പണക്കൈമാറ്റം മുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരെ: എക്സിൽ ഇനി മുതൽ ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻസ് സേവനങ്ങളും
എക്സ് ആപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനും, പണക്കൈമാറ്റത്തിനും, ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനും, വയർ വഴി പണം കൈമാറാനും, മെയിൽ ചെക്കുകൾ മെയിൽ ചെയ്യാനും എക്സ് മണി ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കും.
Published : July 28, 2026 at 3:17 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പായ എക്സ് (മുൻപത്തെ ട്വിറ്റർ) യുഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പണക്കൈമാറ്റത്തിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾക്കാണ് 'എക്സ് മണി' ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവുക. പണമടക്കുന്ന പ്രീമിയം, പ്രീമിയംപ്ലസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് സേവനം ലഭ്യമാവുക.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും എക്സിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കമ്പനിയുടെ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്. പരിമിതമായ ടോപ്പ്-ടയർ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഉപയോക്താക്കളെ എക്സ് ആപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനും, വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള പണക്കൈമാറ്റത്തിനും, ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനും, വയർ വഴി പണം കൈമാറാനും, മെയിൽ ചെക്കുകൾ മെയിൽ ചെയ്യാനും എക്സ് മണി ഉപയോഗിക്കാം.
എക്സ് ആപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ നൽകുക എന്നതാണ് എക്സ് മണിയിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ന്യൂജേഴ്സി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലെൻഡറായ ക്രോസ് റിവർ ബാങ്കിലേക്കാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. നിരവധി സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക ആപ്പുകൾ ഈ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫെഡറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (FDIC) വഴി $250,000 വരെ ഇൻഷുറൻസും ലഭ്യമാക്കും. ചൈനീസ് ആപ്പായ WeChat പോലെ എക്സിനെയും മാറ്റാനാണ് മസ്കിന്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ആറ് ശതമാനം വരെ വാർഷിക ശതമാനം വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും എക്സ് മണിയുടെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഇത് യുഎസിലെ പരമ്പരാഗത ബാങ്കുകൾ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നൽകുന്ന നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കുകളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രീമിയം+ വരിക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഉയർന്ന നിരക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ പ്രീമിയം ഉപയോക്താക്കൾ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
പേപാലിന്റെ വെൻമോ, ബ്ലോക്കിന്റെ ക്യാഷ് ആപ്പ്, സോഫൈ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപിത പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകളുമായി മത്സരിക്കാൻ എക്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് എക്സ് മണിയുടെ ആരംഭം. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി വാഷിങ്ടണിൽ ഈ സേവനം സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിരുന്നു.
Also Read:
- മോദിയുടെ വീഡിയോ അപ്രത്യക്ഷമായി, പിന്നാലെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സമൻസ്; അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് മെറ്റയുടെ വിശദീകരണം
- വ്യാജ ആപ്പിലൂടെ 7.95 ലക്ഷം തട്ടിപ്പ്; ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ മേധാവിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സൈബറാബാദ് പൊലീസ്
- പാസ്വേര്ഡ് മറന്നോ? പുതിയ സെൽഫി വീഡിയോ ഓപ്ഷനുമായി ഗൂഗിൾ, പ്രവര്ത്തന രീതി ലളിതം
- ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയായി സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ; നഷ്ടമായത് കോടികൾ