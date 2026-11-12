ബഹിരാകാശത്തെ 'കുറ്റാന്വേഷണം': നാസ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച ഛിന്നഗ്രഹത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി 'ഹേര', ആദ്യ ക്ലോസപ്പ് ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു
നാസയുടെ പേടകം ഇടിച്ചിട്ട ഛിന്നഗ്രഹത്തിന് സമീപം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ 'ഹേര' പേടകം നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 25ന് ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിടും.
Published : November 12, 2026 at 7:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്ന അപകടകാരികളായ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെ ഇടിച്ചുമാറ്റി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാസ 'ഡാർട്ട്' എന്ന പേരിൽ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ദൗത്യം നടത്തിയിരുന്നു. സെക്കൻഡിൽ 6.1 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ 580 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള, ഭൂമിയിൽ നിന്നയച്ച ഡാർട്ട് പേടകം 151 മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഛിന്നഗ്രഹമായ ഡിമോർഫോസിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഡിമോർഫോസിൽ നിന്ന് കല്ലുകളും പാറക്കഷണങ്ങളും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തെറിച്ചിരുന്നു.
ഡിമോർഫോസിൽ നിന്ന് തെറിച്ച അവശിഷ്ട്ടങ്ങൾ ഡിമോർഫോസിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ഛിന്നഗ്രഹമായ ഡിഡിമോസിലും പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത്. ഈ അപകടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി 2024-ൽ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹ പ്രതിരോധ ബഹിരാകാശ പേടകമായ 'ഹേര' നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. 780 മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഡിഡിമോസ് എന്ന പ്രധാന ഛിന്നഗ്രഹത്തെയും അതിന്റെ ചെറിയ ഉപഗ്രഹമായ 151 മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഡിമോർഫോസിനെയും വെറും 25 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് 'ഹേര' നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു
ഹേര പേടകം പകർത്തിയ ഡിഡിമോസ് ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ ആദ്യ ക്ലോസപ്പ് ചിത്രം യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടു. 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നെടുത്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ വലിയ ഛിന്നഗ്രഹം വ്യക്തമായി കാണാമെങ്കിലും, ചെറിയ ഛിന്നഗ്രഹം പൂർണ്ണമായും നിഴലിലാണ്. ഡിമോർഫോസിനെ അടുത്തറിയാനുള്ള പരിശോധനകളും ഈ പേടകം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മാസം ഡിമോർഫോസിന്റെ 20 കിലോമീറ്റർ കൂടി അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് വിശദ പരിശോധന നടത്താനാണ് പദ്ധതി.
നിരീക്ഷണമെന്ത്
"ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് 'അത്ഭുതകരം!' (Wow!) എന്നായിരുന്നു," ഹെറ (Hera) ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററും CNRS-ലെ റിസർച്ച് ഡയറക്ടറുമായ പാട്രിക് മിഷേൽ പറഞ്ഞു. "ഇംപാക്റ്റിന് (കൂട്ടിയിടിക്ക്) തൊട്ടുമുമ്പ് DART-ന്റെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ഡിഡിമോസിന്റെ (Didymos) ഭാഗമാണിത്; അതുകൊണ്ട്, തികച്ചും പുതിയൊരു ലോകത്തെ കാണുന്നതുപോലെയാണ് ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്."
ഹേര ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഗവേഷകനും CNRS-ലെ റിസർച്ച് ഡയറക്ടറുമായ പാട്രിക് മൈക്കൽ ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് 'അത്ഭുതകരം' എന്നായിരുന്നു! നാസയുടെ ഡാർട്ട് പേടകം ഇടിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ഡിഡിമോസിന്റെ ഭാഗമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തികച്ചും പുതിയൊരു ലോകം കാണുന്നതുപോലെയാണ് ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എതിർവശത്ത് മുൻപ് കണ്ടതിന് സമാനമായി ഡിഡിമോസിന്റെ ഈ വശത്തും മധ്യഭാഗത്തായി വലിയ പാറകളും ഗർത്തങ്ങളും വരമ്പുകളും ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രൂപമാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്തുകൊണ്ട് നിർണായകമാവുന്നു?
വെറുമൊരു പരീക്ഷണത്തിനപ്പുറം, ഭാവിയിൽ ഭൂമിക്ക് നേരെ ഒരു ഛിന്നഗ്രഹം പാഞ്ഞടുത്താൽ അതിനെ സുരക്ഷിതമായി വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള കൃത്യമായൊരു 'പ്രതിരോധ കവചം' തീർക്കുക എന്നതാണ് 'ഡാർട്ട്' പേടകത്തിലൂടെ ചെയ്തത്. മനുഷ്യ ഇടപെടലിലൂടെ സഞ്ചാരപഥം മാറിയ സൗരയൂഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ വസ്തുവായി ചെറിയ ഛിന്നഗ്രഹമായ ഡിമോർഫോസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം 6.1 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച 580 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഡാർട്ട് പേടകം ഇടിച്ചുകയറിയപ്പോൾ, ഡിമോർഫോസിൽ നിന്ന് കല്ലുകളും വലിയ പാറക്കഷണങ്ങളും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തെറിച്ചുപോവുകയും അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം 10,000 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഡിമോർഫോസ് ഡിഡിമോസിനെ ചുറ്റുന്ന സമയം ഏകദേശം 33 മിനിറ്റോളം കുറയുക മാത്രമല്ല, സൂര്യനുചുറ്റുമുള്ള അതിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻപ് പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ വലിയ മാറ്റമാണിതെന്ന് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി.
"ഇടിയുടെ ഫലമായി പുറന്തള്ളപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ, ഡിമോർഫോസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഡിഡിമോസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അതിനാൽ, ഈ വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റം മൂലമാകാം അവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായുള്ള ആവേശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഖഗോളവസ്തുക്കളെയും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും, കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും ചിട്ടയായി രേഖപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്." ദൗത്യത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മൈക്കൽ കുപ്പേഴ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹേര
ഹേര ബഹിരാകാശ പേടകം അടുത്ത മാസം ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തി കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തിന്റെ വിശദമായ പരിശോധന നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഭൂമിക്ക് ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ അവയെ ഇടിച്ചുമാറ്റുന്ന ഈ രീതി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനും ഹേരയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, നവംബർ 25-ന് രണ്ട് ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെയും വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
Also Read:
- പെട്ടന്ന് ചാർജ് തീരില്ല, കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും 200 എംപിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയുമായി 'വിവോ എക്സ്500 സീരിസ്'; ലോഞ്ച് ഉടൻ
- ബഹിരാകാശത്തുനിന്നും പ്രകൃതിയുടെ ദീപാവലി വിസ്മയം; ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യം പങ്കുവെച്ച് ശുഭാംശു ശുക്ല
- ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആദ്യ വിദേശിയാകാൻ പാക് പൗരൻ; ചരിത്രം കുറിക്കാൻ 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യം