സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ ഒന്നാമത് തെലങ്കാന; കുറ്റപത്രം നൽകുന്നതിൽ പൊലീസ് പിന്നിൽ
രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ 29.86 ശതമാനവും തെലങ്കാനയിൽ
Published : June 29, 2026 at 1:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരകളാകുന്നത് തെലങ്കാനയിലുള്ളവരെന്ന് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിആർബി) പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഒരു വർഷം രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 73,624 സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ 21,987 എണ്ണവും തെലങ്കാനയിലാണ്.
രാജ്യത്തെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ 29.86 ശതമാനവും തെലങ്കാനയിലാണ് നടക്കുന്നത്. കംബോഡിയ, മ്യാൻമർ, ലാവോസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചൈനീസ് സംഘങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം തെലങ്കാനക്കാരാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഓൺലൈനിലൂടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ്. 2024ൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 1,01,118 സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ 27,230 കേസുകളും തെലങ്കാനയിലായിരുന്നു. അതായത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം സൈബർ കേസുകളുടെ 27 ശതമാനവും ഇവിടെയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം ശരാശരി 75 സൈബർ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. 21,993 കേസുകളുമായി കർണാടകയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്.
ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ 71.1 ആണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കർണാടകയിൽ ഇത് 32.2 ഉം ദേശീയ ശരാശരി വെറും 7.4 ഉം ആണ്. ഒരു വശത്ത് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ തെലങ്കാനക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടത്തുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് വലിയ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളിലും കേസെടുക്കുന്നതിനാലാണ് എണ്ണം കൂടുന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ കേസെടുക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമതുള്ള തെലങ്കാന പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ പിന്നിലാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുറ്റപത്രം നൽകുന്നതിലെ ദേശീയ ശരാശരി 31.6 ആയിരിക്കെ തെലങ്കാനയിൽ ഇത് വെറും 16.2 മാത്രമാണ്.
ജാഗ്രത വേണം
സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഓഹരി വിപണിയിലെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് യാതൊരു കാരണവശാലും പണം നിക്ഷേപിക്കരുത്. വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയിൽ വരുന്ന അപരിചിതമായ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വഞ്ചിതരാകരുത്. സിബിഐ, ഇഡി തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് ചമഞ്ഞ് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണം.
ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഭീഷണി ഭയന്ന് തട്ടിപ്പുകാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറരുത്. യഥാർഥത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് എന്നൊരു സംവിധാനം രാജ്യത്തില്ല. സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പരിചയമുള്ളവർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശം അയച്ചാലും അത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. സൈബർ കുറ്റവാളികൾ കാരണം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇതിന് പുറമെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടൽ വഴിയും പരാതികൾ നൽകാവുന്നതാണ്.
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