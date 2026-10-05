'SpaceXAI' ഇനി 'SpaceXSI'; ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ പേര് മാറ്റാനൊരുങ്ങി മസ്ക്
'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്' എന്ന പേര് മാറ്റി 'സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്' എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ട്രംപ് ഉത്തരവിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് 'SpaceXAI' യുടെ പേര് മാറ്റുന്നതായി മസ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഉപയോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
By ANI
Published : October 5, 2026 at 2:23 PM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: സ്പേസ്എക്സിന്റെ കൃത്രിമബുദ്ധി വിഭാഗമായ 'SpaceXAI'യുടെ പേര് 'SpaceXSI' എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതായി പ്രമുഖ വ്യവസായി എലോൺ മസ്ക് ഞായറാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. എക്സിൽ ഒരു ഉപയോക്താവ് നൽകിയ പേരുമാറ്റ നിർദ്ദേശത്തിന് മറുപടി നൽകവേയാണ് മസ്ക് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) എന്ന പേര് മാറ്റി 'സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്' (SI) എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിറക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് SpaceXAI'യുടെ പേര് മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്.
"SpaceXSI എന്ന് പേര് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ??" എന്നായിരുന്നു എക്സ് ഉപയോക്താവിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം. "അതെ, ഞങ്ങൾ ആ മാറ്റം വരുത്തും" എന്നായിരുന്നു ഉപയോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മസ്ക്കിന്റെ മറുപടി. "ഇനി AI വേണ്ട. SI ആണ് നല്ലത്." എന്നാണ് മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ മസ്ക് കുറിച്ചത്.
@elonmusk Any possibility of renaming to SpaceXSI??— X Freeze (@XFreeze) October 4, 2026
എഐയുടെ പേരുമാറ്റം ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെ
സെപ്റ്റംബർ 29ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രമുഖ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികളുടെ മേധാവികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ട്രംപ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 'ഇനോഗുറേറ്റിങ് ദി ഇറ ഓഫ് സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്' എന്ന പേരിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെയാണ് പേരുമാറ്റം ഔദ്യോഗികമാക്കിയത്. ഫെഡറൽ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇനിമുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നതിന് പകരം സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാകും ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൃത്രിമമല്ലെന്നും അതിനാലാണ് പേര് മാറ്റുന്നതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
'എഐ' ഇനി മുതൽ 'എസ്ഐ'
ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയങ്ങൾ, പൊതു ആശയവിനിമയങ്ങൾ, നയരേഖകൾ, നിയമപരമായ ബാധ്യതയില്ലാത്ത രേഖകൾ എന്നിവയിൽ "സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ്", "SI" എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ യുഎസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗത്തിലെ വകുപ്പുകളോടും ഏജൻസികളോടും ഈ ഉത്തരവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിരന്തരം പുരോഗമിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റത്തെയും അത് അമേരിക്കക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സാധ്യതകളെയും അംഗീകരിക്കാനാണ് ഈ ഉത്തരവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
It always was https://t.co/KjNhju2nbA— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026
It always was https://t.co/KjNhju2nbA— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026
സാങ്കേതികവിദ്യ നിലവിൽ എവിടെ എത്തിനിൽക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് "സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്", "SI" എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു ഫെഡറൽ നിർവചനം നിർദ്ദേശിക്കാനും, ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അധിക നടപടികൾ തിരിച്ചറിയാനും ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റിനോട് ഉത്തരവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് രംഗത്ത് അമേരിക്ക മുന്നിലെത്തുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും, വളർന്നുവരുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്നും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ അമേരിക്കക്കാർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ട്രംപ് നിർണ്ണായക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത 'സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ്' മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിക്ക് ബോസ്ട്രോമിന്റെ 2014-ലെ 'സൂപ്പർ ഇ ഇന്റലിജൻസ്: പാത്സ്, ഡേഞ്ചേഴ്സ്, സ്ട്രാറ്റജീസ്' (Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies) എന്ന പുസ്തകത്തെ മസ്ക് നേരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആണവായുധങ്ങളേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണി ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉയർത്തിയേക്കാമെന്ന് മസ്ക് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
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