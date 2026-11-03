സുരക്ഷാ പൂട്ട് പൊളിച്ച് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും കടന്നുകൂടി അശ്ലീല ഡീപ്ഫേക്ക് ആപ്പുകൾ: പിന്നിൽ ചൈനീസ് കമ്പനി
നാന്നൂറിലധികം ഡീപ്ഫേക്ക് ആപ്പുകൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിന്റെയും പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ കബളിപ്പിച്ച് കടന്നുകൂടിയതായി കണ്ടെത്തി. പിന്നിൽ ഒരൊറ്റ ചൈനീസ് കമ്പനിയാണെന്നും കണ്ടെത്തൽ.
Published : November 3, 2026 at 4:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലൈംഗികവും അക്രമാസക്തവുമായ ഡീപ്ഫേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നാന്നൂറിലധികം എഐ ആപ്പുകൾ ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേസ്റ്റോറിലും കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കൻ മാസികയായ 'വയേർഡ്' (WIRED) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്നാണ് ഇത്തരം ആപ്പുകൾ കടന്നുകൂടിയത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള 400-ലധികം ആപ്പുകൾ ഒരൊറ്റ ചൈനീസ് സ്ഥാപനം വികസിപ്പിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും, അവ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗികമോ അക്രമാസക്തമോ ആയ ഡീപ്ഫേക്ക് ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ ആപ്പുകൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരകളെ അപമാനിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. ആരുടെ ഫോട്ടോയും ഇത്തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഇത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനികളായ ആപ്പിളിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇരുകമ്പനികളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അനുവദിക്കുന്ന ആപ്പുകളെ എത്രത്തോളം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുടെ പോരായ്മകളെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ
ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളെ കബളിപ്പിക്കാനും, യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശമെന്തെന്ന് മറച്ചുവെക്കാനും ഈ ആപ്പുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞതായി വയേർഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഡീപ്ഫേക്ക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നയങ്ങളുള്ള ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, മെറ്റ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളെ മറികടന്ന്, ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇവ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
ആപ്പ് പരിശോധനകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിനായി ഡെവലപ്പർമാർ 'ബെയ്റ്റ്-ആൻഡ്-സ്വിച്ച്' എന്ന തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. തുടക്കത്തിൽ സാധാരണ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുകയും, പിന്നീട് മറച്ചുവെച്ചിരുന്ന ഡീപ്ഫേക്ക് ഫീച്ചറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയുമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ, ഡീപ്ഫേക്ക് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് ഉപകരണത്തിലെത്തുന്നത്.
ആപ്പിനുള്ളിൽ കടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, അശ്ലീല സ്വഭാവമുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ നിരവധി ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. കൂടാതെ, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡീപ്ഫേക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ 'ക്രെഡിറ്റുകൾ' പണം നൽകി വാങ്ങാനും സാധിക്കും. ഡീപ്ഫേക്ക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മെറ്റ അടുത്തിടെ ശക്തമാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ആപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ആപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൊമെയ്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 10,000-ത്തിലധികം പരസ്യ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി മെറ്റ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ചൈനീസ് ബന്ധം
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വ്യാജ ആപ്പുകളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ചൈനീസ് ഡെവലപ്പർമാരാണ്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ബോധപൂർവം മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പൊതുവായ പ്രൈവസി പോളിസികളും, സൗജന്യ ജിമെയിൽ, ഔട്ട്ലുക്ക് ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളും, വ്യക്തതയില്ലാത്ത വ്യാജ കമ്പനിപ്പേരുകളുമാണ് ഈ ശൃംഖലയിൽ ഉടനീളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.
പിന്നിൽ ഈ കമ്പനി
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന ശക്തി 'കെലിങ് ടെക്നോളജി' എന്ന കമ്പനി ആണ്. ഇവരുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിൽ കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, ഈ ശൃംഖലയിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റിന്റെയും ആപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച അശ്ലീല ഡീപ്ഫേക്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെയും കോൺടാക്ട് വിവരങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കത്ത് അനുസരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന്, 2025-ൽ മെറ്റ 'കെലിങ് ടെക്നോളജി ലിമിറ്റഡിനെ' പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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