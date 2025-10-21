വിക്ഷേപിച്ചത് 10,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ! നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട് സ്റ്റാർലിങ്ക്; ടീമിന് പ്രശംസയുമായി മസ്ക്
സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ 10,000ത്തിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. മറ്റെല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും അധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്പേസ്എക്സിന് മാത്രമായുണ്ട്
By IANS
Published : October 21, 2025 at 3:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 10,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നാലെ തങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമായ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ പ്രശംസിച്ച് സ്പേസ്എക്സ് സിഇഒ എലോൺ മസ്ക്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 19നായിരുന്നു സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ 28 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്. കാലിഫോർണിയയിലെ വാൻഡൻബർഗ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇതോടെ കമ്പനി 10,000 ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമെന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
"10,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിക്ഷേപിച്ചതിന് സ്റ്റാർലിങ്ക്, ഫാൽക്കൺ ടീമുകൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! മറ്റെല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും അധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്പേസ്എക്സിന് മാത്രമായുണ്ട്," മസ്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ. 2025ലെ സ്പേസ് എക്സിന്റെ 132-ാമത് ഫാൽക്കൺ 9 വിക്ഷേപണമാണ് നടന്നത്.
"ഇതുവരെ 10,000-ത്തിലധികം സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സ്പേസ് എക്സ് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു," സ്റ്റാർലിങ്ക് എക്സിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടിന്റിൻ എ, ടിന്റിൻ ബി എന്നീ രണ്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി 2018ലാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്.
Congrats Starlink & Falcon teams on building and launching 10k satellites!— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025
SpaceX now has several times more satellites in orbit than all others combined. https://t.co/TBg6WWT94n
സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ 8,000-ത്തിലധികവും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അയച്ച ഒരു കൂട്ടം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയാണ് മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ് നടത്തുന്ന സ്റ്റാർലിങ്ക് ആളുകൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നൽകുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലും സംഘർഷ മേഖലകളിലും വരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
12,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ വിന്യസിക്കാനുള്ള അനുമതി സ്റ്റാർലിങ്കിനുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് 30,000-ത്തിലധികമായി വികസിപ്പിക്കാനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇത് 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് ?
ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക്. മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിനാൽ തന്നെ വയേർഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്റ്റാർലിങ്കിന് കഴിയും. ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുക എന്നതാണ് സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം.
സ്റ്റാർലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 550 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റാർലിങ്ക് ലേസർ ലിങ്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറും. സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഉപഭോക്താവ് വീട്ടിൽ ചെറിയ ഡിഷ്(സ്റ്റാർലിങ്ക് ടെർമിനൽ) സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഡിഷ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ അയക്കും. വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഷ് പിന്നീട് ഒരു വൈഫൈ റൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇതുവഴി ടവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാവും.
Also Read:
- ഇൻ്റര്നെറ്റില് 'ഹര്ത്താല്'? സ്നാപ്ചാറ്റ് മുതല് ആമസോണ് വരെ പണിമുടക്കി, കാരണം ഇത്
- അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലെടുത്തില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട, മിനിറ്റുകൾക്കകം കിട്ടും! അതും വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം