എക്സ്ക്ലൂസീവ്: ലേയിലെ കൊടും തണുപ്പും ഏകാന്തതയും താണ്ടി ബഹിരാകാശത്തേക്ക്; ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ
ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യാത്രികർ അതിശൈത്യവും ഏകാന്തതയും നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയാണ് യാത്രകൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റ് ഡയറക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
By Anubha Jain
Published : April 28, 2026 at 4:34 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് ലഡാക്കിലെ ലേയിലാണ്. ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പരിശീലനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ മേഖലയാണ്. ഉയരമേറിയ പരിസ്ഥിതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നവരിലെ ശാരീരിക, മാനസിക പ്രവര്ത്തന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലേയിൽ നടക്കുക. അതികഠിനമായ കാലാവസ്ഥയും വ്യത്യസ്ത നിറഞ്ഞ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളും ഉള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ തന്നെ ബഹിരാകാശയാത്രികർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് സമാനമായ പരിസ്ഥിതി സജ്ജീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
അടുത്തിടെ മിത്ര(MITRA) ദൗത്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഉയരമേറിയ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളില് ഇവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ISRO), ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോസ്പേസ് മെഡിസിനുമായി (IAM) സഹകരിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിക്കായി കഠിനമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വെച്ച് യാത്രികരുടെ പ്രതിരോധശേഷി, ആശയവിനിമയം, തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ഇത്.
3500 മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും തണുപ്പും ഒറ്റപ്പെടലും എല്ലാമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിന് സമാനമായ ചില സ്വഭാവികമായ പരിസ്ഥിതി ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഏപ്രിലിൽ നാല് ദിവസത്തെ പഠനമാണ് മിഷൻ മിത്രയിൽ നടത്തിയത്.
കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ, തണുത്തുറഞ്ഞ താപനില, ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിങ്ങനെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികരാകാൻ പോകുന്നവരിൽ പരീക്ഷണം നടത്തും. കഠിനമായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ ഇവർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പ്രവർത്തനപരമായും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.
ഗഗന്യാന് പോലുള്ള മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളില് യാത്രികരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണിത്. ഇതിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ റോഡ്മാപ്പിനെയും ഭാവിയിലെ ദീർഘകാല ദൗത്യങ്ങളെയും സഹായിക്കും. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റ് ഇതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കാത്ത രണ്ട് ക്യാമ്പുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അനലോഗ് ദൗത്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പേരുകേട്ട കമ്പനിയാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റ്. 2024 മുതൽ ഇവർ ഇസ്രോയുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. മിഷൻ മിത്രയിലും ലോജിസ്റ്റിക്സ് മുതൽ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരെ ഇവർ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിഷൻ മിത്രയെക്കുറിച്ചും ഇതിലെ തങ്ങളുടെ സംഭാവനകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റ് ഡയറക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചു. എക്സ്ക്ലൂസീവ് സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്....
അനുഭ ജെയിൻ: ലഡാക്കിലെ ലേയിൽ നടത്തിയ മിത്ര ദൗത്യം പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തെ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കും?
സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ: ലഡാക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബഹിരാകാശയാത്രികർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവർ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു, സഹകരിക്കുന്നു, പ്രകടനം നടത്തുന്നു എന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഇതിനായി അനുഭവസമ്പത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു.
മിക്ക ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും കർശനമായി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മിഷൻ മിത്ര ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദവും എങ്ങനെ പെരുമാറുവെന്നും പരിശോധിച്ചു.
ലഡാക്കിൽ ശൈത്യകാലത്താണ് പഠനം നടന്നത്. രാത്രിയിൽ താപനില −10°C മുതൽ −15°C വരെ കുറയുകയും ഓക്സിജന്റെ അളവ് സമുദ്രനിരപ്പിനേക്കാൾ −10°C മുതൽ −15°C വരെ കുറയുകയും ചെയ്യും. ബഹിരാകാശ കാപ്സ്യൂളിനുള്ളിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചെറുതും ഇടുങ്ങിയതുമായ കൂടാരങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് പരീക്ഷണം. ഒറ്റപ്പെടലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തോന്നിയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷണം.
തുടർന്നുള്ള പെരുമാറ്റവും പ്രവർത്തനവും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ബഹിരാകാശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാനും ഭൂമിയിലെ ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിച്ചു.
അനുഭ ജെയിൻ: ലേയിൽ 3,500 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും, ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബഹിരാകാശ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കും?
സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ: എല്ലാ ബഹിരാകാശ സാഹചര്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ പകർത്തുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി −5°C മുതൽ 10°C വരെയുള്ള ബഹിരാകാശ കാപ്സ്യൂളിലെ ഒറ്റപ്പെടലും താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ലേയിൽ ലഭിക്കും. ഉയർച്ചയും ഓക്സിജൻ അളവിലെ കുറവും തന്നെയാണ് ലഡാക്ക് ഒരു അനുയോജ്യമായ അനലോഗ് ആയി വർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണം.
ഇത് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ, ഉയർന്ന UV വികിരണം, അതുല്യമായ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നിവ കഠിന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും സൂക്ഷ്മജീവികൾ അതിജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പെരുമാറ്റത്തെയും പ്രകടനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന നിർണായക ട്രിഗറുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അത്തരം പരിതസ്ഥിതികൾ ചൊവ്വയിലെതിന് സമാനമായ ഗ്രഹ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകും.
അനുഭ ജെയിൻ: ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോക്സിയ (കോശങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ), ഒറ്റപ്പെടൽ, സമ്മർദ്ദം എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായതോ പുതിയതോ ആയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു?
സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ: പഠനം ഇപ്പോഴും വിലയിരുത്തലിലാണ്. അതിനാൽ, വിശദമായ കണ്ടെത്തലുകൾ പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ടീമുകൾ പ്രധാനമായും സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനസികവും പെരുമാറ്റപരവുമായ ഘടകങ്ങളിൽ പരിമിതമായ ഊന്നൽ മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായും ഇടപഴകുകയും ഗൗരവത്തോടെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെയും സിമുലേഷനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. സൈനിക പരിശീലനമുള്ളവരായതിനാൽ തന്നെ ബഹിരാകാശയാത്രികർ ഘടനാപരവും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ ഒരു സമീപനം പിന്തുടർന്നു. അതേസമയം സിവിലിയൻ പങ്കാളികൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയവിനിമയ ശൈലികൾ കൊണ്ടുവന്നു.
പിന്നീട് ആശയവിനിമയത്തിലും പ്രക്രിയകളിലും യോജിപ്പിക്കാൻ ടീമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഏകോപനം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു.
അനുഭ ജെയിൻ: ലേ സിമുലേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇസ്രോയുടെ ഭാവി ദൗത്യങ്ങളിൽ പുതിയ അറിവുകൾക്കും, തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമോ?
സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ: ഇസ്രോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്. ദൗത്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക്, പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, ബഹിരാകാശ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും മുൻ ബഹിരാകാശയാത്രിക കൺസൾട്ടന്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻ-ഹൗസ് വൈദഗ്ധ്യം വിന്യസിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ലഡാക്കിലെ ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ള കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികളോടെ, 6-7 ദിവസത്തെ അക്ലിമൈസേഷൻ, മെഡിക്കൽ തയ്യാറെടുപ്പ്, ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, സിവിൽ, മിലിട്ടറി ആശുപത്രികളുമായുള്ള ഏകോപനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നടന്നു.
ആദ്യ പൈലറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, നാല് ദിവസത്തെ സിമുലേഷൻ പ്രവർത്തന ആവശ്യകതകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കാനും ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്കുള്ള ഐഎഎമ്മിന്റെ സന്നദ്ധത മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിച്ചു. ദൈർഘ്യമേറിയ (8-10 ദിവസം) ദൗത്യം സാധാരണയായി പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകും. മാത്രമല്ല, ഇത് മതിയായ ഡാറ്റ സൃഷ്ടിക്കുകയും കൂടുതൽ വിപുലവും ശക്തവുമായ പഠനങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
അനുഭ ജെയിൻ: ഇതുപോലുള്ള കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ സഹിഷ്ണുതയാണോ അതോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയോ? രണ്ടിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാവും?
സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ: ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി മനുഷ്യന്റെ സഹിഷ്ണുത തന്നെയാണ്. ചില വ്യക്തികൾ ഇത്തരം അനിശ്ചിതത്വവുമായും പരിമിതമായ വിവരങ്ങളുമായും പെട്ടന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് പഠനം തെളിയിച്ചു. ടീമുകൾ തുടക്കത്തിൽ ബാഹ്യ പിന്തുണയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ പ്രശ്നപരിഹാരവും പ്രതിരോധശേഷിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ സ്വയംപര്യാപ്തത വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
ലഡാക്ക് ഈ പഠനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള, പൂജ്യത്തിന് താഴെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തുന്നവർ പുതിയവരായിരുന്നു. ദൗത്യത്തിന് മുമ്പുള്ള കനത്ത പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ പ്രകടനവും. ചിലവർ വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, മറ്റ് ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ പരിശീലനം ഇത് ഒന്ന്കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
അനുഭ ജെയിൻ: ആകാശലബ്ധി പോലുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ അന്തരിക്ഷ്ഹാബ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ സമർപ്പിത ബഹിരാകാശ-അനലോഗ് ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ വലിയ തോതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ബഹിരാകാശയാത്രിക പരിശീലനത്തിനും വലിയ തോതിലുള്ള മിഷൻ പരീക്ഷണത്തിനുമായി ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനലോഗ് ദൗത്യങ്ങളെ ഈ അടുത്ത തലമുറ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ്?
സിദ്ധാർത്ഥ് പാണ്ഡെ: ഹിമാലയൻ ഔട്ട്പോസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലാനറ്ററി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ (HOPE) - നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ISRO-യുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാർസ് സൊസൈറ്റിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ലഡാക്ക് അധിഷ്ഠിത അനലോഗ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുക. ലഡാക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിപുലീകൃത പഠനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കും. ജീവിത പരിതസ്ഥിതികൾ മുതൽ പ്രവർത്തനപരമായ ജോലികൾ വരെ ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വശങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ പരിശോധനകൾക്കും അനലോഗ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.
ബെംഗളൂരുവിലേത് പോലുള്ള നിയന്ത്രിത സൗകര്യങ്ങളിൽ നിരവധി സിമുലേഷനുകൾ നടത്താൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, വെർച്വലായി അല്ലെങ്കിൽ ലാബുകളിൽ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് അനലോഗ് പരിതസ്ഥിതികൾ നിർണായകമാണ്. അനലോഗ് പരിതസ്ഥിതികൾ മറ്റ് പരീക്ഷണ രീതികളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയല്ല. പൂരകമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
- ക്വാൽകോമിന്റെ വാർഷിക പരിപാടി മെയ് ആദ്യം: 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 പ്രോസസർ' പുറത്തിറക്കുമോ?
- സോഫ്റ്റ് വെയര് എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ ജോലിക്ക് വെല്ലുവിളിയോ?; കോഡിന്റെ 75 ശതമാനവും എഴുതുന്നത് എ ഐ എന്ന് ഗൂഗിള് മേധാവി
- സ്നാപ്ചാറ്റിന് അൽപ്പം വിശ്രമിക്കാം, വെല്ലുവിളിയുമായി മെറ്റയുടെ 'ഇൻസ്റ്റന്റ്സ് ആപ്പ്': വിശദാംശങ്ങൾ
- കുട്ടികളിലെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം: നിയമ നിർമാണത്തിന് സർക്കാരിന് നിർദേശം; അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ്