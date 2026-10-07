ആഗോള വിപണിക്കൊപ്പമെത്താൻ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ കമ്പനികൾ കൈകോർക്കണമെന്ന് ഇയോൺ സ്പേസ് ലാബ്സിന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ - അഭിമുഖം
ഇയോൺ സ്പേസ് ലാബ്സിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായ പുനിത് ബദേക 'മീര' ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
By Anubha Jain
Published : October 7, 2026 at 9:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ 'EON സ്പേസ് ലാബ്സ്' ഭൂനിരീക്ഷണ ഉപകരണമായ മീര (MIRA) അടുത്തിടെയാണ് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ വിജയകരമായി ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 2ന് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഈ റോക്കറ്റിൽ മറ്റ് നൂറിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെറും 502 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള MIRA ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ സാധിക്കും.
ഇയോൺ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രത്യേക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് വളരെ ചെറുതും ശക്തവുമായ ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ടേക്ക് മീ ടു സ്പേസ്' എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ MOI-1A എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് 'മീര' ഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ എൻവിഡിയ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേക കമ്പ്യൂട്ടിങ് സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരുന്ന അനാവശ്യ ഡാറ്റയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 10നും 14നും ഇടയിൽ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ച് തുടങ്ങുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
Falcon 9 launches the 18th Transporter rideshare mission and delivers 130 payloads to orbit https://t.co/VQd0RmbmA6— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാമറകളും ചെറിയ ഇമേജിങ് സംവിധാനങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇയോൺ സ്പേസ് ലാബ്സ്. പിഎസ്എൽവിക്ക് ശേഷം ഇസ്രോയുമായി ചേർന്ന് അടുത്ത വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇവർ. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ക്യാമറകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി ഏകദേശം 40 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇയോൺ സ്പേസ് ലാബ്സിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായ പുനിത് ബദേക, തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ച അഭിമുഖത്തിലേക്ക്...
വെറും 502 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള 'മീര' (MIRA), ഒമ്പത് ബാൻഡുകളിലായി 9 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള റെസല്യൂഷനിലുള്ള മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ശേഷിയുള്ള രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചെറിയൊരു പേലോഡിൽ അത്തരമൊരു ശേഷി കൈവരിക്കാൻ കമ്പനിയെ സഹായിച്ച എഞ്ചിനീയറിങ് നേട്ടം എന്ത്?
ഞങ്ങളുടെ ടീം വർഷങ്ങളായി ഇതിനായി വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇത് വിജയകരമായി കുതിച്ചുയർന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നി. ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ (LEO) നിന്ന് ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ടെലിസ്കോപ്പ് അധിഷ്ഠിതവും ചെറുതുമായ ഒരു ഇമേജിംഗ് സംവിധാനമായാണ് ഞങ്ങൾ MIRA വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ് കഷ്ണത്തിൽ നിർമ്മിച്ച 'ഫ്യൂസ്ഡ്-സിലിക്ക ഒപ്റ്റിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ' ഉപയോഗിച്ചുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒതുക്കമുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ കൈവരിക്കാൻ 'മീര' ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ക്യാമറയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഈ ഒരൊറ്റ-ഭാഗം ഒപ്റ്റിക്കൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്തുക എന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. വളരെ ഒതുക്കമുള്ള ഒരു പേലോഡിൽ പോലും മികച്ച ഇമേജ് നിലവാരവും റെസല്യൂഷനും കൈവരിക്കാൻ ഇത് ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു.
എഐ അധിഷ്ഠിത പ്രോസസ്സിങിനായി ഓൺബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സംവിധാനവും മീരയിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭ്രമണപഥത്തിൽ വെച്ച് ഏതുതരം ഇമേജ്-പ്രോസസ്സിങ് ജോലികളാണ് ഇതിലൂടെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുക? 'എഡ്സ്-എഐ' ശേഷി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗരീതിയെ എങ്ങനെയാകും മാറ്റുക?
പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ പകർത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. MIRA വിവിധ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബാൻഡും കൃഷി, പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം, സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, ഖനനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, മറ്റ് വാണിജ്യപരമായ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമായ വ്യത്യസ്ത വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഏകദേശം 9.2 മീറ്റർ GSD (Ground Sampling Distance) ഉള്ളതിനാൽ, കൃഷി പോലെയുള്ള വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട വിവിധ മേഖലകളിൽ MIRA ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവും. ഓൺബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സൗകര്യം ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുവെച്ചുതന്നെ ഇമേജ്-പ്രോസസ്സിങ് പോലുള്ള ജോലികൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ 'റോ' ഡാറ്റയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഭൂമിയിലേക്ക് കൈമാറേണ്ട ഡാറ്റയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും, അയയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സാധിക്കും.ഭാവിയിൽ, 4.5 മീറ്റർ, 1.5 മീറ്റർ GSD ശേഷിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം, 'സബ്-മീറ്റർ' (ഒരു മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള) കൃത്യതയുള്ളതും അതിലും ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ളതുമായ ഇമേജിംഗ് ശേഷികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നേറും.
