മദ്യം മണത്താല് ബൈക്ക് ഓഫാകും, വമ്പൻ കണ്ടുപിടിത്തവുമായി എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാര്ഥി
മദ്യപിച്ചുള്ള ബൈക്ക് യാത്രകൾ പൂർണമായി തടയുന്നതും അപകടം നടന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു 'സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റ്' വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപതുകാരൻ.
Published : August 19, 2026 at 12:21 PM IST
പാറ്റ്ന: ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകർത്ത ആ പഴയ ബൈക്കപകടം പത്താം ക്ലാസുകാരനായ രോഹിത് രാജിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യം ബാക്കി വച്ചിരുന്നു. "മദ്യപിച്ച ഒരാളെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ലേ?"
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആ ചോദ്യത്തിന് രോഹിത് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ, മദ്യപിച്ചുള്ള ബൈക്ക് യാത്രകൾ പൂർണമായി തടയുന്നതും അപകടം നടന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു 'സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റ്' വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപതുകാരൻ. ബിഹാറിലെ ഗയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥിയായ രോഹിത് തൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലൂടെ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രചോദനം
രോഹിത് പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ഒരു അപകടമാണ് അവൻ്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിച്ചത്. രോഹിതിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം മദ്യപിച്ച ശേഷം ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുമായി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ആ സംഭവം രോഹിതിൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ആഘാതമുണ്ടാക്കി. മദ്യപിച്ച ഒരാൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി തടയാൻ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതാണ്.
"ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, എങ്കിലും ഇത് എന്നെങ്കിലും യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കോളേജിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യാപകരുമായും മെൻ്റർമാരുമായും ഇത് ചർച്ച ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് എന്നെ ഇതിനായി ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഒടുവിൽ ഞാൻ ഇതിൽ വിജയിച്ചതും," രോഹിത് പറഞ്ഞു.
എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
രോഹിത് സ്ഥാപിച്ച 'ഹെൽംടെക് ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വികസിപ്പിച്ച ഈ ഹെൽമെറ്റിൽ അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ, ചിപ്പുകൾ, ജി.പി.എസ്, ബ്ലൂടൂത്ത് സംവിധാനം എന്നിവ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യം മണത്താൽ ബൈക്ക് ഓഫാകും. ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലെ സെൻസറുകൾ അത് തിരിച്ചറിയുകയും ബൈക്കിലെ കൺട്രോളറുമായി വയർലെസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത പടിപടിയായി കുറച്ച് അതിനെ നിശ്ചലമാക്കുകയും ചെയ്യും. ബൈക്ക് ഒരിക്കൽ നിന്നാൽ, പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ടാകില്ല!
ഹെൽമെറ്റ് മാറ്റിയാൽ ബീപ്പ് ശബ്ദം ഉയരും. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഊരിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഹെൽമെറ്റിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ശബ്ദം വരികയും ബൈക്കിൻ്റെ വേഗത തനിയെ കുറയുകയും ചെയ്യും.
"സാധാരണക്കാരായ ബൈക്ക് യാത്രികർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വിലയിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി," യുവ കണ്ടുപിടിത്തക്കാരൻ പറയുന്നു. ഈ ഹെൽമെറ്റിന് 2,500 രൂപയ്ക്കും 3,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ വില നിശ്ചയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നത്. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഹെൽമെറ്റ് പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും, ഇതിനുള്ളിൽ സെൻസറുകൾ, ചിപ്പ്, ജി.പി.എസ്, ആപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇന്നൊവേഷനിലും സംരംഭകത്വത്തിലുമുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ശ്രദ്ധയുടെ ഫലമാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് ഗയ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ദ്വാരക ദാസ് നിമ വിശേഷിപ്പിച്ചു. “ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം സവിശേഷമായ ഒന്നാണ്, ഗയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. രോഹിതിൻ്റെ ഈ നേട്ടം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വളർന്നുവരുന്ന ഇന്നൊവേഷൻ, സാങ്കേതിക വികസനം, സംരംഭകത്വം എന്നിവയുടെ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളായും വിജയകരമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായും മാറ്റാൻ ഇത് മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനമാകും,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രക്ഷകനാകുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ്
ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ ഹെൽമെറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് അത് തിരിച്ചറിയുകയും, അപകടം നടന്ന കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ സഹിതം വീട്ടുകാർക്കും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ആശുപത്രിയിലേക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സന്ദേശം അയക്കുകയും ചെയ്യും. അപകടത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 'ഗോൾഡൻ അവറിൽ' തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഈ സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇപ്പോൾ വെറുമൊരു ഡമ്മി മോഡലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് രോഹിത് പറയുന്നു. ഈ സംവിധാനം ഇതിനകം ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പേറ്റൻ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും, വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വലിയ തോതിൽ ഇത് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിലെ രണ്ട് വലിയ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഈ ഹെൽമെറ്റിന് കഴിയും. മദ്യപിച്ചുള്ള യാത്രകൾ തുടക്കത്തിലേ തടയുക, അപകടമുണ്ടായാൽ നിർണായകമായ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ ഇരകൾക്ക് സഹായം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ ഈ സ്മാര്ട്ട് ഹെല്മെറ്റ് കൊണ്ട് സാധ്യമാകും.
ഐ.ഐ.ടികളുടെ കയ്യടിയും 'പിച്ച് കരോ ഇന്ത്യ 2026' ഫൈനലും!
ബിഹാറിലെ ജെഹാനാബാദ് ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ ഇടത്തര കുടുംബാംഗമാണ് രോഹിത്. കരാർ ജീവനക്കാരനായ പിതാവിൻ്റെയും വീട്ടമ്മയായ അമ്മയുടെയും മകനായ രോഹിത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തൻ്റെ സ്വപ്നം കൈവിട്ടില്ല.
കോളജിലെ അധ്യാപകരുടെയും മെൻ്റർമാരുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് രോഹിത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഐഐടി പാറ്റ്ന, ഐഐടി ഡൽഹി,ഐഐട ബോംബെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഹിത് ഈ സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മത്സരമായ 'പിച്ച് കരോ ഇന്ത്യ 2026'-ൻ്റെ അവസാന റൗണ്ടിലും രോഹിതിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടിത്തം ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗയയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണത്തെയാണ് രോഹിതിൻ്റെ നേട്ടം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ സുശാന്ത് കുമാർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണം ഏകദേശം 40 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
“'പിച്ച് കരോ ഇന്ത്യ 2026'-ൻ്റെ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് രോഹിത് രാജ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഗയയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്. ഗയയും ബിഹാറും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകത്ത് അംഗീകാരം നേടുകയാണ്,” കുമാർ പറഞ്ഞു.
"രോഹിതിന്റെ വിജയം കോളേജ് ഭരണകൂടത്തിന് ഒന്നടങ്കം അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റോഡപകടങ്ങളിൽ പൊലിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിതിൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ഹെൽമെറ്റിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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