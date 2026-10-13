കൃഷി മുതൽ പ്രതിരോധം വരെ: ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള തെർമൽ ഡാറ്റ നൽകാൻ TAPAS-1; സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സിന്റെ സഹസ്ഥാപകനുമായി അഭിമുഖം
സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായ ഉർമിൽ ബഖായ്, TAPAS-1ന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും, 'പൈറോ' തെർമൽ ഉപഗ്രഹ ശൃംഖല, ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള തെർമൽ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ച അഭിമുഖത്തിലേക്ക്...
By Anubha Jain
Published : October 13, 2026 at 4:45 PM IST
ബെംഗളൂരു: ട്രാൻസ്പോർട്ടർ-18 റൈഡ്ഷെയർ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 130 പേലോഡുകളുമായി കാലിഫോർണിയയിലെ വാൻഡൻബെർഗ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 2നാണ് സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത്. അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സ് വികസിപ്പിച്ചതും ധ്രുവ സ്പേസിൻ്റെ LEAP-2 ദൗത്യത്തിൽ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതുമായ TAPAS-1 ('Thermal Access Platform for Analytics & Solutions) അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമർപ്പിത വാണിജ്യ 'ക്യൂബ്സാറ്റ്' വിഭാഗത്തിലുള്ള തെർമൽ പേലോഡ് എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വാണിജ്യ തെർമൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ആദ്യ ദൗത്യം കൂടിയാണിത്. സാധാരണ ക്യാമറകളുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, തെർമൽ പേലോഡ് സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഭൂതല താപനിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
വിളകളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, താപനില, കാട്ടുതീ, ദുരന്തനിവാരണം, കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിങ് ശേഷിയും പരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലോങ്-വേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഭൗമ നിരീക്ഷണ രംഗത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ മേഖല നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിലെ പ്രാരംഭ ചുവടുവയ്പ്പായി ഈ ദൗത്യത്തെ കണക്കാക്കാം.
കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, കൃഷി, നഗരങ്ങളിലെ താപനില മാപ്പിങ്, ദുരന്തനിവാരണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, അത്യാധുനിക 'തെർമൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ' വികസിപ്പിക്കാൻ സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സിനെ ഈ ദൗത്യം സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതിയായ 'PYRO' എന്ന തെർമൽ സാറ്റലൈറ്റ് ശൃംഖല യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് കൂടിയാണിത്.
സാറ്റ്ലിയോയുടെ താപ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനകം തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ തുമകൂരുവിൽ ഉപഗ്രഹ-ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത താപ നിരീക്ഷണത്തിനും, 40 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ലാൻഡ്ഫില്ലിൽ മീഥേൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, നഗരത്തിലെ താപനില മാപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുമായി ചേർന്ന്, സാറ്റ്ലിയോയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം 2–3°C-നുള്ളിൽ കൃത്യമായ താപ പ്രവചനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്ഡോർ തൊഴിലാളികൾക്ക് QR-കോഡ് താപ ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് കടുത്ത ചൂടിനുള്ള സാധ്യയതുള്ള സമയങ്ങളിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ആരോഗ്യ സംഘങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Falcon 9 launches the 18th Transporter rideshare mission and delivers 130 payloads to orbit https://t.co/VQd0RmbmA6— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫീസറുമായ ഉർമിൽ ബഖായ്, TAPAS-1ന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും, 'പൈറോ' തെർമൽ ഉപഗ്രഹ ശൃംഖല, ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള തെർമൽ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ച അഭിമുഖത്തിലേക്ക്...
തെർമൽ പേലോഡ് വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം എവിടെനിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഈ ദൗത്യത്തിനായി TAPAS-1 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതെങ്ങനെ?
സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സ് 2023ലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. തുടക്കം മുതൽക്കേ സ്വന്തമായി ഒരു ഉപഗ്രഹ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാനും വിക്ഷേപിക്കാനും ഇത് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഭൗമനിരീക്ഷണ രംഗത്ത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട 'തെർമൽ ഇമേജിങ്' മേഖലയിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. നിലവിലുള്ള മിക്ക ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജിങ് പകർത്തുന്നതിനോ സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ നിരീക്ഷണത്തിനോ ആണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
തെർമൽ ഇമേജിങ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാധ്യതയാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. വെറുമൊരു വസ്തുവിന്റെ രൂപം പകർത്തുന്നതിന് പകരം, താപനിലയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ പകർത്തി അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ചതും അതുതന്നെയാണ്. 'PYRO' എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന, ഏകദേശം 12 മുതൽ 15 വരെ തെർമൽ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ്, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രായോഗികമായി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതാണ് 'TAPAS-1'-ന്റെ വികസനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു ഘടകം മാത്രം പരീക്ഷിക്കുക എന്നതിലുപരി, ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള, പൂർണ്ണ സജ്ജമായ ഒരു വാണിജ്യ-നിലവാരത്തിലുള്ള പേലോഡ് ആയാണ് ഞങ്ങൾ TAPAS-1 വികസിപ്പിച്ചത്. ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള വിക്ഷേപണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, ചെറിയ 'ക്യൂബ്സാറ്റ്' മാതൃകയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പേലോഡ് സജ്ജമായി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ-സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ 'ധ്രുവ സ്പേസു'മായി സഹകരിച്ച് അവരുടെ LEAP-2 ദൗത്യത്തിലൂടെ TAPAS-1 വിക്ഷേപിച്ചു.
TAPAS-1 ഭ്രമണപഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? ദൗത്യം വിജയകരമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
സ്വന്തമായി ഒപ്റ്റിക്സും, ഇലക്ട്രോണിക്സും, തെർമൽ സെൻസറും ഉള്ള സമ്പൂർണ്ണ പേലോഡാണ് TAPAS-1. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് മുതൽ, നഗരങ്ങളിലെ താപനില മാപ്പിങ്, കാട്ടുതീ നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തുമകുരുവിലെ മീഥെയ്ൻ നിരീക്ഷണം, നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില മാപ്പിങ്, അഹമ്മദാബാദിലെ താപനില പ്രവചനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാറ്റ്ലിയോ തെർമൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന സേവനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയിലും, പരിധിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമല്ലോ... എത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുക?
തുമകുരു, അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായി ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയ്ക്കായി ഓപ്പൺ-സോഴ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ, ഡ്രോൺ ഡാറ്റ, വിപുലമായ ഗ്രൗണ്ട് വാലിഡേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയോജനമുണ്ട്. TAPAS-1-ലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെർമൽ ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നു. ഭ്രമണപഥത്തിൽ പേലോഡിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താനും, അതുവഴി ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരവും കൃത്യതയും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും.
നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ റെസല്യൂഷനാണുള്ളത്. എന്നാൽ TAPAS-1 ഏകദേശം 60 മീറ്റർ റെസല്യൂഷനിലുള്ള ഡാറ്റ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ പുരോഗതിയാണ്. പഴയ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റാസെറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, ഡാറ്റയുടെ മേൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം പുലർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള തെർമൽ ഡാറ്റ നൽകുന്നതിലൂടെ, TAPAS-1 ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരവും ഞങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കൃത്യതയും വർധിപ്പിക്കും.
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ-അധിഷ്ഠിത തെർമൽ ഇമേജിങ് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് LWIR (ലോംഗ്-വേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ്) വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളി എന്താണ്?
തെർമൽ മാനേജ്മെന്റ്, കൂളിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ തെർമൽ പേലോഡുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഈ റെസല്യൂഷനിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ ജോലികൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ TAPAS-1നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വലിയ സാങ്കേതിക ശ്രമമായി കണക്കാക്കാം. ചന്ദ്രയാൻ, GSAT പോലുള്ള ദൗത്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രോയുടെ പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ വെല്ലുവിളികളിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി വിതരണ ശൃംഖലയാണ്. മുഴുവൻ പേലോഡും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് സംയോജിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും, ചില പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഇപ്പോഴും വിദേശത്ത് നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആശ്രിതത്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ വേഗതയും കൃത്യതയും നിലനിർത്തണമെന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന്.
