വിതച്ചത് അഞ്ച് ടൺ, ലഭിച്ചത് അദ്ഭുത വിജയം; വേമ്പനാട്ടിൽ കറുത്ത കക്കയുടെ ചരിത്രനേട്ടം
അനുയോജ്യമായ വിത്തുസാന്ദ്രത നിർണയിച്ചതും കൃത്യമായ സാമ്പിളിങ് രീതികൾ തുടർച്ചയായി അവലംബിച്ചതുമാണ് ഉൽപാദനം എട്ടുമടങ്ങായി വർധിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് പദ്ധതി കോഓർഡിനേറ്ററും സിഎംഎഫ്ആർഐ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റുമായ ഡോ. ആർ. വിദ്യ
Published : October 2, 2026 at 9:54 AM IST
എറണാകുളം: വേമ്പനാട്ടു കായലിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്ന കറുത്ത കക്കയുടെ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടപ്പിലാക്കിയ ശാസ്ത്രീയ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിക്ക് വൻവിജയം. വിത്തുനിക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെ എട്ടുമടങ്ങോളം ഉൽപാദനം നേടാനായത് കക്കത്തൊഴിലാളികൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമായി. പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെയും ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി കായൽ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞുവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നേട്ടം.
പർവീസ് കെ
വടക്കുംകരയിലെ മാതൃകാ പദ്ധതി
ഉൽപാദനത്തിലെ കനത്ത ഇടിവ്
നൂറുശതമാനം സബ്സിഡിയും കൂട്ടായ്മയും
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ഈ ഭാഗത്ത് കക്കയ്ക്ക് വലിയ ദൗർലഭ്യമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ വേമ്പനാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രകൃതിദത്തമായി തന്നെ കക്ക സുലഭമായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശാസ്ത്രീയമായ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ കായൽ സമ്പത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല പുനരുജ്ജീവനത്തിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായ വരുമാന മാർഗത്തിനും വഴിതുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശാസ്ത്രീയ ഇടപെടലിൻ്റെ വിജയം
അനുയോജ്യമായ വിത്തുസാന്ദ്രത നിർണയിച്ചതും കൃത്യമായ സാമ്പിളിങ് രീതികൾ തുടർച്ചയായി അവലംബിച്ചതുമാണ് ഉൽപാദനം എട്ടുമടങ്ങായി വർധിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് പദ്ധതി കോഓർഡിനേറ്ററും സിഎംഎഫ്ആർഐ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റുമായ ഡോ. ആർ. വിദ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ, കായൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും കക്കത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതസുരക്ഷയ്ക്കും പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുകയാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ ഈ മാതൃകാ പദ്ധതി. വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ മാതൃക വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് അത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും.
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