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ഇഒഎസ്-05: അവസാനത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ദൗത്യവും വിജയകരമെന്ന് ഐഎസ്‌ആർഒ

ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏകദേശം 36,000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയത്. ഇതോടെ അവസാനത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ദൗത്യവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഐഎസ്‌ആർഒ.

GSLV F17 EOS 05 MISSION ഐഎസ്‌ആർഒ ISRO
GSLV-F17 stands integrated on launch pad at SDSC in Sriharikota, Andhra Pradesh. (@isro/X via PTI Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 5:53 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ അത്യാധുനിക ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഇഒഎസ്-05ന്‍റെ (EOS-05) അവസാനത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ദൗത്യവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഐഎസ്‌ആർഒ. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ജിഎസ്എൽവി-എഫ്17 (GSLV-F17) റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്‌ച (2026 സെപ്റ്റംബർ 7) രാത്രി 8:57ന് ഉപഗ്രഹത്തിന്‍റെ ലിക്വിഡ് അപ്പോജി മോട്ടോർ (എൽഎഎം) എഞ്ചിൻ 1,247 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനഘട്ട ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു.

ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 35,000 കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഉപഗ്രഹം പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു. ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏകദേശം 36,000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയതെന്നും ഇസ്രോ വ്യക്തമാക്കി.

"ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹമായ EOS-05ന്‍റെ പെരിജി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ 07 ന് രാത്രി 8:57 ന് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ഉപഗ്രഹത്തിലെ ലാം (LAM) എൻജിൻ 1,247 സെക്കൻഡ് നേരമാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 34,903 കി.മീ x 35,884 കി.മീ ദൂരമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു"; ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ ഐഎസ്ആർഒ വ്യക്തമാക്കി.

ജിഎസ്എൽവി-എഫ്17 അഭിമാനനേട്ടം

ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെയാണ് (സെപ്‌റ്റംബർ 4ന്) ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അത്യാധുനിക ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഇഒഎസ്-05 (EOS-05) വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. ജിയോ സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ (Sub-GTO) പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹമാണ് ഇഒഎസ്-05. രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിത്.

2367 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ ഉപഗ്രഹം ജിഎസ്എൽവി റോക്കറ്റ് വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ പേലോഡാണ്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ 19-ാമത്തെ ജിഎസ്എൽവി വിക്ഷേപണമാണിത്. 51.7 മീറ്റർ ഉയരവും 420.5 ടൺ ഭാരവുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റാണ് വിക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽനിന്നുള്ള 107-ാമത്തെ വിക്ഷേപണം കൂടിയാണിത്.

ഉപഗ്രഹം പൂർണസജ്ജമാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന് തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം ലഭ്യമാകും. മേഘങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ, ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ കാമറകളാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും, പ്രത്യേക മേഖലകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലും പകർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനും, രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കും ഈ ഉപഗ്രഹം നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മുതൽക്കൂട്ടാകും. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, ചുഴലിക്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, കാട്ടുതീ എന്നിവ വേഗത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കാർഷിക മേഖലയിലെ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും അതിർത്തികളിലെ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും, പ്രത്യേക മേഖലകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലും പകർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

നിരവധി ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, EOS-5 ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 36,000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നത്. ജിയോസിൻക്രണസ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. GISAT-1A എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന EOS-05 ഒമ്പത് വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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TAGGED:

GSLV F17
EOS 05 MISSION
ഐഎസ്‌ആർഒ
ISRO
EOS 05 FINAL ORBIT RAISING SUCCESS

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