10-15 ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള തെർമൽ-ഇമേജിങ് ശൃംഖലയായ PYRO യുടെ വികസനത്തിന് TAPAS-1 എങ്ങനെയാണ് സംഭാവന നൽകുക? TAPAS-1ന് സാധിക്കാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പൈറോയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെയൊരു മാറ്റം എത്ര സമയം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?
ഒരു ക്യൂബ്സാറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പേലോഡ് ആണ് TAPAS-1. എന്നാൽ PYRO അതിനേക്കാൾ വലുതും മികച്ച ശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു മൈക്രോസാറ്റലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. TAPAS-1-ൽ ഒരൊറ്റ ലോംഗ്-വേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ബാൻഡ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ PYRO-യിൽ മീഡിയം-വേവ്, ലോംഗ്-വേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകൾക്ക് പുറമെ ഒപ്റ്റിക്കൽ, നിയർ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ശേഷികളും ഉണ്ടായിരിക്കും.
PYRO കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും ഭാരമേറിയതുമാകും. എങ്കിലും ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. TAPAS-1-നേക്കാൾ ഏകദേശം നാല് മടങ്ങ് മികച്ചതായ 10 മീറ്റർ റെസല്യൂഷനും ഒപ്പം ഒന്നിലധികം സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡുകളും ആണ് PYRO വഴി ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നിലവിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള TAPAS-1, ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും രൂപകൽപ്പനയിലും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിലും ഒന്നിലധികം ബാൻഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന TAPAS-2, 2027 പകുതിയോടെ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഇതിനകം അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. 2027ന്റെ അവസാനത്തോടെ PYRO വിക്ഷേപണസജ്ജമാക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അനുയോജ്യമായ ഒരു വിക്ഷേപണ വാഹനം ലഭ്യമാകുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വിക്ഷേപണം നടക്കുക.
റൈഡ്ഷെയർ ദൗത്യത്തിലൂടെ 'TAPAS-1' ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് 'SatLeo'-യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്? ഇത്തരം വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് എത്രത്തോളം സുപ്രധാനമാണ്?
'SatLeo'-യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ അവസരമാണ്. സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യപരമായ തെർമൽ പേലോഡാണ് TAPAS-1. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, തെർമൽ ഡാറ്റയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിലും വ്യവസായ മേഖലയിലും വിശ്വാസം വളർത്താൻ സഹായിക്കും.
ഹൈപ്പർസ്പെക്ട്രൽ, ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ, സിന്തറ്റിക് അപ്പേർച്ചർ റഡാർ (SAR) ഡാറ്റ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയും ആഗോള വ്യവസായ മേഖലയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടെ, ഭൂമി നിരീക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വിപുലവും കാര്യക്ഷമവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് തെർമൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല, ആഗോള ഭൂമി നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രധാന കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരിക്കും. വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നും IN-SPACe-ൽ നിന്നും TAPAS-1-ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഡാറ്റാ സെറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് എല്ലാവരും.
TAPAS-1, PYRO എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള തെർമൽ ഡാറ്റ ഏതെല്ലാം മേഖലകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക?
ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള തെർമൽ ഡാറ്റ കൃഷി മുതൽ പ്രതിരോധം വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. കൃഷി മേഖലയിൽ, വിളനാശം കണ്ടെത്താനും വരൾച്ചയെ നിരീക്ഷിക്കാനും തെർമൽ ഡാറ്റ സഹായിക്കും. കൂടാതെ കാട്ടുതീ കണ്ടെത്താനും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനും വനം വകുപ്പിനെ പ്രാപ്തമാക്കും. ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് തെർമൽ ഡാറ്റ കാണിക്കുകയും വ്യാവസായിക, പാർപ്പിട മേഖലകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നഗര ആസൂത്രണത്തിന് വലിയതോതിൽ ഗുണം ചെയ്യും.
അതിർത്തി നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലും തെർമൽ ഡാറ്റ സഹായിക്കും. കൃഷിയും വനവൽക്കരണവും മുതൽ നഗര ആസൂത്രണവും പ്രതിരോധവും വരെ, സർക്കാരുകൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഡാറ്റകൾ നൽകാൻ തെർമൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് കഴിയും. സാറ്റ്ലിയോ ലാബ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമാണ്.
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