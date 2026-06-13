ETV Bharat / technology

ശത്രുക്കളുടെ മിസൈലുകൾ ഇനി ലക്ഷ്യം കാണില്ല; ഡിആർഡിഒയ്ക്ക് അഭിമാന നേട്ടം

ജൂൺ 10, 11 തീയതികളിലായി നടത്തിയ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

DRDO Ballistic Missile Defence Naval Anti Ship Missile India Missile Defence System Rajnath Singh On DRDO
DRDO Successfully Tests Ballistic Missile Defence System and NASM-MR (ANI)
author img

By ANI

Published : June 13, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകി ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (ഡിആർഡിഒ) നിർണായക മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരം. ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെയും നാവിക ആക്രമണങ്ങളെയും ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് ഡിആർഡിഒ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ഇടത്തരം ദൂരമുള്ള ആൻ്റി-ഷിപ്പ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യോമ, നാവിക ഭീഷണികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നേട്ടം.

ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 2026 ജൂൺ 10, 11 തീയതികളിലായി തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡിആർഡിഒ നടത്തിയത്. ബഹുതല ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രതിരോധ (ബിഎംഡി) സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ട്രയലുകളിൽ, ഇൻ്റർസെപ്റ്ററുകൾ അവയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ വിജയകരമായി നേരിട്ടു. വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസൈൽ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലേയേർഡ് ഡിഫൻസ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പൂർണമായും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിച്ചു.

എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ത്യ
പുതിയ പരീക്ഷണ വിജയത്തോടെ, ഇൻ്റർകോണ്ടിനെൻ്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (ഐസിബിഎം) വരെയുള്ള ഭീഷണികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ തടയാനും നിർവീര്യമാക്കാനും ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയും അഭിമാനകരമായി ഇടംപിടിച്ചു. ഓപ്പറേഷണൽ തലത്തിലുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ, നേവൽ ആൻ്റി-ഷിപ്പ് മിസൈൽ-മീഡിയം റേഞ്ചിൻ്റെ (എൻഎഎസ്എം-എംആർ) കന്നി ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ മാരിടൈം സ്ട്രൈക്കും പ്രതിരോധ ശേഷിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ നേട്ടം.

അഭിനന്ദനവുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി
ഡിആർഡിഒയിലെയും സായുധ സേനയിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നത്. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും ഡിആർഡിഒ ചെയർമാനുമായ രാജേഷ് കുമാർ സിങ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. വികസന പ്രക്രിയയിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പങ്കാളികളായ ഡിആർഡിഒയുടെയും വ്യവസായ പങ്കാളികളുടെയും ഏകോപിത ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഡിആർഡിഒയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നിർണായക പ്രതിരോധ മേഖലകളിലെ സാങ്കേതിക സ്വാശ്രയത്വവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണം
കര, നാവിക, വ്യോമ മേഖലകളിൽ ഉയർന്നുവരുന്നതും ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ഏറ്റവും പുതിയ തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് ഡിആർഡിഒ അറിയിച്ചു. നൂതന മിസൈൽ പ്രതിരോധത്തിലും മാരിടൈം സ്ട്രൈക്ക് ശേഷിയിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയത്വത്തിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയാണ് വിജയകരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നത്. പ്രതിരോധ ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലുമുള്ള തദ്ദേശീയമായ നവീകരണത്തിലേക്കുള്ള ശക്തമായ ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. നേരത്തെ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടവും ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഡിആർഡിഒ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ, ശത്രുവിൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് എൽസി-IV ധമ്രയിൽ നിന്നാണ് ടാർഗെറ്റ് മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. കരയിലും കടലിലും വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള വെപ്പൺ സിസ്റ്റം റഡാറുകൾ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും എഡി ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം സജീവമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Also read: അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം: ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടാതെ കുടുംബങ്ങൾ; അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ത്?

TAGGED:

DRDO BALLISTIC MISSILE DEFENCE
NAVAL ANTI SHIP MISSILE
INDIA MISSILE DEFENCE SYSTEM
RAJNATH SINGH ON DRDO
DRDO MISSILE TESTS SUCCESS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.