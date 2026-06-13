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ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇലോൺ മസ്‌ക്; ലോകത്തെ ആദ്യ ട്രില്യണയർ

ബഹിരാകാശത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളും സ്ഥാപിക്കുക, ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇലോൺ മസ്‌ക്

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026 ജൂൺ 11 വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ എലോൺ മസ്കിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കട്ടൗട്ട് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 11:19 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രില്യണയർ എന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി പ്രമുഖ വ്യവസായി ഇലോൺ മസ്‌ക്. വാൾസ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്പേസ് എക്സ് ഓഹരികൾ കുതിച്ചുയർന്നതോടെയാണ് മസ്‌ക് ഈ സുവർണനേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ഫോബ്സ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1.1 ട്രില്യൺ ഡോളറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവിലെ ആസ്തി.

സ്പേസ് എക്സ് ഓഹരികൾ 150 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20ഓടെ ഇത് 166.90 ഡോളറിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. ഈ നിരക്കിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം മൂല്യം ഏകദേശം 2.18 ട്രില്യൺ ഡോളറാണ്. പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 135 ഡോളർ നിരക്കിൽ 555.6 ദശലക്ഷം ഓഹരികളാണ് നിക്ഷേപകർ വാങ്ങിയത്. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 75 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. 2019ൽ സൗദി അരാംകോ സ്ഥാപിച്ച മുൻ ഐപിഒ റെക്കോഡാണ് സ്പേസ് എക്സ് ഇപ്പോൾ മറികടന്നത്.

ബഹിരാകാശത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളും സ്ഥാപിക്കുക, ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനാണ് ഐപിഒയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇലോൺ മസ്‌ക് വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണ ടെക്സാസിലെ സ്പേസ് എക്സ് കേന്ദ്രമായ സ്റ്റാർബേസിൽ നടന്ന നാസ്ഡാക് ബെൽ റിങ്ങിങ് ചടങ്ങിൽ മസ്‌ക് പങ്കെടുത്തു. എസ്പിസിഎക്സ് എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.

മനുഷ്യജീവിതം വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ചുരുക്കം ചില ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരെയും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ സ്പേസ് എക്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വൻ കുതിപ്പോടെ സ്പേസ് എക്സ്

സ്പേസ് എക്സ് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ട‌ം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ മൂല്യം കുതിച്ചുയരുന്നതിനാൽ മസ്‌ക് ട്രില്യൺ ഡോളർ കടക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പത്ത് ലക്ഷം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചൊവ്വാ കോളനിക്ക് പുറമെ ബഹിരാകാശത്ത് മറ്റ് വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമിക്കാനും കമ്പനിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഓർബിറ്റിങ് ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ ആരംഭിക്കാനും നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളോട് മത്സരിക്കാനും സ്പേസ് എക്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.

2025ൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ 2026 മാർച്ച് 31 വരെ സ്പേസ് എക്സിന് 8.7 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നഷ്ട‌ം ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഐപിഒയിൽ പങ്കെടുത്ത നിക്ഷേപ ബാങ്കുകൾ കമ്പനിയുടെ ഭാവിയിൽ വലിയ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചില വിദഗ്ധർ മൂല്യനിർണയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു. തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത സാങ്കേതികവിദ്യയും വലിയ മൂലധന ആവശ്യകതയും കാരണം ഐപിഒ അമിതമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടുവെന്ന് ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ മോണിങ്സ്റ്റാറിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കമ്പനിയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 780 ബില്യൺ ഡോളറാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് ഐപിഒ മൂല്യത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ്.

മസ്‌കിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച

സിപ്പ്2, പേപാൽ എന്നിവയുടെ വിൽപനയിലൂടെയാണ് മസ്‌ക് തൻ്റെ സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 200 ദശലക്ഷം ഡോളർ അദ്ദേഹം നേടി. പിന്നീട് ഈ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്പേസ് എക്സ് ആരംഭിച്ചതും ടെസ്‌ലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതും. മസ്‌കിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങളുമായും പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഷെയർ അവാർഡുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്പേസ് എക്സ് ഐപിഒയ്ക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 795 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നുവെന്ന് ഫോബ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2010ലെ പബ്ലിക് ലിസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരികൾ ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. ഏകദേശം 20,000 ശതമാനം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ഓഹരിയുടമകൾക്ക് 1.2 ട്രില്യൺ ഡോളറിലധികം സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വർഷം പബ്ലിക് ലിസ്റ്റിങ് നടത്തുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന സാങ്കേതിക കമ്പനികളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സ്പേസ് എക്സ്. ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ എന്നിവയും ഉടൻ ഐപിഒ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അതേസമയം സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ചില നിക്ഷേപകർ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലിഫോർണിയയിലെയും ന്യൂയോർക്കിലെയും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ, അധ്യാപകർ, മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ മാസം കമ്പനിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. സൂപ്പർ വോട്ടിങ് ഷെയറുകൾ, ഓഹരിയുടമകളുടെ തർക്കങ്ങളിലെ നിർബന്ധിത മധ്യസ്ഥത, കമ്പനിയുടെ മേലുള്ള മസ്‌കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കത്ത് നൽകിയത്.

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