ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട്, മനുഷ്യരേക്കാള് അഞ്ചിരട്ടി കാര്യക്ഷമം; ചില്ലറക്കാരല്ല മസ്കിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമസുകള്
സാങ്കേതിക രംഗത്ത് പുതിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇലോണ് മസ്ക്. മനുഷ്യരേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വരെ കാര്യക്ഷമമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകൾ വരും കാലങ്ങളിൽ വിപണി കീഴടക്കിയേക്കും.
Published : October 23, 2025 at 5:28 PM IST
ടെസ്ലയുടെ സുപ്രധാന പദ്ധതിയായ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് നിർമാണത്തിനൊരുങ്ങി ഇലോൺ മസ്ക്. ഒപ്റ്റിമസ് എന്ന പേരിലാണ് റോബോട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ടെസ്ലയുടെ വരുമാന വിശകലന യോഗത്തിനിടെ ആയിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും ഇതെന്ന് മസ്ക് അറിയിച്ചു.
മനുഷ്യരേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വരെ കാര്യക്ഷമമായി ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് റോബോട്ടുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ദശലക്ഷം ഒപ്റ്റിമസ് യൂണിറ്റുകൾ വരെ ഉത്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി. ടെസ്ലയുടെ വളർച്ചയിൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിപുലീകരണവും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് മസ്ക് അറിയിച്ചു.
എന്താണ് ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകൾ?
രൂപത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലുമെല്ലാം മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡുകളാണ് ടെസ്ലയുടെ ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകൾ. മനുഷ്യരുടെ നിർദേശങ്ങള് അനുസരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമാണം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വീട്ടു ജോലികൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.
ഒപ്റ്റിമസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധരായും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മസ്ക് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക അന്തരം ഇല്ലാതാക്കികൊണ്ട് മികച്ച വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ലോകം ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2023 ലെ ടെസ്ല പാരിപാടികളിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഒപ്റ്റിമസ് പ്രോജക്റ്റ് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധ നേടിയത്. റോബോട്ടുകൾ നടക്കുന്നതും വസ്തുക്കൾ വഹിക്കുന്നതും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഒപ്റ്റിമസ് യൂണിറ്റുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, മനുഷ്യരെ പോലെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകള് വികസിപ്പിച്ച് റോബോട്ടുകളെ ഉടൻ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ "പ്രൊഡക്ഷൻ-ഇൻ്റൻ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്" തയ്യാറാക്കാനാണ് ടെസ്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026 അവസാനത്തോടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഉത്പാദനം പ്രദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട്.
കമ്പനി ഇതിനോടകം തന്നെ ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഘട്ടം അവസാനിക്കുകയും റോബോട്ടുകൾ സ്ഥിരമായ വിശ്വാസ്യത നേടുകയും ചെയ്താൽ ഒപ്റ്റിമസ് ഉത്പാദനം വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒപ്റ്റിമസിന് ജോലികൾ പഠിക്കാനും ആളുകളുമായി സ്വാഭാവികമായി ഇടപഴകാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ടെസ്ല അവരുടെ ഇൻ-ഹൗസ് എഐ, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ റോബോട്ടുകളിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കമ്പനികളുടെ സമീപകാല പരിപാടികൾകളിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതും പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായി സംവദിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: അക്ഷയയിലും ജനസേവാ കേന്ദ്രത്തിലുമൊന്നും പോകേണ്ട, വീട്ടില് ഇരുന്ന് പാൻ കാർഡ് സ്വന്തമാക്കാം; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം