇന്ത്യയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ്
2015-ന് ശേഷം അൻ്റാർട്ടിക്കയിലെ കടൽ മഞ്ഞിലുണ്ടായ കുത്തനെയുള്ള കുറവ്, അൻ്റാർട്ടിക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാട്ടറിലെ (AAIW) ദീർഘകാലമായുള്ള ശുദ്ധജല പ്രവാഹ പ്രവണതയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറ്റിമറിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ ഉപ്പുരസമുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
By Anubha Jain
Published : October 30, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:57 PM IST
ബെംഗളൂരു: അന്റാർട്ടിക്കയിലെ കടൽ മഞ്ഞിൽ 2015 മുതൽ ഉണ്ടായ വലിയ കുറവ് 'അന്റാർട്ടിക്കൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാട്ടർ' (AAIW) എന്ന പ്രധാന കടൽ ജലപാളിയിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവ് (Salinity) വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായതായി പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'നേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്' (Nature Climate Change) എന്ന ശാസ്ത്ര മാസികയിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സമുദ്ര ജലപാളിയിലുണ്ടായ മാറ്റം സമുദ്രത്തിന്റെ ഘടനയെയും ഒഴുക്കിനെയും ബാധിക്കുമെന്നും, ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുമെന്നും പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്റാർട്ടിക്കൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാട്ടറിലെ (AAIW) ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു (അതായത് ഉപ്പിന്റെ അംശം കുറയുകയായിരുന്നു). എന്നാൽ 2015-ന് ശേഷം ഈ നീണ്ട പ്രതിഭാസം പാടെ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ AAIW ന്റ് മഞ്ഞുരുകുന്നതും മാറ്റങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (IISc), ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ സര്വകലാശാല, ബ്രിട്ടനിലെ സതാംപ്ടണ് സര്വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്.
New research from IISc & collaborators finds that Antarctic Intermediate Water has become saltier, denser since 2015, reversing decades of freshening. This shift could weaken ocean layering and allow more stored carbon to escape into the atmosphere. 🔗: https://t.co/Cy52gzpCBL https://t.co/95ouWFibUu— IISc Bangalore (@iiscbangalore) October 29, 2026
എല്ലാ വർഷവും മേയ് മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞുകാലത്ത് സമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ കടൽ മഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നീട് താപനില ഉയരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉരുകുകയും വലിയ തോതിൽ ശുദ്ധജലം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വാർഷിക ചക്രമാണ് AAIW ജലപാളിയുടെ സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത്. അന്റാർട്ടിക്കൻ സമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ജലപാളി നൂറുകണക്കിന് മീറ്റർ ആഴത്തിലൂടെ വടക്കോട്ട് ഒഴുകി അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ, പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നു.
വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലെ ജലപാളികളുടെ തരംതിരിവിനെ (Stratification) ബാധിക്കും. ഈ പാളികളുടെ ഘടനയാണ് സമുദ്രത്തിലെ വിവിധ ജലവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം കലരുമെന്നും ചൂട്, കാർബൺ, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ സമുദ്രത്തിലൂടെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ഈ പഠനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്?
ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന രചയിതാവും IISc-യിലെ അന്തരീക്ഷ-സമുദ്ര ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിലെ (CAOS) അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ബിശാഖദത്ത ഗായൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സമുദ്രത്തിലെ വിവിധ പാളികൾ തമ്മിൽ കലരുന്നതും സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. എന്നാൽ വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം സമുദ്രത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ശക്തമാകണമെന്നില്ല. അതിന് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യതയും ഈ ജലപാളി രൂപപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയകളും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
സമുദ്രത്തിലെ ഒഴുക്കിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കടലിന് കാർബൺ സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷിയെ ബാധിച്ചേക്കാം. കാരണം സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങളാണ് ഉപരിതലത്തിലുള്ള കാർബണിനെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും, ആഴത്തിലുള്ള കാർബൺ അടങ്ങിയ വെള്ളത്തെ തിരികെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും. ഇതിന്റെ ആഘാതം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
മുൻപത്തെ പഠനങ്ങളിൽ AAIW പാളിയിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിൽ കടൽ മഞ്ഞിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പഠനം ആ പ്രതിഭാസം പൂർണ്ണമായി മാറിമറിഞ്ഞതിന് തെളിവ് നൽകുകയും, കടൽ മഞ്ഞിന്റെ കുറവ് എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ AAIW പാളിയെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രൊഫ. ഗായൻ പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന്റെ വേഗതയാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പാടെ മാറിമറിഞ്ഞത്. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ കടൽ മഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നത് മഞ്ഞുപാളികളെ മാത്രമല്ല മാറ്റുന്നത്, മറിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് വളരെ താഴെയുള്ള ജലപാളികളെപ്പോലും പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു," പ്രൊഫ. ഗായൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന രചയിതാവും CAOS-ലെ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കൗശിക് മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഈ ജലപാളിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ആഘാതം ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾക്ക് അകലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കടൽ മഞ്ഞിന്റെ കുറവ് സമുദ്രജലത്തെ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ?
AAIW ജലപാളിയിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടാൻ കാരണം കടൽ മഞ്ഞ് ഉരുകി ഉണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ കുറവും സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൂടും ഉപ്പുമുള്ള വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതുമാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. മഞ്ഞുരുകി ഉണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധജലം സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തണുത്ത ജലത്തിന്റെ ഒരു പാളിയായി നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ വെള്ളം വടക്കോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അത് AAIW രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അന്റാർട്ടിക്കൻ മഞ്ഞുകാലത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന 'വിന്റർ വാട്ടർ' (Winter Water) എന്ന ഈ തണുത്ത പാളി ഈ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്.
കടൽ മഞ്ഞ് ശുദ്ധജല വാഹകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫ. ഗായൻ വിശദീകരിച്ചു. സമുദ്രജലം തണുത്തുറയുമ്പോൾ അതിലെ ഭൂരിഭാഗം ഉപ്പും കടലിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കും. കാറ്റും പ്രവാഹങ്ങളും ഈ മഞ്ഞിനെ അത് രൂപംകൊണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും, അത് ഉരുകുമ്പോൾ അവിടെ ശുദ്ധജലം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും. കടൽ മഞ്ഞ് കുറയുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ഇത് വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും വെള്ളത്തിന് കട്ടി (സാന്ദ്രത) കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.
സമുദ്രോപരിതലത്തിന് താഴെ 'സർക്കംപോളാർ ഡീപ് വാട്ടർ' (Circumpolar Deep Water) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൂടും ഉപ്പുമുള്ള വെള്ളമുണ്ട്. മുകളിലുള്ള ശുദ്ധജല പാളിയാണ് സാധാരണയായി ഈ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളവുമായി കലരുന്നത് തടയുന്നത്. എന്നാൽ മുകളിലെ ഈ പാളി ദുർബലമാകുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ഉപ്പും ചൂടും മുകളിലെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നു. ഇത് പുതിയ കടൽ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.
ഇതൊരു ആവർത്തന ചക്രമായി മാറാം (Cycle). മഞ്ഞ് കുറയുമ്പോൾ അടിയിലെ ചൂട് മുകളിലേക്ക് വരികയും അത് പുതിയ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നത് വീണ്ടും തടയുകയും ചെയ്യും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ AAIW പാളിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും ഗായൻ പറഞ്ഞു.
"AAIW പാളി അന്റാർട്ടിക്കൻ സമുദ്രത്തെ അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ, പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് വളരെ അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കും. ഈ മാറ്റം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, വിദൂര സമുദ്രമേഖലകളിൽ ചൂടും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നതിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയും ഇത് വർഷങ്ങളോളം ബാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആഘാതം സമുദ്രത്തിന്റെ വഴികളെയും അത് കലരുന്ന സമയത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ മാറ്റം ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമോ, അതോ ശക്തമാകുമോ, അതോ പതുക്കെ കുറയുമോ എന്ന് അറിയാൻ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ദീർഘകാല നിരീക്ഷണങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിശാലമായ സമുദ്രത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
അന്റാർട്ടിക്കൻ മേഖലയിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം മഞ്ഞുരുകി ഉണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ കുറവാണെന്ന് പ്രൊഫ. ഗായൻ പറഞ്ഞു. പഠനത്തിലെ വിശകലനമനുസരിച്ച്, ഉപ്പ് കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ 95 ശതമാനവും ഈ പ്രദേശത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ്.
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കടൽവെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് (Upwelling), ജലം കലരുന്നത്, കാറ്റ്, സമുദ്രത്തിലെ ചൂട് കൈമാറ്റം, മഴ, തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് ജലപാളികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം എന്നിവയും ഈ വെള്ളത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ മഴയുടെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി കടൽവെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ മഴ കൂടിയത് കൊണ്ട് ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടിയതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അന്റാർട്ടിക്കൻ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഇന്ത്യൻ സമുദ്രവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നമുക്കും പ്രസക്തമാണ്. സമുദ്രം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുകയും സമുദ്ര ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും തീരദേശവാസികളുടെ ജീവനമാർഗ്ഗത്തെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സമുദ്രത്തിന്റെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ തെക്ക് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് പ്രൊഫ. ഗായൻ പറഞ്ഞു.
സമുദ്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കിലും പാളികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചൂട്, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് കാലാവസ്ഥയെയും സമുദ്ര ജീവികളെയും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും, ഈ പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കാലവർഷ മഴയെയോ, മീൻപിടുത്തത്തെയോ, തീരദേശ സമൂഹങ്ങളെയോ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല.
