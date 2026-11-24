ചരിത്രം കുറിക്കാൻ 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യം; ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യ പാക് സഞ്ചാരിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ചൈനയുടെ 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യത്തിലാണ് പാക് യാത്രികനായ സീഷാൻ അലി പങ്കാളിയാകുന്നത്. ദൗത്യം നാളെ പുലർച്ചെ 5:48ന് വിക്ഷേപിക്കും.
Published : November 24, 2026 at 2:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനയുടെ 'ഷെൻഷൗ 24' ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനുള്ള യാത്രികരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പാകിസ്ഥാനി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി മുഹമ്മദ് സീഷാൻ അലി (40), ചൈനീസ് സഹപ്രവർത്തകരായ ടാങ് ഹോങ്ബോ (51), വു യി (39) എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത്. ചൈന സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യ വിദേശിയാണ് ദൗത്യത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാക് പൗരനായ മുഹമ്മദ് സീഷാൻ അലി.
ദൗത്യത്തിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് യാത്രികർ ചൈനീസ് പൗരന്മാരാണ്. ഇവർ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഠിന പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ജിയുക്വാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് സെന്ററിൽ നിന്ന് നാളെ (നവംബർ 25) ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:48ന് പേടകം വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻയിയായ അസോസിയേറ്റ് പ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ചുമതലകൾ
പാകിസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റാണ് സീഷാൻ അലി. 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യത്തിൽ പേലോഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ചുമതലയാണ് ഇദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുകയെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാർ മാധ്യമമായ സിസിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകും. ബയോടെക്നോളജി, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ നാല് ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കും. ഇതിൽ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടത്തുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരീക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മടക്കം 'ഷെൻഷൗ 23' പേടകത്തിൽ
ഹ്രസ്വകാല ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, 'ഷെൻഷൗ 23' പേടകത്തിൽ പാകിസ്ഥാനി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'സിൻഹുവ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയുടെ മനുഷ്യരുൾപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും വിദേശ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമാണ് ഇത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സംയുക്ത ദൗത്യം.
മൂന്ന് യാത്രികരിൽ ടാങ് ഹോങ്ബോ ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ട് തവണ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ മൂന്ന് തവണ പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി അദ്ദേഹം മാറും. അതേസമയം സീഷാൻ അലി, വു യി എന്നിവർ ആദ്യമായാണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര പോകാനിരിക്കുന്നത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം
ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബഹിരാകാശ സഹകരണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായുമാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്. ചന്ദ്രനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ചൈനയുടെ പദ്ധതികളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സജീവ പങ്കാളിയാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. 2024-ൽ ചൈന വിക്ഷേപിച്ച 'ചാങ്-ഇ 6' ദൗത്യത്തോടൊപ്പം പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര ക്യൂബ്സാറ്റായ ICUBE-Q കൂടെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചന്ദ്രന്റെ വിദൂര വശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ സഹായിച്ചു.
മാത്രമല്ല, ചൈന 2028-ൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന 'ചാങ്-ഇ 8' ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനായി പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ലൂണാർ റോവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ റോവർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്വയം സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്.
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