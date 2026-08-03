ഇ-സിം എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക; തട്ടിപ്പിൻ്റെ പുതിയ രീതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി പൊലീസ്
സിം വിതരണക്കാർ ഉപഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് രണ്ടുതവണ കെവൈസി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതിയെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി
Published : August 3, 2026 at 12:17 PM IST
ലഖ്നൗ: മൊബൈൽ സിം വാങ്ങാൻ എത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യമായി ഇ-സിം സജീവമാക്കി വിദേശ സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്ക് കൈമാറുന്ന വൻ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. രാജ്യത്ത് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഈ തട്ടിപ്പിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്.
സെർവർ പ്രശ്നമാണെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി കെവൈസി ചെയ്യണമെന്നും കടയുടമ പറയുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവ് വീണ്ടും ആധാർ വിവരങ്ങളും ഒടിപിയും നൽകുന്നു. ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സിം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോൾ ഇതേ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഇ-സിം കൂടി രഹസ്യമായി സജീവമാക്കിയ കാര്യം ഉപഭോക്താവ് അറിയുന്നില്ല. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഇ-സിം കംബോഡിയ, മ്യാൻമർ, ലാവോസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ കൈകളിലെത്തുകയും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇ-സിം തട്ടിപ്പിൻ്റെ പുതിയ വല
സിം വിതരണക്കാർ ഉപഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് രണ്ടുതവണ കെവൈസി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ആദ്യ കെവൈസി ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താവിന് സാധാരണ സിം നൽകുകയും രണ്ടാമത്തേത് ഉപയോഗിച്ച് അതേ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയിൽ മറ്റൊരു ഇ-സിം രഹസ്യമായി സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഇത് വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്ക് വൻ തുകയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ് പതിവ്. ലഖ്നൗ പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ശൃംഖല തകർക്കുകയും 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ 35 ലക്ഷം രൂപ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിടിയിലായ പ്രതികളിൽ നിന്ന് ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പരമ്പരാഗത കുറ്റകൃത്യങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ രൂപം മാറുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് പൊലീസിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് സംയുക്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ബബ്ലു കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ ദിവസവും കുറ്റവാളികൾ പുതിയ തട്ടിപ്പ് രീതികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും ഡാർക്ക് വെബും തീർക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ കുറ്റവാളികൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പകരം നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പണം വേഗത്തിൽ മാറ്റി പിന്നീട് യുഎസ്ഡിടി പോലുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളാക്കി മാറ്റുന്നു. തുടർന്ന് വിവിധ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളിലേക്ക് പണം മാറ്റുന്നതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുക അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇ-സിമ്മുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർ പലപ്പോഴും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിലൂടെയാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
കംബോഡിയ, മ്യാൻമർ, ലാവോസ്, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ സംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് അമേരിക്കൻ വെർച്വൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ വിളിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വിദേശത്തിരുന്ന് ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതും സാധാരണമാണ്.
ഇത്തരം അന്തർദേശീയ സൈബർ ശൃംഖലകളിൽ ഡാർക്ക് വെബ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. സാധാരണ ബ്രൗസറുകൾ വഴി പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഡാർക്ക് വെബിൽ മോഷ്ടിച്ച ഡാറ്റ, വ്യാജ രേഖകൾ, ഹാക്കിങ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനധികൃത വ്യാപാരം നടക്കുന്നതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഡാർക്ക് വെബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം സാങ്കേതികവിദ്യയല്ല, മറിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒടിപി, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ, കെവൈസി വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചിന്തിക്കാതെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് പല തട്ടിപ്പുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നത്. ഇ-സിം എടുക്കുമ്പോൾ കെവൈസി നടപടികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വന്തം സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം.
ഒടിപി ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കരുത്. ഇ-സിം ക്യുആർ കോഡ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാൻ പാടില്ല. സിം പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ശേഷം സ്വന്തം പേരിൽ മറ്റൊരു സിം സജീവമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. പരിചയമില്ലാത്ത ലിങ്കുകളിലോ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിലോ എസ്എംഎസുകളിലോ വിശ്വസിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്. വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ പോലും തിരിച്ചറിയൽ ദുരുപയോഗവും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന് സൈബർ വിദഗ്ധൻ അമിത് ദുബെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പൊലീസ്, സിബിഐ, ഇഡി, കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ കോൾ വഴി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്, ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ടൈം ജോലി തട്ടിപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിൽ കാണുന്ന വ്യാജ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കസ്റ്റമർ കെയർ തട്ടിപ്പ്, പണം അയയ്ക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്ന യുപിഐ തട്ടിപ്പ്, സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ പേരിൽ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് പണം തട്ടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടിപ്പ് എന്നിവയും വ്യാപകമാണ്.
സ്വകാര്യ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്ന സെക്സ്റ്റോർഷൻ, ബാങ്ക്, വൈദ്യുതി വകുപ്പ്, കൊറിയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ലിങ്കുകൾ അയയ്ക്കുന്ന ഫിഷിങ്, വൻ ഓഫർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം വാങ്ങി സാധനം അയയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് തട്ടിപ്പ്, കമ്പനി മേധാവിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ സന്ദേശം അയച്ച് പണം തട്ടുന്ന ബോസ് സ്കാം, പരിചയക്കാരുടെ ശബ്ദവും വീഡിയോയും അനുകരിച്ച് അടിയന്തരമായി പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എഐ തട്ടിപ്പ് എന്നിവയും സജീവമാണ്.
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ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ലഖ്നൗവിൽ വ്യാജ കോൾ സെൻ്ററുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം സൈബർ കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻ്റർ, സിറ്റിസൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ഫ്രോഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റം, സമന്വയ പ്ലാറ്റ്ഫോം, നാഷണൽ സൈബർ ഫൊറൻസിക് ലബോറട്ടറി, സസ്പെക്ട് രജിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കുകൾ, ടെലികോം കമ്പനികൾ, പൊലീസ്, മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്നിവ ചേർന്ന് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത. പൊലീസ്, സിബിഐ, ഇഡി, ആർബിഐ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ പണം കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉടൻ കോൾ വിച്ഛേദിക്കണം. തുടർന്ന് 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്ലൈനിലോ സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ പരാതി നൽകണമെന്നും അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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