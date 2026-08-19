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സ്‌തനാർബുദത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ പുതിയ ഔഷധ സംയുക്തം വികസിപ്പിച്ച് കുസാറ്റ് ഗവേഷകർ; കേന്ദ്ര പേറ്റൻ്റ് അംഗീകാരം

കുസാറ്റ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി വകുപ്പ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. മനോജ് ഇ, ഗവേഷകയായ അൻസ സന്തു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സ്‌തനാർബുദത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രഹരശേഷിയുള്ള പുതിയ ഔഷധ സംയുക്തം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

തയോസെമികാർബസോൺ തന്മാത്രകൾ ORGANIC TRIANGULAR COMPOUND CUSAT APPLIED CHEMISTRY RESEARCH CUSAT PATENT BREAST CANCER COMPOUND
ഡോ. മനോജ് ഇ, അൻസ സന്തു (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 1:18 PM IST

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പര്‍വീസ്.കെ

എറണാകുളം: സ്‌തനാർബുദത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രഹരശേഷിയുള്ള പുതിയ ഔഷധ സംയുക്തം കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ (കുസാറ്റ്) അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി വകുപ്പിലെ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. കാൻസർ കോശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 'സെൽഫ്-അസംബിൾഡ് മെറ്റൽ-ഓർഗാനിക് ത്രികോണ സംയുക്തം' (Self-assembled metal-organic triangular compound) രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത് നിർമ്മിച്ച ഈ മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചു.

കുസാറ്റ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി വകുപ്പ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. മനോജ് ഇ, ഗവേഷകയായ അൻസ സന്തു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ നിർണായക ഗവേഷണം നടത്തിയത്. തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംയുക്തത്തിന് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് പ്രവർത്തനക്ഷമതയുണ്ടെന്ന് ഡോ മനോജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ഔഷധമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് തുടർ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഔഷധമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ചുരുങ്ങിയത് പത്തു മുതൽ 15 വർഷം വരെ സമയം വേണ്ടി വരും. കാൻസർ കോശങ്ങൾ ലാബിലെത്തിച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ പുതിയ സംയുക്തം കാൻസർ കോശങ്ങൾ സ്വഭാവികമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

തയോസെമികാർബസോൺ തന്മാത്രകൾ ORGANIC TRIANGULAR COMPOUND CUSAT APPLIED CHEMISTRY RESEARCH CUSAT PATENT IN CANCE NEW COMPOUND
cancer new compound (Special Arrangement)

സവിശേഷ ഘടനയും വിപ്ലവാത്മക രൂപകൽപ്പനയും

പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുത്ത 'തയോസെമികാർബസോൺ' തന്മാത്രകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്‌പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സിങ്ക് അയോണുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ സവിശേഷ ഔഷധ സംയുക്തം. ഇതൊരു 'മെറ്റലോ-സുപ്രാമോളിക്യുലാർ' ഘടനയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. സിംഗിൾ-ക്രിസ്റ്റൽ എക്‌സ്-റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ഈ സംയുക്തത്തിൻ്റെ തന്മാത്രാ ഘടന ഗവേഷകർ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിലവിലെ മരുന്നുകളേക്കാൾ 3.5 മടങ്ങ് മികച്ച പ്രവർത്തനം

സ്‌തനാർബുദ ചികിത്സയ്ക്കായി നിലവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പ്രധാന ഔഷധമായ 'സിസ്പ്ലാറ്റിനേക്കാൾ' ഏകദേശം 3.5 മടങ്ങ് മികച്ച സൈറ്റോടോക്‌സിസിറ്റി (കാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്) പുതിയ സംയുക്തത്തിനുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷണശാല പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാരകമായ എംസിഎഫ്-7 സ്‌തനാർബുദ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് വളരെ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും പ്രതിരോധശേഷിയും പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

കോശങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക മരണ പ്രക്രിയയായ 'അപ്പോപ്റ്റോസിസ്' വഴിയാണ് ഈ സംയുക്തം ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഡിഎൻഎയുമായുള്ള ബന്ധം, റിയാക്‌ടീവ് ഓക്‌സിജൻ സ്‌പീഷീസുകളുടെ ഉത്പാദനം, പ്രോട്ടീൻ ബന്ധനം, ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെയിനിംഗ് പരിശോധന തുടങ്ങിയ വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണ പഠനങ്ങളും ഈ സംയുക്തത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനശേഷിയെ തികച്ചും സാധൂകരിക്കുന്നവയാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരവും ഭാവി സാധ്യതകളും

കാൻസർ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ 'സുപ്രാമോളിക്യുലാർ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി', 'മെറ്റൽ-ബേസ്‌ഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് സംയുക്തങ്ങൾ' എന്നിവയ്ക്കുള്ള വലിയ സാധ്യതകളെയാണ് ഈ ഗവേഷണം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. സ്‌തനാർബുദ കോശങ്ങളെ കൃത്യമായി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ ദോഷകരമായ ബാക്‌ടീരിയകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവും ഈ സംയുക്തത്തിനുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

തയോസെമികാർബസോൺ തന്മാത്രകൾ ORGANIC TRIANGULAR COMPOUND CUSAT APPLIED CHEMISTRY RESEARCH CUSAT PATENT IN CANCE NEW COMPOUND
Self-assembled metal-organic triangular compound (Special Arrangement)

ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയുടെ 'ജേണൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കെമിസ്ട്രി ബി’ (Journal of Materials Chemistry B) എന്ന പ്രശസ്‌ത ശാസ്ത്ര ജേണലിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞതും കാര്യക്ഷമതയേറിയതുമായ പുതിയ അർബുദ ഔഷധങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കുസാറ്റിലെ ഗവേഷകരുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം വലിയ വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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തയോസെമികാർബസോൺ തന്മാത്രകൾ
ORGANIC TRIANGULAR COMPOUND
CUSAT APPLIED CHEMISTRY RESEARCH
CUSAT PATENT BREAST CANCER COMPOUND
CUSAT DEVELOP CANCER NEW COMPOUND

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