ETV Bharat / technology

EXCLUSIVE: ചാന്ദ്രയാൻ-4 മുതൽ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ വരെ: ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഭാവി ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജെ എ കമലാകർ

ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷനും ഐഎസ്ആർഒ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കിട്ട് ഐഎസ്ആർഒയുടെ മുൻ ഡയറക്‌ടർ ജോസ്യുല എ കമലകർ.

JOSYULA A KAMALAKAR CHANDRAYAAN 4 GAGANYAAN BHARATIYA ANTARIKSH STATION
ETV Bharat exclusive interview with J A Kamalakar (Image credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 7:17 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

നമ്രത ശർമ്മ

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്‌നമായ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന് ഐഎസ്ആർഒയുടെ മുൻ ഡയറക്‌ടറും അക്കാദമിക് ഗവേഷകനുമായ ജോസ്യുല എ കമലാകർ. ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചന്ദ്രയാൻ പോലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും, ഒപ്റ്റിക്‌സും സെൻസറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്‌ത ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം.

ബഹിരാകാശത്തെ സുസ്ഥിരമായ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം, വരാനിരിക്കുന്ന ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണങ്ങൾ, ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്‍റെ (ബിഎഎസ്) വികസനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കിട്ടത്. ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ സംഭാവന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് നിരവധി ഡോക്കിങ് ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ സമയമെടുത്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം (ISS) നിർമ്മിച്ചതെന്നും, എന്നാൽ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഇസ്രോയുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഭിമുഖത്തിലേക്ക്.....

ജെ എ കമലാകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (Image credit: ETV Bharat)

ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഇസ്രോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഗ്രഹ പര്യവേഷണ ദൗത്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

ഭാവി ഗ്രഹ പര്യവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചില പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രയാൻ-4ന്‍റെ ആസൂത്രണവും വികസനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു ലൂണാർ സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ മിഷൻ ആണ്. ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തേക്കാൾ സങ്കീർണമായിരിക്കും ഇത്. ചന്ദ്രയാൻ-4 ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും, സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു അസെന്‍റ് മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുകയും, ചന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യുകയും, തുടർന്ന് ശേഖരിച്ച വസ്‌തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക എന്നത് മാത്രമല്ല, സാമ്പിളുകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി. ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള പാത ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പിഴവ് പോലും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ നഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായേക്കും. തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്‌തുക്കൾക്ക് ഭാരം വെറും രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണെങ്കിലും, അവയ്‌ക്ക് വലിയ ശാസ്ത്രീയ മൂല്യമുണ്ടായിരിക്കും.

ഇതുകഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഗ്രഹ പര്യവേഷണ ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ-5 (LUPEX) ആണ്. ജപ്പാനുമായുള്ള സഹകരണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ-5. ഇതിനായി ഇന്ത്യ ലാൻഡറും, ജപ്പാൻ ലോഞ്ചറും റോവറും നൽകും. റോവറിനും ലാൻഡറിനും ഇടയിലുള്ള പേലോഡ് ശേഷി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തുല്യമായി പങ്കിടും. ചന്ദ്രന്‍റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്തായി, വളരെ കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമായിരിക്കും ദൗത്യം ഇറങ്ങുക. ചന്ദ്രന്‍റെ അതുല്യമായ അച്ചുതണ്ട് ചരിവ് കാരണം അവിടത്തെ ചില ഗർത്തങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടിട്ടേയുണ്ടാകില്ല. അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച്, ജലവും ചന്ദ്ര ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട അറിവ് നൽകും.

ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രപര്യവേഷണത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ 5 ദൗത്യം വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ചന്ദ്രയാൻ-4 ദൗത്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ 5 ദൗത്യം (Lunar Polar Exploration Mission) അത്ര വിപുലമല്ല. ചന്ദ്രയാൻ 4 ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്‌തുക്കൾക്ക്, ഏകദേശം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരമെങ്കിലും, അതിന് വലിയ ശാസ്ത്രീയ മൂല്യമുണ്ടാകും. അതിനാൽ ആ വസ്‌തുക്കൾ നശിച്ച് പോവാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പ്രത്യേക ചികിത്സാ ലാബുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ സാമ്പിളുകൾ പങ്കിടും. ഗവേഷണത്തിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും.

