ETV Bharat / technology

കുട്ടികളുടെ കരിയർ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ കുസാറ്റിൻ്റെ 'എഐ ബുദ്ധി'; വഴിത്തിരിവാകുന്ന കണ്ടെത്തൽ!

കുട്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ അഭിരുചികളും കഴിവുകളും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ കരിയർ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ഗവേഷകര്‍...

AI Tech ai finds Children Talents AI Tool Ease Career Stress CUSAT Researchers Develop AI Tool
ഡോ. അനുപമ, ഡോ. സുധീപ് ഇളയിടം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ഭാവിയിൽ എന്ത് പഠിക്കണം, ഏത് ജോലി തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇനി വിരാമമാകും. കുട്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ അഭിരുചികൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി അവരെ ശരിയായ കരിയറിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ.

കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി അവരുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയാനുള്ള എഐ ടൂളാണ് തങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോ. സുധീപ് ഇളയിടം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റാണ് ഇതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിന് ഉത്തരം നൽകി, തങ്ങളുടെ അനുയോജ്യ മേഖല കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ ടെസ്റ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കെന്ന സോഫ്റ്റ്‌ വയറിന് നൽകിയാണ് കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുക. ഭാവിയിൽ ഈ ഡിവൈസിനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർഥികളുടെ അഭിരുചി കണ്ടത്താൻ കഴിയുകയന്നും ഡോ. സുധീപ് വിശദീകരിച്ചു.

AI Tech ai finds Children Talents AI Tool Ease Career Stress CUSAT Researchers Develop AI Tool
ഡോ. സുധീപ് ഇളയിടം (ETV Bharat)
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ (CUSAT) ഗവേഷണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ്‌ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുസാറ്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം പ്രൊഫസറായ ഡോ. സുധീപ് ഇളയിടം, ചിന്മയ വിശ്വ വിദ്യാപീഠം ഡീംഡ് സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപികയായ ഡോ. അനുപമ എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ.



ഗവേഷണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ; സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ അപൂർവ്വ സംഗമം



കേവലം ഒരു സാധാരണ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ടെസ്റ്റിനപ്പുറം, ആധുനിക ശാസ്ത്ര ശാഖകളെ സമഗ്രമായി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും നാല് പ്രധാന മേഖലകളെയാണ് ഈ ഗവേഷണം പരസ്‌പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും താല്പര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൈക്കോളജി, വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ശാരീരിക ചലനങ്ങളും ഭാവങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ, വിവിധ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് തത്സമയ വിവരശേഖരണം നടത്താനുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ്‌ ഓഫ് തിങ്സ് എന്നിവയാണ് ഈ മേഖലകൾ. ഈ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സമീപനം വഴി കുട്ടികളുടെ സ്വാഭാവികമായ താല്പര്യങ്ങളും അവർക്ക് ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളും അതീവ കൃത്യതയോടെ കണ്ടെത്താൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു.

AI Tech ai finds Children Talents AI Tool Ease Career Stress CUSAT Researchers Develop AI Tool
ഡോ. അനുപമ (ETV Bharat)
ക്ലാസ്‌റൂമുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന മോണിറ്ററിങ് യൂണിറ്റ്



ഭാവിയിൽ സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഈ കണ്ടെത്തലിന് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ലാസ്റൂ‌മുകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ മോണിറ്ററിങ് യൂണിറ്റും ഗവേഷകർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ യൂണിറ്റ് ക്ലാസ് മുറികളിലെ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ, പഠന രീതികൾ, വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിവ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പരമ്പരാഗത പരീക്ഷാ രീതികൾക്ക് അപ്പുറം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ദൈനംദിന പ്രകടനങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കരിയർ നിർദേശിക്കാൻ ഇത് വഴി സാധ്യമാകും.

ഗവേഷണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രഗത്ഭർ

ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഗവേഷകർ തങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ മികച്ച പരിചയസമ്പത്തുള്ളവരാണ്. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ (കുസാറ്റ്) കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിലേറെയായി അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോ. സുധീപ് ഇളയിടം. ഡാറ്റ സയൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക മേഖലകളിൽ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിന്മയ വിശ്വ വിദ്യാപീഠം ഡീംഡ് സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപികയായ ഡോ. അനുപമ, ഡോ. സുധീപ് ഇളയിടത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദേശത്തിലാണ് ഈ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവം

AI Tech ai finds Children Talents AI Tool Ease Career Stress CUSAT Researchers Develop AI Tool
കുസാറ്റ് (ETV Bharat)



മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ വിപണിയിൽ അനുയോജ്യമായ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത്. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് കുട്ടികൾ കരിയർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ AI സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രായോഗികതലത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലും തൊഴിൽ മാർഗനിർദേശ രംഗത്തും വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Also Read: 'മഞ്ഞും മഴയും പ്രേമിക്കുന്നേരം'...എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും വിസ്‌മയങ്ങള്‍, മണ്‍സൂണ്‍ വൈബാക്കാന്‍ 'വയനാടല്ലാതെ പിന്നെവിടെ'

TAGGED:

AI TECH
AI FINDS CHILDREN TALENTS
AI TOOL EASE CAREER STRESS
CUSAT RESEARCHERS DEVELOP AI TOOL
CUSAT RESEARCHERS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.