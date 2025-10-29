വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കുമോ മസ്കിന്റെ ഗ്രോക്കിപീഡിയ? പുതിയ എഐ എൻസൈക്ലോപീഡിയയെ കുറിച്ച് കേട്ടോ...
xAI നിർമിച്ച ചാറ്റ്ബോട്ടായ ഗ്രോക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രോക്കിപീഡിയ നിർമിച്ചത്. ഗ്രോക്കിപീഡിയയുടെ നിലവിലുള്ള 0.1 പതിപ്പ് വിക്കിപീഡിയയേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് മസ്ക് അവകാശപ്പെടുന്നു.
Published : October 29, 2025 at 5:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയയായ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ബദലായി മസ്കിന്റെ ഗ്രോക്കിപീഡിയ. മസ്കിന്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എഐ കമ്പനി xAI ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഗ്രോക്കിപീഡിയ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന്റെ 0.1 പതിപ്പ് നിലവിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓൺലൈൻ വിജ്ഞാനകോശമായ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് വലിയ എതിരാളിയായിരിക്കും ഇത്. xAI കമ്പനിയുടെ ജനറേറ്റീവ് എഐ ആയ ഗ്രോക് ആണ് ഗ്രോക്കിപീഡിയയുടെ വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിക്കിപീഡിയ പോലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലേഖനങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ, സന്ദർഭമോ ഉറവിടങ്ങളോ ചേർക്കാനോ നിലവിൽ സാധ്യമാകില്ല.
https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo.
ഗ്രോക്കിപീഡിയയുടെ നിലവിലുള്ള 0.1 പതിപ്പ് വിക്കിപീഡിയയേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് മസ്ക് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന 1.0 പതിപ്പ് നിലവിലെ പതിപ്പിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് മികച്ചതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഗ്രോക്കിപീഡിയയിലൂടെ സത്യം മാത്രം പുറത്തെത്തിക്കുമെന്നും, ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും, നേടിയെടുക്കാൻ ടീം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
The goal of Grok and https://t.co/op5s4ZikGJ is the truth, the whole truth and nothing but the truth.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
We will never be perfect, but we shall nonetheless strive towards that goal. https://t.co/j8bJf7c4Hl
എന്താണ് ഗ്രോക്കിപീഡിയ?
ആർടിഫിഷ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയയാണ് ഗ്രോക്കിപീഡിയ. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര സത്യസന്ധമായി അറിവ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. ജേസൺ എ. ബ്ലൂമർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഉള്ളടക്കം നിരന്തരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പൂർണ്ണമായും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതിനാൽ തന്നെ ആർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
ഗ്രോക്കിപീഡിയ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം?
https://grokpedia.com/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എക്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിലോ, ഐഒഎസിലോ ഒരു ആപ്പും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നിലവിൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.
ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
അഞ്ച് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗ്രോക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സെർച്ച്/റിക്വസ്റ്റ്, കാഷെ പരിശോധന, ഡൈനാമിക് ക്രിയേഷൻ, സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ്, സ്നോബോൾ ഇഫക്റ്റ് എന്നിവയാണിവ. ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
സെർച്ച്/റിക്വസ്റ്റ്: ഒരു ഉപയോക്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടോ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തിരയുന്നു.
കാഷെ പരിശോധന: നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെബ്പേജിൽ കാഷെ ഉണ്ടോ എന്ന് എഐയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻസൈക്ലോപീഡിയ പരിശോധിക്കും.
ഡൈനാമിക് ക്രിയേഷൻ: നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെബ്പേജിൽ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അഭ്യർത്ഥന എഐ വഴി ഗ്രോക്കിലേക്ക് അയയ്ക്കും. അത് സുതാര്യമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഡാറ്റ നൽകും.
സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ്: പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വെബ്പേജ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫയലായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഇതേ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സൂചികയായി പ്രവർത്തിക്കും.
സ്നോബോൾ ഇഫക്റ്റ്: കൂടുതൽ ആളുകൾ ബോട്ടുകളും ഗ്രോക്കിപീഡിയയുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ, കൂടുതൽ വെബ്പേജുകൾക്ക് വഴിതുറക്കും.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വയം ലേഖനങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ, വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ, ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, ഇതിനായി ഗ്രോക്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് മസ്ക് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഗ്രോക്കിപീഡിയയ്ക്ക് നേരെ വിമർശനങ്ങൾ
ഗ്രോക്കിപീഡിയ വരുന്നതിന് മുൻപ്, വിക്കീപീഡിയയ്ക്കെതിരെ മസ്ക് വലിയ വിമർശനമുയർത്തിയിരുന്നു. വിക്കിപീഡിയ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നതായും ഇടതുപക്ഷ ചായ്വുള്ളതായും വിമർശിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ വിക്കിപീഡിയയുടെ ഫണ്ടിങ് മോഡലിനെയും എഡിറ്റോറിയൽ രീതികളെയും മസ്ക് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Cool. I’m reading these for the first time btw.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
Grok generated about 1M articles using a lot of compute.
You will be able to ask Grok to add/modify/delete articles and it will either take the action or tell you it won’t and why. https://t.co/nzpzi0R73o
ഗ്രോക്കിപീഡിയ ഒരു യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ഉറവിടമായി വർത്തിക്കുമെന്നും, അത് പക്ഷപാതമോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജണ്ടകളോ ഇല്ലാതെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ബീറ്റ പതിപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ മസ്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ദി വെർജിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഗ്രോക്കിപീഡിയ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്ത വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഗ്രോക്കിപീഡിയയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഗ്രോക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മാറ്റിയെഴുതുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എതിരാളിയായ വിക്കീപീഡിയയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളെടുക്കുകയും, അത് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതാണെന്ന സന്ദേശം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയയ്ത്ത് സുതാര്യമായ നയങ്ങളും, ഒപ്പം കർശനമായ മേൽനോട്ടവും ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നെന്നും വിക്കിപീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ വക്താവായ ലോറൻ ഡിക്കിൻസണെ ഉദ്ദരിച്ചുകൊണ്ട് ദി വെർജിവന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. xAI പോലുള്ള എഐ കമ്പനികൾ ഗ്രോക്കിപീഡിയ പോലുള്ള അവരുടെ എഐ മോഡലുകളെ മനുഷ്യനിർമിത ഉള്ളടക്കത്തിൽ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ മോഡലുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകണമെങ്കിലും വിക്കിപീഡിയ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
