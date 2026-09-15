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അമേരിക്ക വിട്ട് ഗൂഗിൾ യൂറോപ്പിലേക്ക്; തീരുമാനം മാറ്റണമെന്ന് ട്രംപ്

അമേരിക്കയിൽ അനുമതികൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാണ് ഫിൻലൻഡിൽ വലിയ പ്ലാൻ്റ് നിർമിക്കാൻ ഗൂഗിൾ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

DONALD TRUMP GOOGLE FINLAND AI GOOGLE AI INVESTMENT FINLAND GOOGLE PLANT FINLAND TRUMP OPPOSE GOOGLE FINLAND PROJECT
donald trump (ANI)
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By ANI

Published : September 15, 2026 at 7:12 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഫിൻലൻഡിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന വൻകിട നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഗൂഗിളിനോട് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിലെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗൂഗിൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നതെന്നും ഈ ചിന്താഗതി മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയിൽ അനുമതികൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാണ് ഫിൻലൻഡിൽ വലിയ പ്ലാൻ്റ് നിർമിക്കാൻ ഗൂഗിൾ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിൽ തനിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും കമ്പനി നിലപാട് മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് നിർമിത ബുദ്ധിയും ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളും കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എണ്ണ, സ്വർണം, വജ്രം, ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നിവയേക്കാൾ വലിയ മാറ്റമാകും ഇത് കൊണ്ടുവരിക. തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇത്തരം വികസനങ്ങളെ തടയാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഗൂഗിളിൻ്റെ വമ്പൻ നിക്ഷേപം
നിർമിത ബുദ്ധി രംഗത്തെ വികസനത്തിനായി ഫിൻലൻഡിലെ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി 15 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂലധന നിക്ഷേപമാണിതെന്ന് വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

DONALD TRUMP GOOGLE FINLAND AI GOOGLE AI INVESTMENT FINLAND GOOGLE PLANT FINLAND TRUMP OPPOSE GOOGLE FINLAND PROJECT
ട്രംപിൻ്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ പോസ്റ്റ് (ANI)

ഫിൻലൻഡിൻ്റെ തെക്കൻ തീരത്തുള്ള ഹമിനയിൽ ഗൂഗിളിന് നിലവിൽ ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഉണ്ട്. 2009ൽ സ്വന്തമാക്കിയ പഴയ പേപ്പർ മില്ലാണ് പിന്നീട് ഡാറ്റാ സെൻ്ററാക്കി മാറ്റിയത്. ജെമിനി, സെർച്ച്, മാപ്സ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നിക്ഷേപം. ഹമിനയിലെ കേന്ദ്രത്തിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഊർജോത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ഗ്രിഡ് നവീകരിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികൾക്കും ഗൂഗിൾ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.

ഫിൻലൻഡ് പ്രസിഡൻ്റ് അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റബ്ബിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു നയതന്ത്ര വിജയം കൂടിയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഈ നിക്ഷേപം. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ നിർമാണ ഘട്ടത്തിൽ ഫിൻലൻഡിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിർമാണ സമയത്ത് 37,000 തൊഴിലവസരങ്ങളും പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 7,000 സ്ഥിരം തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

നേട്ടമായി ഊർജ കരാറുകൾ
വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഫിൻലൻഡിലെ കാറ്റാടി വൈദ്യുതി ഉത്പാദകരുമായി ഗൂഗിൾ കരാറിലേർപ്പെട്ടതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ നോർഡിക് യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പായ ഫോർട്ടത്തിൻ്റെ ഓഹരികളിൽ എട്ട് ശതമാനത്തിലധികം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.

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ലോവിസ ആണവ നിലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നീട്ടുന്നതിനായി 22 വർഷത്തെ വിതരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതായി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്. ഈ കരാർ പ്രകാരം 2030 മുതൽ 2049 വരെ ആണവ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ 50 ശതമാനവും ഗൂഗിൾ വാങ്ങും.

എഐ ഭീഷണി വെറും തട്ടിപ്പ്
നിർമിത ബുദ്ധി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന ആശങ്കകളെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തള്ളി. എഐ ലോകം കീഴടക്കുമെന്നും മനുഷ്യരാശിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന റഷ്യൻ അന്വേഷണങ്ങളെയും ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടികളെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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