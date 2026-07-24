ശത്രുവിമാനങ്ങളെ ആകാശത്തുവച്ചുതന്നെ തകർക്കും; കരുത്തുകാട്ടി 'കുഷ' മിസൈൽ
അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ളതുമായ വ്യോമ ഭീഷണികളെ കൃത്യമായി നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ 'കുഷ' തെളിയിച്ചത്.
Published : July 24, 2026 at 12:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന രംഗത്ത് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡിആർഡിഒ). തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക ദീർഘദൂര ഉപരിതല-വായു മിസൈൽ (എൽആർ-സാം) സംവിധാനമായ 'കുഷ'യുടെ ആദ്യ പറക്കൽ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ജൂലൈ 23ന് ഒഡിഷ തീരത്തുള്ള ഡോ. എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം ദ്വീപിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത്.
അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ളതുമായ വ്യോമ ഭീഷണികളെ കൃത്യമായി നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കുഷ തെളിയിച്ചത്. ശത്രുക്കളുടെ സങ്കീർണമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ലക്ഷ്യത്തിന് നേരെയായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ മിസൈൽ കൃത്യമായി നശിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷണം പൂർണ വിജയത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
മിസൈലിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ പോർവിമാനങ്ങൾ, ക്രൂയിസ്-ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ (യുഎവി/ഡ്രോണുകൾ), വൻകിട ശത്രുവിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ ആകാശത്തുവച്ചുതന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനം. റഷ്യയുടെ എസ്-400, അമേരിക്കയുടെ പാട്രിയറ്റ് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊജക്ട് കുഷ.
നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണിത്. എം1, എം2, എം3 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പ്രതിരോധ മിസൈലുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യഥാക്രമം 150 കിലോമീറ്റർ, 250 കിലോമീറ്റർ, 350 മുതൽ 400 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. മാക് 5.5 വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ ഇതിൻ്റെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നു.
മിസൈൽ, റഡാറുകൾ, കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും ഡിആർഡിഒ ലബോറട്ടറികളും അനുബന്ധ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ പങ്കാളികളും സംയുക്തമായാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സംയോജിത വ്യോമ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവുമായി (ഐഎസിസിഎസ്) കുഷയെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതിർത്തിയിൽ ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുഷയുടെ കടന്നുവരവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
ആത്മനിർഭർ ഭാരതിലേക്ക് ഒരു വൻ ചുവടുവയ്പ്പ്
കുഷ മിസൈലിൻ്റെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീർഘദൂര ഉപരിതല-വായു മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ള ലോകത്തിലെ വളരെ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇതോടെ ഇന്ത്യയും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും, രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യോമ അതിർത്തി സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വലിയ ശക്തി പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയും ഡിആർഡിഒ ചെയർമാനുമായ രാജേഷ് കുമാർ സിങ് വിക്ഷേപണ പ്രക്രിയകൾ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ ചരിത്രപരമായ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡിആർഡിഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും വ്യവസായ പങ്കാളികളെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിസൈൽ സംവിധാനം പൂർണമായും ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സുദർശൻ ചക്ര എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യോമ പ്രതിരോധ കവചം തീർക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് കുഷയുടെ വിജയം.
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