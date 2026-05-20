ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഒരേപോലെ ലക്ഷ്യം കാണും; ഇന്ത്യയുടെ അത്യാധുനിക യുഎൽപിജിഎം-വി 3 മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയം
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കർണൂൽ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വെച്ച് യുഎവിയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന 'യുഎൽപിജിഎം-വി3' പ്രിസിഷൻ ഗൈഡഡ് മിസൈലിൻ്റെ അന്തിമ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.
Published : May 20, 2026 at 4:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് മറ്റൊരു വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം കൂടി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ചരിത്രവിജയം. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡിആര്ഡിഒ) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക മിസൈലായ ‘യുഎവി-ലോഞ്ച്ഡ് പ്രിസിഷൻ ഗൈഡഡ് മിസൈലിൻ്റെ’ (ULPGM-V3) അന്തിമ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുർണൂൽ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വച്ചായിരുന്നു രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിയ ഈ നിർണായക പരീക്ഷണം നടന്നത്. ആകാശത്തുനിന്ന് താഴേക്ക് തൊടുക്കുന്ന 'എയർ-ടു-ഗ്രൗണ്ട്' രീതിയിലും, ശത്രുക്കളുടെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ ആകാശത്തുവെച്ചുതന്നെ തകർക്കുന്ന 'എയർ-ടു-എയർ' രീതിയിലും മിസൈൽ ഒരേപോലെ ലക്ഷ്യം കണ്ടതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
എന്താണ് ഈ മിസൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത?
ഒരു സംയോജിത ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് മിസൈലിൻ്റെ വിന്യാസവും വിക്ഷേപണവും നിയന്ത്രിച്ചത്. യുദ്ധമുഖത്ത് മിസൈലുകളുടെ സജ്ജീകരണവും വിക്ഷേപണവും പൂർണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം തെറ്റാതെ അതീവ കൃത്യതയോടെ ശത്രുപാളയങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈൽ, ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണ-പ്രതിരോധ കരുത്ത് ഇരട്ടിയാക്കും. ഡ്രോണുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് പൈലറ്റില്ലാ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊടുക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ഈ അത്യാധുനിക മിസൈൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മിസൈലുകളുടെ വികസനത്തിനും ഉൽപ്പാദനത്തിനുമായി ഡിആർഡിഒ രണ്ട് നിർമ്മാണ ഏജൻസികളുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹൈദരാബാദ്, അദാനി ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് & ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് ബെംഗളൂരുവിലെ ന്യൂസ്പേസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യുഎവികളിൽ നിലവിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഈ സംവിധാനം സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഹൈദരാബാദിലെ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഇമ്രാത്താണ് ഈ മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലെ പ്രധാന നോഡൽ ലാബോർട്ടറി. ഇതിനൊപ്പം ഹൈദരാബാദിലെ ഡിആർഡിഎൽ , ചണ്ഡീഗഢിലെ ടിബിആർഎൽ, പൂനെയിലെ എച്ച്ഇഎംആർഎൽ എന്നീ ഡിആർഡിഒ ലബോറട്ടറികളും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിന് സജ്ജം
വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മിസൈൽ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ നിരവധി ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മിസൈൽ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളോടെ തെളിഞ്ഞതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
"ടാങ്കുകളെ തകർക്കാനുള്ള എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് മോഡലുകൾ ഡ്രോണുകൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവയെ തകർക്കാനുള്ള എയർ ടു എയർ മോഡലുകളിലും തെളിയിച്ച ഈ പരീക്ഷണം പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ 'ആത്മനിർഭരത'യിലേക്കുള്ള തന്ത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലാണ്." കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.
വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡിആർഡിഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ , ഉൽപ്പാദന പങ്കാളികൾ, മറ്റ് വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവരെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അഭിനന്ദിച്ചു. ഡിആർഡിഒ ചെയർമാനും പ്രതിരോധ ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. സമീർ വി. കാമത്തും ഈ ഉജ്ജ്വല നേട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളായ മുഴുവൻ ടീമുകളെയും തൻ്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.
Also Read: റെഡ്മിയുടെ ടർബോ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്: ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 'ടർബോ 5'; എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം