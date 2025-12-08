ഹാർഡ്വെയർ കിറ്റിന് 34000 രൂപ, അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റിന് പ്രതിമാസം 8600 രൂപ! സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങൾക്ക് വില പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താങ്ങുമോ?
സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാനിന്റെയും ഇൻസ്റ്റാളേഷന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ വില വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം എത്ര തുക നൽകണമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : December 8, 2025 at 4:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന സംവിധാനമായ സ്റ്റാർലിങ്ക്. ടെലികോം വകുപ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കമ്പനിക്ക് ലൈസൻസും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാനുകളുടെ വിലയും ചില പ്രധാന വിശദാംശങ്ങളും ഒടുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ വില ഉൾപ്പെടെ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തി.
കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വിലയും സവിശേഷതകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയേർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്റ്റാർലിങ്കിന് കഴിയും. ടവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാവുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും വേഗത്തിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാവും. സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഓരോ പ്ലാനുകളുടെയും വില പരിശോധിക്കാം.
സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാനുകളുടെ വില: എത്ര രൂപ ചെലവാകും?
സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പേജ് പ്രകാരം:
- പ്രതിമാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ: 8600 രൂപ
- ഹാർഡ്വെയർ കിറ്റ് (ഡിഷ്, റൂട്ടർ മുതലായവ): 34000 രൂപ
- ട്രയൽ കാലയളവ്: 30 ദിവസം
അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷിന് 34,000 രൂപ ചെലവ് വരും. സ്റ്റാർലിങ്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തുടക്കത്തിൽ കണക്ഷനെടുക്കണം. പണമടച്ചുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ഒരു മാസത്തെ സൗജന്യ ട്രയൽ നൽകും. പിന്നീട് പ്രതിമാസ ഡാറ്റ പ്ലാനിന് 8,600 രൂപ ചെലവാക്കണം.
എന്താണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് ?
ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക്. മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിനാൽ തന്നെ വയേർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്റ്റാർലിങ്കിന് കഴിയും. ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുക എന്നതാണ് സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം.
സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ
- അൺലിമിറ്റഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ
- 99.9 ശതമാനത്തിലധികം അപ്ടൈം
- എല്ലാ സമയത്തും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്
- എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, പ്ലഗ്-ഇൻ ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.
|സവിശേഷത
|വിശദാംശങ്ങൾ
|പ്രതിമാസ നിരക്ക്
|8600 രൂപ
|ഹാർഡ്വെയർ ചെലവ്
|34000 രൂപ
|ഡാറ്റ
|അൺലിമിറ്റഡ് ഇന്റർനെറ്റ്
|ട്രയൽ
|30 ദിവസം
|അപ്ടൈം
|99.9 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ
|ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ
|പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ
(പ്ലഗ്-ഇൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം)
സ്റ്റാർലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 550 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റാർലിങ്ക് ലേസർ ലിങ്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറും. സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് വീട്ടിൽ ചെറിയ ഡിഷ്(സ്റ്റാർലിങ്ക് ടെർമിനൽ) സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഡിഷ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ അയക്കും. വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഷ് പിന്നീട് ഒരു വൈഫൈ റൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇതുവഴി ടവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാവും.
സ്റ്റാർലിങ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ വിപുലീകരിക്കും?
ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ടീം ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അതിവേഗം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, കമ്പനി നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ ഗേറ്റ്വേ എർത്ത് സ്റ്റേഷനുകൾ അതായത് ഗ്രൗണ്ട്-ലെവൽ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷൻ പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളിലെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു:
- ചണ്ഡീഗഡ്
- ഹൈദരാബാദ്
- കൊൽക്കത്ത
- ലഖ്നൗ
- മുംബൈ
- നോയിഡ
ഉപയോക്താവിന്റെ ഡിഷിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയായി ഈ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. ആഗോള വികാസത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി കമ്പനി ഇന്ത്യയെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തെ ലൈസൻസും സ്റ്റാർലിങ്കിന് ഡിഒടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി അടുത്തിടെ ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഓഫിസിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് മാനേജർ, അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജർ, സീനിയർ ട്രഷറി അനലിസ്റ്റ്, ടാക്സ് മാനേജർ എന്നീ തസ്തികകളില്ക്ക് നാല് ജോലി റോളുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താങ്ങുമോ?
ഹാർഡ്വെയർ കിറ്റിന് മാത്രം 34000 രൂപയും, പ്രതിമാസ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് 8600 രൂപയും ആയതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത്രയും ഭീമമായ കുത താങ്ങാനാവുമോ എന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യം. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ അതിവേഗ ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ പ്രതിമാസ നിരക്ക് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. ഇത് ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാനാവാത്തതാണ്. വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ പോലുള്ള ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉടമകളെ എളുപ്പത്തിൽ തകർക്കാൻ സ്റ്റാർലിങ്കിന് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
അതേസമയം കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലോ, ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലോ ഉള്ള പരമ്പരാഗത ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്തുള്ളവരെയാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബിസിനസുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കോ ആശയവിനിമയത്തിനോ അതിവേഗ കണക്റ്റിവിറ്റി ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവർ ഉയർന്ന വില ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയേക്കും. എങ്കിലും ഇത് ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് പറയാം.
