'ഗഗൻയാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 90 ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായി, പരിശോധനകൾ തുടരുന്നു'; ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള പരിശോധനകളും സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂല്യനിർണ്ണയവും നടത്തിവരുകയാണ്. 85 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ പൂർത്തിയായെന്നും വി നാരായണൻ.
Published : October 23, 2025 at 6:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ. ഉപസിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം 85 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. വികസിത് ഭാരതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എമർജിങ് സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ കോൺക്ലേവിന്(ESTIC-2025) മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഐഎസ്ആർഒയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിന്റെ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് മുല്ലയോട് പങ്കുവെച്ചത്.
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള പരിശോധനകളും സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂല്യനിർണ്ണയവും ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണെന്നും നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി. പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആളുകളുമായി പോവുന്ന ദൗത്യത്തിന് മുൻപ് ആളില്ലാ ദൗത്യം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്താണ് ESTIC-2025?
ഗവേഷകർ, ഡീപ്-ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വ്യവസായകർ, നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർ, യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ളവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എമർജിങ് സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ കോൺക്ലേവ് അഥവാ ESTIC. വർഷം തോറും നടത്തിവരുന്ന ഈ പരിപാടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് (DST) ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വികസിത് ഭാരത് @ 2047 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെയ്പ്പായാണ് സർക്കാർ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
2025 നവംബർ 3 മുതൽ 5 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാനത്തുള്ള ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി. പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എഐ, ബയോ-മാനുഫാക്ചറിങ്, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, ക്വാണ്ടം, സ്പേസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലുടനീളം അത്യാധുനിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാനും, സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും, പുതിയ ആശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു വേദിയാണിത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഭാവിയിൽ ആശയങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഒരിടമാണിത്.
"എല്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പുകൾക്കും ഒത്തുചേരാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും അടുത്ത രണ്ട് ദശകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ESTIC-2025 ഒരു മികച്ച അവസരം നൽകുന്നു. ഗഗൻയാൻ, ചന്ദ്രയാൻ തുടങ്ങിയ ദൗത്യങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഇസ്രോയുടെ മാത്രം നേട്ടമല്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ കൂട്ടായ ശക്തിയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്," നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശയാത്ര പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാനിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, അജിത്ത് കൃഷ്ണൻ, അങ്കത് പ്രതാപ്, വിങ് കമ്മാൻഡർ ശുഭാംശു ശുക്ല എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുക. ഗഗൻയാനിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത യാത്രികരുടെ പേരുകൾ 2023ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്. ഇവരുടെ പരിശീലനം തുടരുകയാണെന്നും നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
“ഇപ്പോൾ ഇവർ പൊതുജന സമ്പർക്കം നടത്തുന്നില്ല, അതിനാൽ തന്നെ പരിശീലനത്തിൽ പൂർണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ലോഞ്ചിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ബ്ലൂബേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹം ഇസ്രോയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണ തീയതി പ്രധാനമന്ത്രി ശരിയായ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വരാനിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ, ഗഗൻയാൻ, ബ്ലൂബേർഡ് എന്നീ ഓരോ ദൗത്യങ്ങളും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയത്വത്തിലെ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
കോൺക്ലേവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം:
ബഹിരാകാശ വകുപ്പ്, ഡിആർഡിഒ, മെയ്റ്റിവൈ, ഐസിഎംആർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മന്ത്രാലയങ്ങളുമായും ശാസ്ത്ര സംഘടനകളുമായും സഹകരിച്ചാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് ESTIC-2025 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളുടെയും ആഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പാനൽ ചർച്ചകൾ, കൃത്രിമബുദ്ധി, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഊർജ്ജവും കാലാവസ്ഥയും, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി സെഷനുകളും ഇതിലുണ്ടാകും.
40-ലധികം ഡീപ്-ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അവരുടെ നൂതനാശയങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കൂടാതെ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും 100 പോസ്റ്റർ അവതരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ ഇത് ഇന്നൊവേഷൻ ഗേറ്റ്വേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നിക്ഷേപകർക്കും ഉപദേഷ്ടാക്കൾക്കും നേരിട്ട് ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും, ഗവേഷണത്തിന് ലാബുകളിൽ നിന്ന് വിപണികളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഈ കോൺക്ലേവ് വെറുമൊരു അക്കാദമിക് ഒത്തുചേരൽ മാത്രമല്ലെന്നും, വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും അടുത്ത രണ്ട് ദശകങ്ങളിലേക്കായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ മുൻകൂട്ടിക്കാണുന്നതിനാണെന്നും സംഘാടകർ പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും വ്യവസായത്തെയും ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്കു കീഴിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും DST ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
