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കുറഞ്ഞ ചിലവ്, കൂടുതൽ വേഗത; എഐ തർക്കങ്ങൾ കടുക്കുമ്പോഴും പുതിയ മോഡലുകളുമായി ആന്ത്രോപിക്കും ഓപ്പൺഎഐയും

ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ ക്ലോഡ് ഓപസ് 5.5 പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺഎഐയും തങ്ങളുടെ മോഡലുകളായ ജിപിടി-6 സോൾ, ലൂണ പുറത്തിറക്കി.

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OpenAI's GPT-6 Sol and Luna models are 50 percent cheaper than their predecessors and significantly reduce factual errors (Image Credit: OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 7:34 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ പുരോഗതി ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നുണ്ട്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും അതിന്‍റെ വളർച്ചാ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്നും ചിലർ വാദിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാകില്ലയെന്നും വികസനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും മറ്റ് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും ലോകമെമ്പാടും ദിവസവും പുതിയ എഐ മോഡലുകൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Grok 4.7, Xiaomi MiMo-V2.6 എന്നീ മോഡലുകൾ ഈ ആഴ്‌ചയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ആന്തോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ എന്നീ എഐ കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ പുതിയ എഐ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ക്ലോഡ് ഓപസ് 5.5 (Claude Fable 5.1) ആണ് ആന്തോപിക്കിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡൽ. അതേസമയം 'GPT-6 Sol', 'GPT-6 Luna' എന്നിവയാണ് ഓപ്പൺഎഐ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ എഐ മോഡലുകൾ. ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മണിക്കൂറിനകം ഓപ്പൺഎഐയും തങ്ങളുടെ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും മോഡലുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.

ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ ക്ലോഡ് ഓപസ് 5.5-ന്‍റെ പ്രത്യേകതകൾ

മിക്ക ജോലികളിലും ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5.1ന് തുല്യമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന മോഡലാണിത്. ഇതിന്‍റെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് 40% കുറവാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് ദശലക്ഷത്തിന് 4 ഡോളറും ഔട്ട്പുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് 20 ഡോളറുമാണ് നിരക്ക്. കാഷെ റീഡുകളുടെ ചെലവും കമ്പനി 60% കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ 30% വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനും ഈ മോഡലിന് സാധിക്കും.

ഏജന്‍റിക് കോഡിങ്, വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ, സാമ്പത്തിക വിശകലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ മോഡൽ 'GPT-6 Astra'-യേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ആന്ത്രോപിക് അവകാശപ്പെടുന്നു. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിശകുകൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഈ എഐ മോഡൽ മികച്ചതാണ്. ഇതിലെ എഴുത്ത് ശൈലി കൂടുതൽ വ്യക്തവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ഈ മോഡൽ ലഭ്യമാണ്. ഡെവലപ്പർമാർക്ക് Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure എന്നിവയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ജിപിടി-6 സോൾ, ലൂണ മോഡലുകളുമായി ഓപ്പൺഎഐ

ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ ക്ലോഡ് ഓപസ് 5.5 മോഡലിന് പിന്നാലെ ഓപ്പൺഎഐ ജിപിടി-6 സോൾ, ജിപിടി-6 ലൂണ എന്നീ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി. ഇവ രണ്ടും പഴയ 'GPT-5.6' പതിപ്പുകളേക്കാൾ 50 ശതമാനം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ അവകാശപ്പെടുന്നു. 'Sol'-ന്റെ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് ദശലക്ഷത്തിന് 2 ഡോളറും ഔട്ട്പുട്ടിന് 10 ഡോളറുമാണ് നിരക്ക് വരുന്നത്. 'Luna' മോഡലിന് ഇതിലും വില കുറവാണ്. ഇതിന്‍റെ ഇൻപുട്ടിന് 10 സെന്‍റും ഔട്ട്പുട്ടിന് 50 സെന്‍റും മതി.

'ജിപിടി-6 ആസ്‌ട്ര'-യിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് സമാനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നു. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ജോലികളും കോഡിങ് പോലുള്ള കൃത്യമായ റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ട ജോലികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം എന്നിവ എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നു. കോൾ മോഡലിൽ പിശകുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കഉറവായിരിക്കും. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ 'പ്രോംപ്റ്റ് കാഷിങ്' സംവിധാനം കാരണം ഈ രണ്ട് മോഡലുകളും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുകയും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലെ സുരക്ഷയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ കമാൻഡുകൾ ഒരു ഉപയോക്താവ് നൽകിയാൽ നിരസിക്കുന്നതായും പരീക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

സോൾ മോഡലിനെ ഓപ്പൺഎഐ ഒരു സമതുലിത മോഡലായി കണക്കാക്കുന്നു. അതേസമയം ലൂണ കുറഞ്ഞ വിലയുള്ളതും ഉയർന്ന വോളിയമുള്ളതുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഈ മോഡലുകൾ നിലവിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി വർക്ക്, പ്ലസ്, പ്രോ, ബിസിനസ്, എന്റർപ്രൈസ്, എഡ്യൂ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള കോഡെക്സ് എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫ്രീ ആൻഡ് ഗോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പിൽ മാത്രമേ ലൂണ മോഡൽ ലഭ്യമാകൂ. ഇത് സാധാരണ ചാറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല.

ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുതിയ എഐ മോഡലുകൾ ശക്തമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈനംദിന ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കുന്ന താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ചെറുകിട കമ്പനികൾക്കും സാധാരണ ഡെവലപ്പർമാർക്കും പോലും ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ നൽകാൻ ഇത്തരം മോഡലുകൾ ഉപകരിക്കും.

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