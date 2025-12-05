ETV Bharat / technology

ക്ലൗഡ്‌ഫെയർ തകരാർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ നിശ്ചലമായി: പ്രതികരണവുമായി കമ്പനി

ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, എക്‌സ്, ചാറ്റ്‌ജിപിടി, പെർപ്ലെക്‌സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കാണ് തടസ്സം നേരിടുന്നത്. പ്രശ്‌നങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്ലൗഡ്‌ഫെയർ.

Representative Image (Image Credit: AP News)
ഹൈദരാബാദ്: വെബ്‌ സേവന ദാതാവായ ക്ലൗഡ്‌ഫെയർ ഒരു മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയും പ്രവർത്തനരഹിതമായി. തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളും സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ, ചാറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, എക്‌സ് (ട്വിറ്റർ), ചാറ്റ്‌ജിപിടി, പെർപ്ലെക്‌സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കാണ് തടസ്സം നേരിടുന്നത്.

ആപ്പുകളുടെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്‌സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്‌ടർ പോലും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ആന്തരിക സേവനത്തിലുണ്ടായ തകരാറാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ക്ലൗഡ്‌ഫ്ലെയർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡാഷ്‌ബോർഡിലെയും അനുബന്ധ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇന്‍റർഫേസുകളിലെയും (എപിഐകൾ) പ്രശ്‌നങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്ലൗഡ്‌ഫ്ലെയർ അറിയിച്ചു.

Status shared by Cloudflare (Photo credit: Cloudflare)

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്‍റർനെറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചർ കമ്പനികളിലൊന്നാണ് ക്ലൗഡ്‌ഫെയർ. സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഉയർന്ന ഇന്‍റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ക്ലൗഡ്‌ഫെയർ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ തകരാറിലാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ, ക്ലൗഡ്‌ഫെയറിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ സ്പോട്ടിഫൈ, ചാറ്റ്ജിപിടി, എക്‌സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.

ഏതൊക്കെ സേവനങ്ങളെയാണ് ബാധിച്ചത്?
ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ, പല പ്രധാന ഇന്‍റർനെറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് തടസം നേരിടുന്നുണ്ട്. ചിലതിൽ ലോഗിൻ പിശകുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ, ചിലത് വളരെ പതുക്കെയുള്ള ലോഡിങും, ചിലതിൽ പൂർണ്ണമായ തടസ്സവും നേരിടുന്നു. എക്‌സിൽ ഫീഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക്‌ഡ്‌ഇൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. ഡിസ്കോർഡ് സെർവറുകൾ കണക്‌റ്റ് ആവുന്നില്ല. സമാനമായി മറ്റ് സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ചാറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രശ്‌നമുണ്ട്.

എഐ ടൂളുകളെയും ബാധിച്ചു: ക്ലൗഡ്‌ഫെയർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് കാൻവയും നോഷനും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു. ചാറ്റ്‌ജിപിടി, പെർപ്ലെക്‌സിറ്റി പോലുള്ള എഐ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോക്താക്കളോട് പ്രതികരിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല.

വിനോദ മാധ്യമങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി: സ്‌പോട്ടിഫൈയിലെ സ്ട്രീമിങ് പരാജയപ്പെട്ടു. ലെറ്റർബോക്‌സ് തുറക്കാനെ സാധിക്കുന്നില്ല.

ധനകാര്യ, സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും: ധനകാര്യ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ കോയിൻബേസും ഗ്രോവും ലോഗിനിലും ഇടപാടുകളിലും പിശകുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്‍റെ പല പ്രവർത്തന സൈറ്റുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സെക്‌ടറുകൾ: നിരവധി ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോറുകളിലും അഡ്‌മിൻ പാനലുകളിലും കാര്യമായ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു.

നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്ത്?
തകരാറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ സേവനം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കാൻവ, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, ഗ്രോ, ക്വിൽബോട്ട്, ഡൗൺഡിറ്റക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, അഭിബസ്, ഇക്‌സിഗോ, ക്രഞ്ചിറോൾ, ഫോർട്ട്‌നൈറ്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ തുറക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നു.

തകരാറ് പൂർണമായും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വൈകാതെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