AAIW പാളിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ കാലവർഷവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മുൻപത്തെ ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിയിലെ മൺസൂൺ മഴയെ ബാധിക്കുമോ എന്നത് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമാക്കാനും, മീൻപിടുത്തം, തീരദേശ മാനേജ്മെന്റ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ നേരിടൽ എന്നിവയ്ക്കായി മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. ഇതൊരു പെട്ടെന്നുള്ള പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനമല്ല. മറിച്ച് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പങ്കുവെക്കലാണ്.
ഗവേഷകർ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?
വിവിധ ഡാറ്റാസെറ്റുകളെ ഗവേഷണ സംഘം എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്തതെന്ന് പ്രൊഫ. ഗായൻ വിശദീകരിച്ചു: "റോബോട്ടിക് ആർഗോ ഫ്ലോട്ടുകളിൽ (Argo floats) നിന്നുള്ള അളവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ EN4, IAP, RG-ARGO എന്നീ മൂന്ന് പ്രമുഖ സമുദ്ര ഡാറ്റാസെറ്റുകളെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത്. സമുദ്രത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലെ താപനിലയും ഉപ്പിന്റെ അളവും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ ആർഗോ ഫ്ലോട്ടുകൾ.
AAIW ജലപാളിയുടെ സവിശേഷതയായ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഉപ്പിന്റെ പാളിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ നിരീക്ഷിച്ചതും, അതിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള 'വിന്റർ വാട്ടർ' പരിശോധിച്ചതും. വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയിലും ആഴത്തിലുമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ കൃത്യതയും ഡാറ്റാ പരിധിയും ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു."
ഈ മൂന്ന് ഡാറ്റാസെറ്റുകളും സമാനമായ നിരീക്ഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനാൽ, അവ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യത്യസ്ത സംസ്കരണ രീതികളിലുടനീളം വളരെ കൃത്യമാണെന്നാണ്. ഇത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ കടൽ മഞ്ഞിന്റെ ഉപഗ്രഹ നിരീക്ഷണങ്ങളെ സമുദ്ര-മഞ്ഞ് പുനർവിശകലനവുമായി (ocean-ice reanalysis) സംയോജിപ്പിച്ചു. കടൽ മഞ്ഞിന്റെ സാന്ദ്രത, കനം, അതിന്റെ ഒഴുക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ സഞ്ചാരം ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കി. ഒപ്പം ഈ ജലപാളി രൂപപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ ഉപ്പിന്റെ കണക്ക് ഞങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടി," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉപ്പിന്റെ അളവിലുണ്ടായ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾ
അന്റാർട്ടിക്കൻ സമുദ്രത്തിലുടനീളം ഉപ്പിന്റെ അളവിലുണ്ടായ ഈ വർധനവ് ഒരേപോലെയല്ലെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രൊഫ. ഗായൻ പറഞ്ഞത്, ഉപ്പിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും വളരെ വലിയ അളവിലുള്ള സമുദ്രജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ്. പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ എന്തെന്നാൽ, മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഭാസം സമുദ്രത്തിലെ വലിയൊരു ജലപാളിയിലുടനീളം മാറിമറിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഒപ്പം അതിന്റെ സാന്ദ്രതയിലും ആഴത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
"2016-2024 കാലയളവിൽ AAIW-ന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തെ ഉപ്പിന്റെ അളവിലുണ്ടായ ശരാശരി വർധനവ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൽ 0.0048 +/- 0.0017 ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലെ (പത്ത് വർഷത്തെ) ആകെ വർധനവല്ല, മറിച്ച് ഓരോ പതിറ്റാണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ്. തെക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് (South Atlantic) ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. അവിടെ പോളാർ ഫ്രണ്ടിന് തൊട്ട് വടക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായി ഉപ്പിന്റെ അളവ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൽ 0.1 ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാമിലും അധികമായി വർധിച്ചു.
മൂന്ന് സമുദ്ര ഡാറ്റാസെറ്റുകളിലും വെള്ളത്തിന് ഉപ്പിന്റെ അളവും സാന്ദ്രതയും കൂടുന്നതായും അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായും ഗവേഷകർ ഒരുപോലെ കണ്ടെത്തി. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ കടൽ മഞ്ഞിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സമുദ്രോപരിതലത്തിന് വളരെ താഴേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അത് അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ, പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രധാന ജലപാളിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കാണിക്കുന്നു.
"ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ വേഗത, അതിവേഗം ചൂടുപിടിക്കുന്ന ഭൂമിയോട് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ പോലും പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കില്ല. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിരവും സുസ്ഥിരവുമായ നടപടികൾ ആഗോള സമുദ്ര-കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ തടസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്," പ്രൊഫ. ഗായൻ കുറിച്ചു.
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