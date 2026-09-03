എഥനോള് കലര്ന്ന പെട്രോള് വാഹനങ്ങള്ക്ക് ദോഷകരമോ? E20 സ്വാധീനം പ്രതിഫലിച്ച് രാജ്യത്തെ സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് വിപണി
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹന വിപണിയിൽ E20 പെട്രോൾ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി
Published : September 3, 2026 at 9:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില് മുതല് E20 പെട്രോളാണ് വില്ക്കുന്നത്. കര്ഷകര്ക്ക് താങ്ങാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭക്ഷ്യവിളകളില് നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോള് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ ചെലവേറിയ ക്രൂഡ് ഓയില് ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുക കൂടിയാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാല് വാഹനങ്ങളില് നിന്നുള്ള പുക നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകരമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്ന മറ്റൊരു മേന്മ.
E20 ഉപയോഗം പ്രാബല്യത്തില് വരുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് വന്നതോടെ നിരവധി പേരാണ് ഇതിനെ എതിര്ത്ത് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനില് കേടുപാടുണ്ടാക്കും എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില് അടക്കം ഇക്കാര്യങ്ങള് ചര്ച്ചയാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഭയിലെ ചര്ച്ചയില് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അടക്കമുള്ളവര് E20യുടെ ഗുണങ്ങളെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ആശങ്കയില് പഴയ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമകള്: എഥനോള് കലര്ന്ന പെട്രോളിന്റെ ഉപയോഗം വര്ധിച്ചതോടെ കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ് പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളും അതുപോലെ സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് വാഹനങ്ങള് വാങ്ങിയവരും. 2023ന് മുമ്പ് നിര്മിച്ച വാഹനങ്ങളില് E20 ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യം. എന്നാല് ഈ ചോദ്യത്തിന് വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ് 'പഴയ കാറുകളിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും E20 ഉപയോഗിക്കാം െന്നാല് വാഹനങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായ പരിചരണവും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അങ്ങനെയെങ്കില് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ്'.
ഇന്ധനം സംബന്ധിച്ച് നിലനില്ക്കുന്ന ഈയൊരു ആശങ്ക പഴയ വാഹനങ്ങള് വാങ്ങിക്കുന്നതില് നിന്നും പലരെയും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ വാഹനങ്ങള് വാങ്ങാന് ഉദേശിക്കുന്നവരില് പലരും സിഎന്ജി, ഇവി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നുവെന്നതും മറ്റൊരു യാഥാര്ഥ്യമാണ്. രാജ്യത്ത് പ്രതിവര്ഷം 6 ദശലക്ഷത്തിലധികം സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് വാഹനങ്ങള് വില്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് 2030-2031 വര്ഷമാകുമ്പോഴേക്കും 10 ദശലക്ഷത്തിലധികമാകും. ഇത് ഏകദേശം 13 ശതമാനത്തില് നിന്നും 18 ശതമാനം വരെയാണ്. സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാറുകളുടെ കേരളത്തില് നിന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ലിത്. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാന ആശങ്കകള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാര് വിപണി: ഇന്ത്യയില് സെക്കന്ഡ് കാര് വിപണിയില് മാത്രം ഏകദേശം 4 ലക്ഷം കോടി വില്പ്പന നടക്കുന്നുണ്ട്. 2026ലിത് 8.21 ലക്ഷം കോടി എത്തുമെന്നാണ് പെര്സിസ്റ്റ്ന്സ് മാര്ക്കറ്റ് റിസര്ച്ചിന്റെ വിശകലന റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം 2026നും 2033 നും ഇടയിൽ ഇതിന്റെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധനവുണ്ടായേക്കും. ഇത് ഏകദേശം 8.3 ശതമാനം ഉയരുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് വാഹങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ് സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാറുകള് വാങ്ങുന്നവരില് ഭൂരിഭാഗവും. ഇതിന് കാരണം താങ്ങാവുന്ന വിലയില് വാഹനം ലഭിക്കും എന്നതാണ്.
സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാര് വിപണിയില് ഇന്ത്യ അഞ്ചാമത്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാര് വിപണിയുള്ള രാജ്യമാണ് യുഎസ്. പുതിയ കാർ വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെങ്കില് സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാർ വിപണിയുടെ വലുപ്പം, മൊത്തം മൂല്യം, എന്നിവ കണക്കാക്കിയാല് യുഎസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും യുകെ, ജപ്പാൻ എന്നിവ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. അതായത് പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനം. എന്നാല് നിലവില് ഇത്തരം കാറുകളുടെ ഉപയോഗം വര്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് 2030-31ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ പട്ടികയില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന് ഗ്രാൻഡ് വ്യൂ റിസർച്ചിന്റെ കണക്കില് നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.
സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാര്-വടക്കേ ഇന്ത്യ മുന്നില്: സെക്കന് ഹാന്ഡ് കാര് ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യ അഞ്ചാമതാണെന്ന് പറയുമ്പോള് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപഭോക്താക്കളുള്ളത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ്. ഡല്ഹി എന്സിആറിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം, വില്പ്പന കൂടുതല് നടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത, നഗരങ്ങളിലെ വന് ഡിമാന്ഡ് എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. അതേസമയം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡിഷ, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങള് പുതിയ കാര് വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില് മുന്നിട്ട് നില്ക്കുന്നു.
എസ്യുവികള്ക്ക് വന് ഡിമാന്ഡ്: 2026ല് മാര്ക്കറ്റില് ഏറ്റവും ഡിമാന്ഡുള്ള വാഹനമാണ് എസ്യുവി. ഇരിപ്പിടം, സുരക്ഷ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചറുകളും വിലയുമാണ് എസ്യുവിയെ ഏറെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്. 2026 അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും എസ്യുവി വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധനവാണ് കാണാന് പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വന് ഡിമാന്ഡ്, മെച്ചപ്പെട്ട ചാര്ജിങ്ങും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിന് ആവശ്യക്കാര് ഏറാന് കാരണം. മാത്രമല്ല വാഹന പരിശോധന, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഈ സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
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സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാര് വിപണിയെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്: സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാര് വിപണിയില് വര്ഷംതോറും വലിയ വളര്ച്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. ബ്രോക്കര്മാര് മുഖേനയോ അല്ലെങ്കില് ഉടമകളില് നിന്നും നേരിട്ടോ ആണ് ഇത്തരം കാറുകള് പലരും വാങ്ങുന്നത്. ഇതില് തന്നെ പ്രാദേശിക ഡീലർമാർക്ക് വാഹനത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെന്നതും ഏറെ പ്രയാസങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഡീലുകള്ക്ക് പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാ എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. കൂടാതെ, ഉപയോഗിച്ച കാർ വാങ്ങുന്നത് വായ്പാ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുതിയ കാറിന്റെ പലിശ നിരക്ക് സാധാരണയായി 8% മുതൽ 9% വരെയാണെങ്കിലും സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് കാർ വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 12% മുതൽ 18% വരെയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകാം. കൂടാതെ, BS-VI, E-20 ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ സർക്കാർ നയങ്ങൾ ഇത്തരം പെട്രോൾ കാറുകളുടെ വിപണിയെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ക്രാപ്പ് സെന്ററുകളില് കാറുകളുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ചു: 2025 അവസാനത്തെ റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MoRTH) അവലോകന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുംകേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 123 രജിസ്റ്റേർഡ് വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിങ് ഫെസിലിറ്റി (RVSF) പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു, 2025 നവംബർ ആയപ്പോഴേക്കും 3.58 ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തു. 2026 ജനുവരി 30 വരെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുംകേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 129 RVSFകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 4,30,306 വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തു.
ഹരിയാനയില് പെട്രോള് കാര് വില്പ്പന താഴേക്ക്: സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ പെട്രോള് മോഡലുകള്ക്കാണ് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോള് E20 വന്നതോടെ ഇത്തരം വാഹനങ്ങള് ഡിമാന്ഡ് ഇടിഞ്ഞൂവെന്ന് ഫരീദാബാദില് നിന്നുള്ള കാര് ഡീലര്മാര് പറഞ്ഞു. സിഎന്ഡി, ഡീസൽ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതല് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോള് പെട്രോള് കാര് വാങ്ങുകയാണെങ്കില് എഞ്ചിന്റെ അവസ്ഥ. ഇ20 അനുയോജ്യമാണോ, മോഡല്, വര്ഷം എന്നിവ കൃത്യമായി ചോദിച്ചറിയുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. 2026 ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ പ്രതിമാസം 3000 കാറുകളുടെ വില്പ്പന നടന്നു. അതില് 1,700 സിഎന്ജി, ഡീസല് കാറുകളാണ്. ബാക്കിയാണ് പെട്രോള് കാറുകളുടെ എണ്ണമെന്നും കാര് ഡീലേഴ്സ് പറഞ്ഞു.
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