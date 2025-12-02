വായുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശുദ്ധജലം, ജലക്ഷാമ മേഖലകളില് സഹായമാകും; കണ്ടുപിടിത്തവുമായി എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ
വായുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ നൂതന സംവിധാനം വഴി ഒരു ദിവസം 8 മുതൽ 10 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കാം.
Published : December 2, 2025 at 4:14 PM IST
ബെംഗളൂരു: വായുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജലം ഉത്പാദിക്കാം. വായുവിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് വെള്ളമാക്കി മാറ്റുന്ന പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ദാവണഗരെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ. സ്മാർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഉപകരണത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
വായുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ നൂതന സംവിധാനം വഴി ഒരു ദിവസം 8 മുതൽ 10 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കാം. വായുവിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ബാപ്പുജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ (BIET) കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ നൂതന ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
ബിഐഇടി കോളജ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ടെറസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ടെറസിസിൽ ജലസംഭരണ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വായുവിൽ നിന്നും ജലം ഉത്പാദിപ്പിച്ച ഈ പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തികരിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ. മൂന്ന് മാസം സമയമെടുത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളായാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത്. നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരും പ്രൊഫസർമാരും ഇതിൽ പങ്കാളികളായി. ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും മരുഭൂമിയിലും വനപ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്രദമാകും.
സ്മാർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിസ്റ്റം
സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള കാറ്റിലൂടെ ജലം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ മൂന്ന് സ്പിന്നിങ് ഫാനുകളും അനുബന്ധ മെഷീനുകളും ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വായുവിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഫിൽട്ടറേഷൻ ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം.
വായുവിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർമാരും വിദ്യാർഥികളും പറഞ്ഞു. "നേരിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ഈ ജലം അനുയോജ്യമാണ്. ഇത് ഒരു ചെറിയ ജല ഉത്പാദന മാതൃകയാണ്. ഈ വെള്ളം ലബോറട്ടറി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ശുദ്ധമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്” എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് വകുപ്പിലെ പ്രൊഫ. ശ്രീനിവാസ് ബി ആർ പറഞ്ഞു.
വ്യാവസായിക പിന്തുണയോടെയും കാറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ ജല ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ നിർമിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കി. സൗരോർജം ഈ സംവിധാനത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ്. വായുവിലെ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് വെള്ളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഈ സംവിധാനം ഒരു കണ്ടൻസർ, ബ്ലോവർ, ഹീറ്റർ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ചെലവ് കാരണം വിലകൂടിയ ഹൈഡ്രോ പാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മുൻകാല പദ്ധതികൾ പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു.
പ്രതിദിനം 8 മുതൽ 10 ലിറ്റർ വരെ ജലം
വായുവിൽ എപ്പോഴും ഈർപ്പം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വനങ്ങളിലും മരുഭൂമികളിലും വെള്ളം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മൃഗങ്ങൾ ചാകുന്നു എന്ന് പ്രൊഫ. ശ്രീനിവാസ് വിശദീകരിച്ചു. “നിലവിലുള്ള അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം ഉടലെടുത്തത്. നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 8 മുതൽ 10 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
15 മുതൽ 20 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്ര വെള്ളം ശേഖരിക്കാമെന്നതിന് ആഴ്ചതോറുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ജലക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
വർധിച്ചുവരുന്ന ജല പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പരിഹാരം എന്നാണ് ഈ ആശയത്തെ അതിന് പിന്നില് പ്രവർത്തിച്ച വിദ്യാർഥികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. “ഇത് നിർമിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ സമയമെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംതൃപ്തി നൽകുന്നു” എന്ന് വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരാളായ ശശാങ്ക് പറഞ്ഞു.
"ഉപകരണത്തിന് 2 മുതൽ 3 വാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ സൗരോർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചൂടുതരംഗങ്ങളിലും വലിയ കാറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കും” എന്ന് മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയായ വൈഭവ് പറഞ്ഞു.
സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്നതാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകളിൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫസർമാർ പറഞ്ഞു. ഈ സംവിധാനത്തിൽ വ്യാവസായിക സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
