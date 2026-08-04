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​കാൻസർ പോരാട്ടത്തിൽ 'പച്ചക്കക്ക' താരം; അപൂർവ നേട്ടവുമായി കുസാറ്റിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, പേറ്റന്‍റ് സ്വന്തമാക്കി

കുസാറ്റിലെ കെമിക്കൽ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പുകളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ച ഈ രീതി പുതിയ കാൻസർ ഔഷധ വികസനത്തിന് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാകും.

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കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല , പച്ചക്കക്ക (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 4:24 PM IST

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എറണാകുളം: കാൻസറിനെതിരെയുള്ള പുതിയ ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മേഖലയിൽ നിർണായക നേട്ടവുമായി കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (CUSAT). കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും തീരദേശങ്ങളിലും സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്ര മത്സ്യയിനമായ 'പച്ചക്കക്ക'യിൽ (Green Mussel) നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത സംയുക്തങ്ങളുടെ കാൻസർ പ്രതിരോധ ശേഷി കണ്ടെത്തി വിലയിരുത്താനുള്ള നൂതന പരിശോധനാരീതിക്കാണ് കുസാറ്റിന് ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വരുംദിവസങ്ങളിൽ കാൻസർ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളുടെ വികസന രംഗത്ത് വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നതാണ് ഈ അപൂർവ്വ കണ്ടുപിടിത്തം. പുതിയ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഏറെ സഹായകമാകുമെന്ന് ഗവേഷക കെ ആർ ദിവ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

cancer drug screening patent marine compound cancer MTT assay non polar compounds CUSAT cancer research
CUSAT Researchers (ETV Bharat)

പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് പരിഹാരം; എം ടി ടി അസേയിലെ വിപ്ലവം

സ്വാഭാവിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്തതുമായ സംയുക്തങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും വീര്യവും അളക്കാൻ പരമ്പരാഗത പരിശോധനാ രീതികൾക്ക് വലിയ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ശാസ്ത്രലോകം ഏറെക്കാലമായി നേരിട്ട ഈ വെല്ലുവിളിക്ക് വളരെ ലളിതവും കൃത്യവുമായ പരിഹാരമാണ് കുസാറ്റിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

cancer drug screening patent marine compound cancer MTT assay non polar compounds CUSAT cancer research
പച്ചക്കക്ക (ETV Bharat)

ലാബുകളിൽ കോശങ്ങളുടെ ജീവക്ഷമതയും വിഷാംശവും അളക്കാൻ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം ടി ടി അസേ (MTT Assay) രീതിയിൽ ഒരു നോൺ-പോളാർ സോൾവൻ്റ് സമർത്ഥമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തത്. ഇതിലൂടെ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന നിരവധി ജൈവസജീവ സംയുക്തങ്ങളെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാനും അവയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശാസ്ത്രീയമായി അളക്കാനും സാധിക്കും.

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cancer drug screening patent marine compound cancer MTT assay non polar compounds CUSAT cancer research
പച്ചക്കക്ക (ETV Bharat)

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയ്ക്കുള്ള നേട്ടങ്ങൾ

  • പ്രകൃതിദത്ത സ്രോതസ്സുകളിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് കാൻസറിനെതിരെ എത്രത്തോളം വീര്യമുണ്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചറിയാം.
  • മുൻകാല പരിശോധനകളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയ നിരവധി സംയുക്തങ്ങളെ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനായി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം.
  • പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ളതുമായ പുതിയ ചികിത്സാരീതികൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകും.
  • സമുദ്രവിഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആഗോള കാൻസർ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും.

നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ ഗവേഷകർ

cancer drug screening patent marine compound cancer MTT assay non polar compounds CUSAT cancer research
പച്ചക്കക്ക (ETV Bharat)

കുസാറ്റിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും യുവ ഗവേഷകരുടെയും ദീർഘനാളത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഈ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം. കെമിക്കൽ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി വകുപ്പിലെ മുൻ പ്രൊഫസർ ഡോ. എൻ. ചന്ദ്രമോഹനകുമാർ, ഗവേഷക ദിവ്യ കെ. ആർ., ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിലെ ഗവേഷക സായ്പ്രിയ ടി. പി. എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പഠനത്തിനും വികസനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകിയത്. കുസാറ്റിലെ ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെൻ്റർ ഫോർ ഐ.പി.ആർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഐ.പി.ആർ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൽ നൽകിയ സജീവ പിന്തുണയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് പേറ്റൻ്റ് നടപടികൾ വേഗത്തിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത്.

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