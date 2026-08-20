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ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് മലയാളി പ്രൊഫസർ; 90° വടക്കൻ അക്ഷാംശത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ കേരളീയനായി ഡോ. ബിജോയ് നന്ദൻ

ഉത്തര ധ്രുവത്തിലെ 90 ഡിഗ്രി പോയിൻ്റിൽ കാലുകുത്തി ആദ്യ മലയാളി എന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ച് കുസാറ്റ് മറൈൻ സയൻസസ് ഫാക്കൽറ്റി ഡീനും സിഎസ്ഐആർ എമിരിറ്റസ് സയൻ്റിസ്റ്റുമായ ഡോ. ബിജോയ് നന്ദൻ.

ICEBREAKER OF KNOWLEDGE CUSAT DR BIJOY NANDAN AT NORTHPOLE CSIR EMERITUS SCIENTIST NORTH POLE
ഡോ. എസ്. ബിജോയ് നന്ദൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 5:37 PM IST

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എറണാകുളം: ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ 90° വടക്കൻ അക്ഷാംശത്തിൽ പാദം പതിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന് ചരിത്ര നേട്ടം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ സമുദ്രശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫ. ഡോ. എസ്. ബിജോയ് നന്ദൻ. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല (കുസാറ്റ്) മറൈൻ സയൻസസ് ഫാക്കൽറ്റി ഡീനും സി എസ് ഐ ആർ എമിരിറ്റസ് സയൻ്റിസ്റ്റുമായ അദ്ദേഹം, ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന ചരിത്രപരമായ അപൂർവ്വ നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും ധ്രുവ ഗവേഷണങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച 'റോസാറ്റോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിക് എക്സ്പെഡിഷൻ - ഐസ്ബ്രേക്കർ ഓഫ് നോളജ്' (Rosatom International Arctic Expedition - Icebreaker of Knowledge) എന്ന സുപ്രധാന പര്യവേഷണത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആഗോള നേട്ടത്തിന് അർഹനായത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ 13 വരെ നടന്ന ഈ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്‌ധനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാണ് ഡോ. ബിജോയ് നന്ദൻ.

റഷ്യയിലെ മുർമാൻസ്‌ക് തുറമുഖത്തു നിന്നാണ് ശാസ്ത്രസംഘം യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ മുറിച്ചുമാറ്റി മുന്നേറാൻ ശേഷിയുള്ള, ആണവശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന '50 ലെറ്റ് പോബെഡെ' എന്ന കൂറ്റൻ ഐസ്ബ്രേക്കർ കപ്പലിലായിരുന്നു ശാസ്ത്രസംഘത്തിൻ്റെ ദൗത്യം. യാത്ര ഏറെ ശ്രമകരവും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോ. എസ്. ബിജോയ് നന്ദൻ പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പടെ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ സൃഷ്‌ടി മാറ്റങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

പര്യവേഷണ യാത്രയിലുടനീളം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോകോത്തര ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ആർട്ടിക് ഗവേഷകർ, അധ്യാപകർ, പ്രമുഖ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർമാർ എന്നിവരോടൊപ്പം ശാസ്ത്ര-വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഡോ. ബിജോയ് നന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്ര-ധ്രുവ ശാസ്ത്രം ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നീ നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളുമായും വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്‌ധരുമായും അദ്ദേഹം വിപുലമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തി.

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ധ്രുവ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഡോ. നന്ദൻ, ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക് ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2015 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നോർവേയിലെ സ്വാൽബാർഡിലുള്ള 'നൈ-ഓൾസൺ ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്ടിക് റിസർച്ച് ബേസിൽ' താമസിച്ച് ദീർഘകാല ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിക് ഫ്യോർഡ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം ബ്ലൂ കാർബൺ സാധ്യതകൾ, ബെന്തിക് ജൈവവൈവിധ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വൻ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ളവയാണ്.

ഉത്തരധ്രുവത്തിലെ ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെയും അഭിമാനം ആഗോള ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവി ആർട്ടിക് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി പഠനങ്ങൾക്കും പുതിയ ദിശാബോധവും വലിയ ഊർജ്ജവും നൽകാൻ ഡോ. ബിജോയ് നന്ദൻൻ്റെ ഈ ദൗത്യം ഉപകരിക്കും.

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TAGGED:

ICEBREAKER OF KNOWLEDGE
CUSAT
DR BIJOY NANDAN AT NORTHPOLE
CSIR EMERITUS SCIENTIST NORTH POLE
NORTHPOLE EXPEDITION BIJOY NANDAN

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