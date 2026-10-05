വമ്പൻ മൈലേജ്, കുറഞ്ഞ ചെലവ്; വൻകിട കമ്പനികളെ ഞെട്ടിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കി പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥികള്
പെട്രോൾ വിലയെ തോൽപ്പിക്കാൻ രണ്ട് പത്താം ക്ലാസുകാർ, വാരപ്പട്ടി ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ കൊച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചരിത്രത്തിലേക്ക്
Published : October 5, 2026 at 7:28 PM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: സാങ്കേതിക ലോകത്തെ വമ്പൻ കമ്പനികൾ കോടികൾ മുടക്കി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വിസ്മയകരമായ മുന്നേറ്റവുമായി രണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾ. വായുമലിനീകരണവും ഇന്ധനച്ചെലവും ഒരുപോലെ കുറയ്ക്കാൻ ഹൈഡ്രജനും പെട്രോളും സംയോജിപ്പിച്ച് ഓടുന്ന ഇരുചക്രവാഹനം നിർമിച്ച് കൈയടി നേടുകയാണ് ഈ കൊച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞർ.
കോതമംഗലം വാരപ്പട്ടി ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളായ മുഹമ്മദ് ഫായിസ്, ശ്രീദേവ് പി. നായർ എന്നിവരുടെ ഈ വേറിട്ട കണ്ടുപിടിത്തം സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ സാങ്കേതിക മേളയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
മേളയിലെ താരം ഈ 'ഹൈബ്രിഡ്' ബൈക്ക്
സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ സാങ്കേതിക മേളയിലെ വർക്കിങ് മോഡൽ വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാന ആകർഷണം ഈ ഇരുചക്രവാഹനമാണ്. കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ ബൈക്ക് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ തികച്ചും വേറിട്ടതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണ്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ മൈലേജ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
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പ്രവര്ത്തനമിങ്ങനെ...
ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രത്യേക കുഴലുകളിലൂടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കുഴലിൽ വെള്ളവും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കുഴലിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ, മോട്ടറിലെ പൈപ്പ് വഴി നേരിട്ട് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ വച്ച് പെട്രോളിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെയാണ് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിൽ രണ്ട് പ്രത്യേക ടാങ്കുകളാണ് വിദ്യാർഥികൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മലീനികരണവും പെട്രോള് ചിവലും കുറയ്ക്കാന് കഴിയുന്ന ഹരിത ബൈക്കിന് മൈലേജ് കൂടുതലെന്ന് സാങ്കേതിക മേളയില് താരങ്ങളില് ഒരാളായ ശ്രീദേവ് പി നായര് പറയുന്നു. "ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് രണ്ട് പ്രത്യേക കുഴലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ കുഴലിൽ വെള്ളവും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവ സംയോജിപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കുഴലിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പൈപ്പ് വഴി നേരെ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ വെച്ച് പെട്രോളിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കും" ശ്രീദേവ് പി നായര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഹൈഡ്രജൻ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇതോടെ ഇന്ധനച്ചെലവ് ലാഭിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ കൊച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇരട്ട ഇന്ധന കരുത്ത്
പെട്രോൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഓടുന്ന ഒരു സാധാരണ ബൈക്കിനെയാണ് ഇവർ ഒരു 'ഹൈബ്രിഡ്' വിസ്മയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനിലേക്ക് പെട്രോളിനൊപ്പം സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കൂടി കടത്തിവിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇന്ധനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കത്തുകയും ബൈക്കിന് മികച്ച ഊർജ്ജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
മൈലേജ് വര്ധിക്കും
ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം ഇന്ധനച്ചെലവിൽ വരുന്ന വൻ കുറവാണ്. പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് പകുതിയോളം കുറച്ച്, ബാക്കി ഭാഗം ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം കൈയടക്കുന്നതോടെ ബൈക്കിൻ്റെ മൈലേജ് ഇരട്ടിയായി വർധിക്കുന്നു. പെട്രോൾ വില നൂറ് കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ പോക്കറ്റ് ചോരാതെ കാക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കും.
നിർമ്മാണത്തിലെ ലളിതവും വേറിട്ടതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യ
വലിയ സങ്കീർണ്ണമായ സിലിണ്ടറുകളോ വിലകൂടിയ ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവർ ഈ മാതൃക ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു വശത്തായി ഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് ലളിതമായ കുഴലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ജീവൻ. ആദ്യത്തെ കുഴലിൽ വെള്ളവും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിൽ കലർത്തി രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഈ മിശ്രിതം രണ്ടാമത്തെ കുഴലിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടാണ് എൻജിനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഹൈഡ്രജൻ തത്സമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
പൂജ്യം മലിനീകരണം; പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവൽക്കാരൻ
ആഗോളതാപനത്തിന് പ്രധാന ഹേതുവായ കാർബൺ മലിനീകരണം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഈ ബൈക്കിന് കഴിയും. ഹൈഡ്രജൻ കത്തുമ്പോൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് മാരകമായ പുകയ്ക്ക് പകരമായി വെറും ജലബാഷ്പം മാത്രമാണ്. വായുമലിനീകരണം കൊണ്ട് ശ്വാസംമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ചപ്പുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.
കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള സുരക്ഷിത നിർമാണം
ഹൈഡ്രജൻ വാതകം സിലിണ്ടറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നത് വലിയ അപകടസാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ കുട്ടികൾ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ബൈക്ക് ഓടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ തത്സമയം നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ വാതകം ചോരുന്നതിൻ്റെയോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിൻ്റെയോ അപകടങ്ങളില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഏതൊരു സാധാരണ ബൈക്കിലും ഘടിപ്പിക്കാം എന്നതും ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ്.
നാളെയുടെ ഹരിത ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് വഴിതുറക്കുന്ന ഈ പത്താം ക്ലാസുകാരുടെ നേട്ടം മേളയിൽ എത്തിയ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും വലിയ പ്രശംസയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്.
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