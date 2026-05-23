ETV Bharat / technology

ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂസറാണോ? ഗുരുതര സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ അടങ്ങുന്ന കോഡ് അബദ്ധത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത

ഗൂഗിൾ ക്രോം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്‌ജ്, ബ്രേവ്, ഒപ്പേറ, ആർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രോമിയത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ബ്രൗസറുകളുടെ സുരക്ഷയെ ഇത് ബാധിക്കും. അതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം.

ക്രോമിയം ബ്രൗസർ എഞ്ചിൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം GOOGLE CHROME SECURITY ISSUE ഹാക്കിങ്
Google Published Chromium Exploit Code Before Fixing The Bug (Representationa Picture; Credit: Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 23, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിൾ ക്രോം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്‌ജ്, ഒപ്പേറ, സാംസങ് ഇന്‍റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രൗസറുകളുടെ അടിസ്ഥാനം സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് വെബ് ബ്രൗസർ പ്രോജക്റ്റായ ക്രോമിയം ആണ്. ക്രോമിയം കോഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്രോമിയം ബ്രൗസർ എഞ്ചിനിലെ ഗുരുതര സുരക്ഷാ പിഴവുകളടങ്ങുന്ന എക്‌സ്‌പ്ലോയിറ്റ് കോഡ് അബദ്ധത്തിൽ ഗൂഗിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ബ്രൗസർ എഞ്ചിനിലെ ദുർബലതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങുമന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ബഗ്‌ ട്രാക്കർ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെയാണ് സുരക്ഷാ പിഴവിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള കോഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അബന്ധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് ഇത് നീക്കം ചെയ്‌തെങ്കിലും പകർപ്പുകൾ ഇതിനകം ഇന്‍റർനെറ്റിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ആർക്കൈവ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയ്‌ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുരക്ഷാ ഗവേഷകരിൽ നിന്ന് വിമർശനം ഉയരുന്നു.

എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
2022 അവസാനത്തോടെയാണ് സുരക്ഷാ പിഴവുകളുള്ളതായി ഗൂഗിളിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. സാധാരണയായി സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ പരിഹരിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷമേ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തൂ. എന്നാൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഗൂഗിളിന്‍റെ ബഗ് ട്രാക്കറിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് കോഡും അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തുവന്നു.

ക്രോമിയം ബ്രൗസർ എഞ്ചിൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം GOOGLE CHROME SECURITY ISSUE ഹാക്കിങ്
Malicious Connection - Potential Capabilities (ETV Bharat)

അപകടസാധ്യതകൾ
ഗൂഗിൾ ക്രോം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്‌ജ്, ബ്രേവ്, ഒപ്പേറ, ആർക്ക്, എന്നിവയുൾപ്പെടെ ക്രോമിയത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക പ്രധാന ബ്രൗസറുകളെയും ഇത് ബാധിക്കും. അതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം. ഈ പിഴവ് ക്രോമിയത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ട് ഡൗൺലോഡിങ് സവിശേഷതയായ ബ്രൗസർ ഫെച്ച് API-യെ ബാധിക്കുന്നു. വെബ്‌പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്‌താൽ പോലും വലിയ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് തുടരാൻ വെബ്‌സൈറ്റുകളെയും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും ഇത് അനുവദിക്കും.

ഹാക്കർമാരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ബ്രൗസറുകളിൽ കണക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ ഈ ദുർബലത സഹായകരമാവും. ജാവാസ്‌ക്രിപ്‌റ്റ് കോഡുകൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഹാക്കർമാർക്ക് വഴിയൊരുക്കും. പാസ്‌വേഡുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഹാക്കിങ് പോലുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

ഉപയോക്താവ് ഒരു അപകടകരമായ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ, അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ബ്രൗസറിനെ ബോട്ട്‌നെറ്റ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ ഹാക്കർമാർക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്രൗസറുകൾ വഴി മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് നേരെയും ബൈസർ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരും.

ക്രോമിയം ബ്രൗസർ എഞ്ചിൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം GOOGLE CHROME SECURITY ISSUE ഹാക്കിങ്
No signs of malware behaviour (ETV Bharat)

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എന്തുചെയ്യണം?
സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. നിരുപദ്രവകരമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ എന്നതിനാൽ പരിചയക്കുറവുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ഇത് തള്ളിക്കളയാം. പരമ്പരാഗത മാൽവെയറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, സംശയാസ്‌പദമായ എക്‌സിക്യൂട്ടബിളുകൾ, പ്രിവിലേജ് എസ്‌കലേഷൻ, ആന്‍റിവൈറസ് സിഗ്നേച്ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രക്രിയ എന്നിവയൊന്നും ഇതിൽ കാണാനാകില്ല. അതിനാൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാതെയിരിക്കാനുള്ള ഏക പോംവഴി അപരിചിതവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ വെബ്‌സൈറ്റുകളോ ലിങ്കുകളോ തുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്.

ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സുരക്ഷാ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചത് കണക്കിലെടുത്ത് ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ പുതിയ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടതാണ്. ഇറക്കുന്ന പക്ഷം ഉടൻ തന്നെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഏരെ നാളായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ബ്രൗസറുകളുടെ സെറ്റ്‌ങ്‌സ് പരിശോധിച്ച് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഉടൻ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.

Also Read:

  1. സ്‌പേസ്‌എക്‌സിന്‍റെ ഭീമൻ റോക്കറ്റ്, കുതിച്ചുയർന്ന് 'സ്റ്റാർഷിപ്പ് വി3': തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും പന്ത്രണ്ടാം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയം
  2. റോഡിൽ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ 'ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RS' ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ: വില 13.91 ലക്ഷം രൂപ
  3. അടിമുടി മാറ്റം! മുഖം മിനുക്കി ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പെത്തും; ടീസർ വെളിപ്പെടുത്തി, ലോഞ്ച് മെയ് അവസാനം
  4. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില ഇനിയും വർധിക്കും! പ്രതിസന്ധി അടുത്ത വർഷവും തുടരും, കാരണമിങ്ങനെ

TAGGED:

ക്രോമിയം ബ്രൗസർ എഞ്ചിൻ
ഗൂഗിൾ ക്രോം
GOOGLE CHROME SECURITY ISSUE
ഹാക്കിങ്
CHROMIUM SECURITY VULNERABILITIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.