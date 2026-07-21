എഐ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ 'കോൺടെക്സ്റ്റ് ബോംബിങ്'
എഐ മോഡലുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ
Published : July 21, 2026 at 12:13 PM IST
നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ഗവേഷകർ. ഹാക്കർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ രീതിയെ അവർക്കെതിരെ തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്ന കോൺടെക്സ്റ്റ് ബോംബിങ് എന്ന പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ ട്രേസ്ബിറ്റ് വികസിപ്പിച്ചത്.
എഐ മോഡലുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ഹാക്കർമാർ എഐ സംവിധാനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ. എന്നാൽ ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഹാക്കർമാരെ തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ഗവേഷകർ.
ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് പോലുള്ള ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പാസ്വേഡുകൾ, ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കീകൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻജക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ എഐ ഹാക്കിങ് ഏജൻ്റുകളുടെ ആക്രമണം ഫലപ്രദമായി തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് ട്രേസ്ബിറ്റ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. വിലക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഹാക്കർമാർ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾക്ക് (എൽഎൽഎം) നിർദേശം നൽകുമ്പോൾ, മുൻകൂട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻജക്ഷനുകൾ കാരണം എഐ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ വരും.
കോൺടെക്സ്റ്റ് ബോംബിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
ഇമെയിലുകൾ, കലണ്ടർ ഇൻവിറ്റേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ വ്യാജ കമാൻഡുകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച് എഐ ഏജൻ്റുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ രീതി. ഇതുവഴി ഹാക്കർമാർക്ക് സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും സാധിക്കും. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അടുത്തിടെയായി വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആണവ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് എഐ മോഡലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൽഎൽഎം ഏജൻ്റിനെ കഴിഞ്ഞ മാസം സോക്കറ്റ് എന്ന സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എഐ അധിഷ്ഠിതമായ മാൽവെയർ അനാലിസിസ് ടൂളുകളെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനും ഇതേ പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ മറ്റൊരു മാൽവെയർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെക്ക് പോയിൻ്റിലെ ഗവേഷകരും കണ്ടെത്തി. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇതുവരെ കൃത്യമായൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ കോൺടെക്സ്റ്റ് ബോംബിങ് ഈ സാഹചര്യത്തെ പൂർണമായും മാറ്റുകയാണ്. വിലക്കപ്പെട്ട കമാൻഡുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, സമീപത്ത് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോൺടെക്സ്റ്റ് ബോംബുകൾ കാരണം എഐ മോഡലുകൾ ആ നിർദേശം നിരസിക്കുമെന്ന് ട്രേസ്ബിറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പ്രതിരോധം വളരെ ശക്തമാണെന്നും, ഒരിക്കൽ നിർദേശം നിരസിച്ചാൽ പിന്നീട് വരുന്ന കമാൻഡുകളും എഐ ഏജൻ്റുകൾ തള്ളിക്കളയുമെന്നും ട്രേസ്ബിറ്റ് സഹസ്ഥാപകനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ ആൻഡി സ്മിത്ത് വയേർഡിനോട് പറഞ്ഞു.
അഞ്ച് എഐ മോഡലുകളിൽ പരീക്ഷണം
ആമസോൺ വെബ് സർവീസസിൻ്റെ സിമുലേറ്റഡ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒപസ് 4.8, ജെമിനി 3.1 പ്രോ, ജിഎൽഎം 5.2, ഡീപ്സീക്ക് 4 പ്രോ, കിമി 2.6 എന്നീ അഞ്ച് എഐ മോഡലുകളിലാണ് ട്രേസ്ബിറ്റ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിച്ചത്. ആകെ 152 തവണയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്. പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ഹാക്കർമാർക്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം 57 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. സിസ്റ്റം പൂർണമായും തകരാറിലാകുന്ന അവസ്ഥ 36 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു.
പരീക്ഷിച്ചവയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡലായ ഒപസ് 4.8ൽ ഹാക്കർമാർക്ക് 93 ശതമാനം തവണയും നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, കോൺടെക്സ്റ്റ് ബോംബ് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ ഇത് പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. എഐ ഏജൻ്റുകൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ട്രേസ്ബിറ്റ് നേരത്തെ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന് പകരം, ഹാക്കർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ബോംബിങ് ചെയ്യുന്നത്.
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