9 ബാൻഡുകൾ, പ്രത്യേക സ്പെക്ട്രൽ ശേഷി തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്, 9 മീറ്ററിൽ താഴെ റെസല്യൂഷനിലുള്ള മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനുള്ള ശേഷി എന്നിവ ഒത്തുചേരുന്നതിലൂടെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?
'TakeMe2Space' കമ്പനിയുമായി ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാണ് 'AI-at-the-edge' സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. വിളകളുടെയും മണ്ണിന്റെയും ആരോഗ്യം, മണ്ണിലെ ഈർപ്പം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലന വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന റീഡ്ഔട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എഐ മോഡലുകൾ, വിവിധതരം സെൻസറുകൾ എന്നിവ അവർ ഇതിനായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ആഗോളതലത്തിലുള്ള മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലാണ് പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരിക്കുന്നത്. സമുദ്ര നിരീക്ഷണം പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ശേഷികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഈ ചെറുരൂപത്തിലുള്ള പേലോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കപ്പലുകളുടെ നീക്കം നിരീക്ഷിക്കാം. ഇമേജിങ് സംവിധാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഞങ്ങളുടെ കൈവശമാണെന്നതും, അതുവഴി പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ 'ഇന്റലിജൻസ്' രൂപപ്പെടുത്താൻ ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം. കേവലം റോ ഇമേജറി നൽകുന്നതിന് പകരം, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പരിഹാരങ്ങളും പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനും 9-മീറ്റർ GSD മതിയാകും. എന്നാൽ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി 4 മീറ്റർ റെസല്യൂഷനിൽ തുടങ്ങി. പിന്നീട് 1.5 മീറ്ററിലേക്കും, ഒടുവിൽ അതിലും മികച്ച റെസല്യൂഷനുകളിലേക്കും. ഞങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും.
മീരയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേലോഡ് പരിശോധിച്ച് ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ഭ്രമണപഥത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതുമാണ് ആദ്യപടി. തിനായി ഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണശാലകളിൽ നടത്തിയ ഫലങ്ങളും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കുകയും, ഇതിലെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വിചാരിച്ച പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും. ക്യാമറയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തതയും (GSD) ഗുണനിലവാരവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച്, പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ, ചിത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ഭാരം (502 ഗ്രാം) ഇനിയും എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.
4 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ളതും 1.5 മീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, MIRA-ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ EON ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ഇമേജിങ് പേലോഡുകളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുക?
ഉപകരണത്തിന്റെ വലിപ്പവും ഭാരവും ഇനിയും കുറയ്ക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. ക്യാമറ ലെൻസുകൾ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ സെൻസറുകളും മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് വളരെ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഒരൊറ്റ സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. 'മീര'യിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളുമായി ഒത്തുനോക്കി പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. ഉയർന്ന വ്യക്തതയുള്ള ക്യാമറകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ ഈ അറിവുകൾ ഉപകരിക്കും. മീരയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഭാവിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സബ്-4-മീറ്റർ, 1.5-മീറ്റർ ക്ലാസ് ക്യാമറകളുടെ വലിപ്പവും ഭാരവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖല സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഭൗമനിരീക്ഷണ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രകടനഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സുസ്ഥിരമായ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ധനസഹായം, ഡാറ്റ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്?
റോക്കറ്റുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിലും മറ്റുമായി വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന ധാരാളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു ബഹിരാകാശ മേഖല തന്നെയുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിലൂടെ ഈ കമ്പനികളുടെ കഴിവുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും, കൃഷി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകി വരുമാനസാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം സ്കൈറൂട്ട് പോലുള്ള കമ്പനികൾ അടിക്കടി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വലിയ ഫണ്ടിംഗിനായി വർഷങ്ങളോളം കാത്തുനിൽക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും.
'ടേക്ക് മീ ടു സ്പേസ്' കമ്പനിയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതിനൊരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു വിക്ഷേപണത്തിനായി ആറോ എട്ടോ മാസം കാത്തുനിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനായി ഞങ്ങൾ കൈകോർത്തു. 'മീര'യ്ക്കായി ഇതിനകം രണ്ട് വിക്ഷേപണ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഭാവിയിൽ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടർച്ചയായി ഉപകരണങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മീര പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ, വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആറോ എട്ടോ മാസത്തെ നീണ്ട കാലതാമസം ഒഴിവായിക്കിട്ടി. വെറും നാലോ അഞ്ചോ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറായ ഉപകരണം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ സമയപരിധിയും കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും മികച്ച സാങ്കേതിക പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള 'കെപ്ലർ എയറോസ്പേസ്' കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോ കമ്പനിയും അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവുകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 'മീര' ബഹിരാകാശത്ത് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു തെളിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കും. കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ ഇമേജിങ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വലിയ ആഗോള സാധ്യതകളെ കാണിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ പരസ്പരം കൈകോർത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ആഗോള വിപണിക്ക് അനുയോജ്യമായ മികച്ച ബഹിരാകാശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ.
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