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വിതച്ചത് അഞ്ച് ടൺ, ലഭിച്ചത് അദ്ഭുത വിജയം; വേമ്പനാട്ടിൽ കറുത്ത കക്കയുടെ ചരിത്രനേട്ടം

അനുയോജ്യമായ വിത്തുസാന്ദ്രത നിർണയിച്ചതും കൃത്യമായ സാമ്പിളിങ് രീതികൾ തുടർച്ചയായി അവലംബിച്ചതുമാണ് ഉൽപാദനം എട്ടുമടങ്ങായി വർധിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് പദ്ധതി കോഓർഡിനേറ്ററും സിഎംഎഫ്ആർഐ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റുമായ ഡോ. ആർ. വിദ്യ

Vembanad clam production increase scientific clam ranching Kerala black clam fishermen Black Clam Stock Enhancement
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 9:54 AM IST

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എറണാകുളം: വേമ്പനാട്ടു കായലിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്ന കറുത്ത കക്കയുടെ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടപ്പിലാക്കിയ ശാസ്ത്രീയ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിക്ക് വൻവിജയം. വിത്തുനിക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെ എട്ടുമടങ്ങോളം ഉൽപാദനം നേടാനായത് കക്കത്തൊഴിലാളികൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമായി. പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെയും ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി കായൽ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞുവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നേട്ടം.

പർവീസ് കെ

വടക്കുംകരയിലെ മാതൃകാ പദ്ധതി

കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം നടപ്പിലാക്കിയ ശാസ്ത്രീയ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി (ETV Bharat)
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വടക്കുംകരയിൽ ഒരു ഹെക്‌ടർ കായൽ പരപ്പിൽ ഒരു വർഷം മുൻപാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ അഞ്ച് ടൺ കക്ക വിത്തുകൾ നിക്ഷേപിച്ചത്. കക്ക തീരെയില്ലാതിരുന്ന ഈ പ്രദേശം ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പദ്ധതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നിക്ഷേപിച്ച വിത്തുകളിൽ 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ കക്കകളും അതിജീവനം നേടുകയും മികച്ച രീതിയിൽ വളരുകയും ചെയ്‌തു. ഘട്ടംഘട്ടമായി നടന്നുവരുന്ന വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, വിതച്ച അഞ്ച് ടണ്ണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40 ടണ്ണോളം കക്ക ലഭിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ വളർച്ചാ കാലയളവിനു ശേഷമാണ് മികച്ച വിളവെടുപ്പ് സാധ്യമായത്.

ഉൽപാദനത്തിലെ കനത്ത ഇടിവ്

Vembanad clam production increase scientific clam ranching Kerala black clam fishermen Black Clam Stock Enhancement
സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധ (ETV Bharat)
കക്ക ലഭ്യതയിലുണ്ടായ കനത്ത ഇടിവാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐയെ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കറുത്ത കക്ക ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനവും വേമ്പനാട്ടു കായലിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ ആറായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾ നേരിട്ടും, അതിലേറെ ആളുകൾ പരോക്ഷമായും ഇതിനെ ഉപജീവനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ പഠനമനുസരിച്ച് 2006ൽ 75,592 ടണ്ണായിരുന്ന കക്ക ഉൽപാദനം 2024 ആയപ്പോഴേക്കും 45,601 ടണ്ണായി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അമിതമായ ചൂഷണവും ഈ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു.

നൂറുശതമാനം സബ്‌സിഡിയും കൂട്ടായ്‌മയും

Vembanad clam production increase scientific clam ranching Kerala black clam fishermen Black Clam Stock Enhancement
സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധ (ETV Bharat)
തീരദേശ തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് സബ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, 100 ശതമാനം സബ്‌സിഡിയോടെയാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി കറുത്ത കക്ക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും പദ്ധതി വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. വടക്കുംകരയിൽ നടന്ന വിളവെടുപ്പ് മേള സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്‌ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

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Vembanad clam production increase scientific clam ranching Kerala black clam fishermen Black Clam Stock Enhancement
കക്ക (ETV Bharat)

ഈ ഭാഗത്ത് കക്കയ്ക്ക് വലിയ ദൗർലഭ്യമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ വേമ്പനാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രകൃതിദത്തമായി തന്നെ കക്ക സുലഭമായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശാസ്ത്രീയമായ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ കായൽ സമ്പത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല പുനരുജ്ജീവനത്തിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായ വരുമാന മാർഗത്തിനും വഴിതുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശാസ്ത്രീയ ഇടപെടലിൻ്റെ വിജയം
അനുയോജ്യമായ വിത്തുസാന്ദ്രത നിർണയിച്ചതും കൃത്യമായ സാമ്പിളിങ് രീതികൾ തുടർച്ചയായി അവലംബിച്ചതുമാണ് ഉൽപാദനം എട്ടുമടങ്ങായി വർധിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് പദ്ധതി കോഓർഡിനേറ്ററും സിഎംഎഫ്ആർഐ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റുമായ ഡോ. ആർ. വിദ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ, കായൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും കക്കത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതസുരക്ഷയ്ക്കും പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുകയാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ ഈ മാതൃകാ പദ്ധതി. വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ മാതൃക വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് അത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും.

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TAGGED:

VEMBANAD LAKE CLAM FARMING
CMFRI KERALA FISHERY PROJECT
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