ടെലഗ്രാം വിലക്ക്: അടിയന്തര ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്, കേസ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. താത്ക്കാലിക വിലക്ക് 150 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ടെലഗ്രാം അടിയന്തര ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
Published : June 18, 2026 at 8:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ താത്ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ടെലഗ്രാമിന്റെ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് (ജൂൺ 18) വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും. അടിയന്തര ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇന്നലെ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് വരെ സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താത്ക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് ടെലഗ്രാമിലെ 150 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവധിക്കാല ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ടെലഗ്രാം അടിയന്തര ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
അടിയന്തരമായി ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ (ബുധനാഴ്ച) അംഗീകരിച്ചു. 2000ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 69 A പ്രകാരമാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്ന് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ന് മറുപടി നൽകും
നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ മേത്ത സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ആപ്പ് താത്ക്കാലികമായി നിരോധിച്ചതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ടെലഗ്രാം സിഇഒ പാവെൽ ഡുറോവ് കടുത്ത വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം കേൾക്കാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി എടുത്ത നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് ടെലഗ്രാം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഉപയോക്തൃ ഐഡികൾ ഹാജരാക്കാമെന്നും, കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സിസ്റ്റം ശരിയാക്കാൻ ടെലഗ്രാം തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു. തീരുമാനം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് എടുത്തതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടെലിഗ്രാം ചാനലുകൾക്ക് പൂട്ടിടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ക്യുആർ കോഡുകൾ നൽകി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ പണം തട്ടുന്നുവെന്നും സർക്കാർ വാദിച്ചു.
നിയന്ത്രണം ജൂൺ 22 വരെ
നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ പ്രത്യേക ശുപാർശയെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം ജൂൺ 22 വരെ ടെലഗ്രാമിന് ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. നീറ്റ് പുനഃ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസവും (ജൂൺ 21), തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് വിലക്ക്.
പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം വ്യാജമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാമിൽ ഇതിനകം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ 2026 ജൂൺ 30 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചതായി എൻടിഎ പറഞ്ഞു. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പണം തട്ടുന്ന നിരവധി വ്യാജ ചാനലുകൾ ടെലഗ്രാമിൽ സജീവമായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ടെലഗ്രാമിലെ 'മെസേജ് എഡിറ്റിങ്' ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പഴയ തീയതികളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ തിരുത്തി "ചോദ്യപേപ്പർ നേരത്തെ ചോർന്നിരുന്നു" എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനാണ് ജൂൺ 30 വരെ ഈ ഫീച്ചർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ടെലഗ്രാം
ടെലഗ്രാം മെസഞ്ചർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് സിഇഒ പവൽ ഡുറോവ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ നടപടിയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ ചോർത്തിയ വ്യക്തികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം, ടെലിഗ്രാമിന്റെ 150 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത് അന്യായമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെലിഗ്രാമിന് പകരം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്താൻ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്ക് മാറാമെന്നല്ലാതെ, നിരോധനത്തിലൂടെ മറ്റൊന്നും തടയാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കടയിൽ മോഷണം നടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഷോപ്പിങ് മാൾ മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടിയതിനോടും, ഒരാൾ അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് മുഴുവൻ റോഡും അടച്ചിടുന്നതിനോടുമാണ് വിലക്കിനെ ടെലഗ്രാം ഉപമിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെയായിരുന്നു വിമർശനം.
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