JOSYULA A KAMALAKAR CHANDRAYAAN 4 GAGANYAAN BHARATIYA ANTARIKSH STATION
Chandrayaan (Image credit: ISRO)

എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ-5 ദൗത്യം ഏറെക്കുറെ ചന്ദ്രയാൻ-3യോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു റോവർ ഉണ്ടാകും. ഇതിലെ ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ധ്രുവത്തിന് നേരെ അടുത്താണ് പോകുന്നത് എന്നതാണ്. ഇത് മിക്കവാറും സൂര്യപ്രകാശം കുറവുള്ള ഇരുണ്ട മേഖല ആയിരിക്കും. ചില ആഴത്തിലുള്ള ഗർത്തങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഒട്ടും ലഭിക്കില്ല. ഒരിക്കലും പ്രകാശകിരണം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇരുണ്ട ഗർത്തങ്ങളുണ്ട്. ചന്ദ്രയാൻ-5 ദൗത്യം ധ്രുവത്തിന് വളരെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ശാസ്‌ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്‌നമായ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ (BAS) അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ (ISS) നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും?

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനെ (ISS) അപേക്ഷിച്ച് ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. അതിന്‍റെ അളവുകളിലും നിർമ്മാണ സമീപനത്തിലും ഇത് കാണാം. ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ സംഭാവനകളോടെ നിരവധി ഡോക്കിങ് ദൗത്യങ്ങളിലൂടെയായി പതിറ്റാണ്ടുകൾ സമയമെടുത്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമ്മിച്ചത്. എന്നാൽ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

JOSYULA A KAMALAKAR CHANDRAYAAN 4 GAGANYAAN BHARATIYA ANTARIKSH STATION
Bharatiya Antariksh Station (Image credit: ISRO)

നിലവിൽ, ഞങ്ങളുടെ LVM3 റോക്കറ്റിന് ഏകദേശം 10 ടൺ ഭാരം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഭാര പരിധിക്കുള്ളിലാണ് BAS രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വിദേശ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നില്ല.

പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ. ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയ BAS-01, വിക്ഷേപണ വാഹനമായ LVM3 ഉപയോഗിച്ച് വിക്ഷേപിക്കുകയും, ഏകദേശം 450 കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്നുള്ള ഓരോ മൊഡ്യൂളും വെവ്വേറെ വിക്ഷേപിക്കും. കാലക്രമേണ, ഞങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന് ഭാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശേഷി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ, അയക്കുന്ന മൊഡ്യൂളുകളും അൽപ്പം കൂടെ വലുതാക്കും. മൊത്തത്തിൽ, ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന് ഏകദേശം 54 ടൺ ഭാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, രണ്ട് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സ്റ്റേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ, മനുഷ്യരെ അയക്കൂ. ഗഗൻയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൂ, കാർഗോ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബിഎഎസിൽ ഡോക്കിങ് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും.

ചൈനയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേഷൻ ചെറുതായിരിക്കും. പക്ഷേ ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണങ്ങൾ, പേലോഡ് അസസ്‌മെന്‍റുകൾ, സാങ്കേതിക പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവ നടത്താൻ ഇത് പൂർണ്ണമായും പ്രാപ്‌തമായിരിക്കും. സ്റ്റേഷൻ പരിപാലിക്കുന്നതിനും ബഹിരാകാശയാത്രികരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി, ഇന്ധനം, ലൈഫ്-സപ്പോർട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് ഏകദേശം 17 വർഷം പ്രവർത്തന ആയുസ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ബി‌എ‌എസിനെ പലപ്പോഴും 'ആറ് കിടപ്പുമുറികളുള്ള ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രായോഗികമായി എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം?

ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്‍റെ മോഡുലാർ ഡിസൈൻ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ ഒരു മാർഗമാണിത്. ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ക്രൂ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളും സ്ലീപ്പിങ് അറേഞ്ച്‌മെന്‍റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു താമസസ്ഥലത്തെയും പോലെ, ഇതിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കായി വ്യക്തിഗത ശുചിത്വം, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ലൈഫ് സപ്പോർട്ട്, വ്യക്തിഗത ശുചിത്വ മാനേജ്മെന്‍റ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്നിലധികം ലിവിങ്, വർക്കിങ് യൂണിറ്റുകളായി കണക്കാക്കാം.

ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡോക്കിങ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ്. SpaDeX-1 ദൗത്യം വിജയിച്ചതിന് ശേഷം, വരാനിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സ്‌പേഡെക്‌സ് 2, സ്‌പേഡെക്‌സ് 3 ദൗത്യങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ചന്ദ്രയാൻ-4 ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഡോക്കിങ് ആവശ്യകതകൾ സ്‌പേഡെക്‌സ് 2 നിറവേറ്റും. അതേസമയം ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്‍റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും SpaDeX-3 ദൗത്യം.

ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷനുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു?

ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്‍റെ ആവശ്യകതകൾ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ഒരു വലിയ ഉപഗ്രഹത്തെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള, ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ബി‌എ‌എസ്. ഇസ്രോയ്ക്ക് ധാരാളം പരിചയമുണ്ട്. അതിനാൽ മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബി‌എ‌എസുമായി വിന്യസിക്കേണ്ടതില്ല. ഗഗൻയാൻ ബി‌എ‌എസുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയും ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിങ് സംവിധാനങ്ങളും പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിൽ ഗഗൻയാൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്കും അനുഭവവും നിർണായകമാകും.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന പൈലറ്റ് ശുഭാൻശു ശുക്ല ആക്‌സിയം -4 ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ... അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

റഷ്യ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ശുഭാൻശുവിന് തുടക്കത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചു. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്ക് യുഎസ്എയിലും പരിശീലനം ലഭിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ബഹിരാകാശയാത്രിക പരിശീലന കേന്ദ്രമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ പരിശീലന സൗകര്യമുണ്ട്. ബഹിരാകാശ പേടകം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വശങ്ങളും ശാരീരിക അവസ്ഥയും പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇസ്രോയിലുടനീളമുള്ള വിദഗ്‌ധർ ഈ പരിശീലന പ്രക്രിയയിൽ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ നാല് പേർ നിലവിലെ പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ പോയി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി. മറ്റ് 3 പേർ പരിശീലനം നേടുന്നു. ശുഭാൻശുവിന് വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട്. ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് സുഗമമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അവലോകന കമ്മിറ്റികളിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

JOSYULA A KAMALAKAR CHANDRAYAAN 4 GAGANYAAN BHARATIYA ANTARIKSH STATION
Gaganyaan capsule (Image credit: ISRO)

ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ദൗത്യങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങുകയാണെന്ന് കമലാകർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ബിഎഎസ്, ഗഗൻയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നൂതന ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും, ഭാവിയിലേക്കുള്ള സുസ്ഥിരവും തദ്ദേശീയവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് രാജ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


Also Read:

  1. ഉല്‍ക്കാവര്‍ഷങ്ങള്‍, ഗ്രഹണം, ഗ്രഹമാറ്റങ്ങള്‍..... ഇക്കൊല്ലം മാനം കാത്തുവച്ചിട്ടുള്ള വിസ്‌മയക്കാഴ്‌ചകള്‍
  2. അഭിമാനം വാനോളം: 'സ്‌പേഡെക്‌സ്' മുതൽ 'ഗഗൻയാൻ' മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വരെ, കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഐഎസ്‌ആർഒ; 2025ലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
  3. എസ് 26 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി ചോർന്നു: ഡിസ്‌പ്ലേയിലും ബാറ്ററിയിലും മാറ്റമെന്ന് സൂചന, ചാർജിങിലും അപ്‌ഗ്രേഡ്; കൂടുതലറിയാം
  4. കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയുമായി സുസുക്കിയുടെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ: ഇ-ആക്‌സസിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും

TAGGED:

JOSYULA A KAMALAKAR
CHANDRAYAAN 4
GAGANYAAN
BHARATIYA ANTARIKSH STATION
J A KAMALAKAR EXCLUSIVE INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.