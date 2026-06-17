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ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചത് മസ്കിൻ്റെ 'ഗ്രോക്ക്'; നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

എക്സ്എഐ കമ്പനിയുടെ ഭീമൻ ഡാറ്റ സെൻ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ടർബൈനുകൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് നടക്കുന്നത്

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Representative image (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 12:30 PM IST

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സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ടൂളായ 'ഗ്രോക്ക്' ഇറാനെതിരായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. മസ്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സ്എഐ (xAI) കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റ സെൻ്ററുകൾക്കെതിരെ നൽകിയ പരിസ്ഥിതി കേസിൽ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിലാണ് ഈ നിർണായക വിവരങ്ങളുള്ളത്.

എക്സ്എഐ കമ്പനിയുടെ ഭീമൻ ഡാറ്റ സെൻ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ടർബൈനുകൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ കേസ് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ, സാമ്പത്തിക, ഊർജ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് (ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്) കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.

യുദ്ധകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെടുത്താനാണ് ഈ കേസിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ 15ന് സമർപ്പിച്ച ഈ രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്.

പ്രൊജക്ട് മാവെനും ഗ്രോക്കും
സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പെൻ്റഗൺ എഐ മേധാവി കാമറൺ സ്റ്റാൻലിയുടെ സത്യവാങ്മൂലവും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ എഐ അധിഷ്ഠിത ടാർഗെറ്റിങ് പ്രോഗ്രാമായ 'പ്രൊജക്ട് മാവെനിൽ' (Project Maven) ഗ്രോക്ക് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ ആന്ത്രോപിക് (Anthropic) കമ്പനിയുടെ ക്ലോഡ് (Claude) മോഡലായിരുന്നു ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 'ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി' (Operation Epic Fury) എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിൽ വെറും 96 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2,000 വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് 2,000ത്തിലധികം സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സേനയെ സഹായിച്ചത് പ്രൊജക്ട് മാവെനിലെ സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റമാണെന്ന് സ്റ്റാൻലി വ്യക്തമാക്കി. മസ്കിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രശംസിച്ച അദ്ദേഹം, 'ഗ്രോക്ക് ഗവൺമെൻ്റ് മോഡൽ' സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിച്ചതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്ക
കറുത്ത വർഗക്കാരായ അമേരിക്കക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന എൻഎഎസിപി (NAACP) എന്ന പൗരാവകാശ സംഘടനയാണ് എക്സ്എഐക്കെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ക്ലീൻ എയർ ആക്ട് (Clean Air Act) ലംഘിച്ച് യാതൊരു അനുമതിയുമില്ലാതെ ഡസൻ കണക്കിന് ടർബൈനുകൾ കമ്പനി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. കറുത്ത വർഗക്കാർ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ തോതിൽ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ടർബൈനുകൾ താത്കാലികമാണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവയാണെന്നും അതിനാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമല്ലെന്നുമാണ് എക്സ്എഐയുടെ വിശദീകരണം.

പിന്മാറി ആന്ത്രോപിക്
പൂർണമായും സ്വയമേവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കോ അമേരിക്കക്കാരുടെ മേലുള്ള കൂട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ തങ്ങളുടെ എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ആന്ത്രോപിക് കമ്പനി നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ സർക്കാർ അവരുമായുള്ള കരാറുകൾ റദ്ദാക്കി. തുടർന്നാണ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായി പെൻ്റഗൺ ഗൂഗിൾ, ഓപ്പൺഎഐ, എക്സ്എഐ തുടങ്ങിയ മറ്റ് കമ്പനികളെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ, രഹസ്യ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കായി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൂഗിളിലെ 600 ജീവനക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എഐ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് മറ്റ് പലരും ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിൽ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇറാനിലെ യുദ്ധത്തിനായി ക്ലോഡ് മോഡൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാർച്ചിൽ സർക്കാരിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

മസ്കിൻ്റെ മുന്നേറ്റം
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അടുത്ത അനുയായി കൂടിയാണ് ഇലോൺ മസ്ക്. തൻ്റെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സിലേക്ക് (SpaceX) ഫെബ്രുവരിയിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്എഐയെ ലയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ജൂൺ 12ന് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒയും (IPO) സ്പേസ് എക്സ് നടത്തിയിരുന്നു. പ്രതിരോധ മേഖലയിലും എഐ രംഗത്തും മസ്കിൻ്റെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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TAGGED:

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XAI DATA CENTER LAWSUIT
SPACEX HISTORIC IPO
ELON MUSK GROK AI

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