ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ വിദേശ സഞ്ചാരി; ചരിത്രമെഴുതി പാക് പൗരൻ
ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:48 ഓടെയാണ് ദൗത്യം വിക്ഷേപിച്ചത്. ചൈനയുടെ യാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യ വിദേശ പൗരനാണ് സീഷാൻ അലി.
Published : November 25, 2026 at 1:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ചരിത്രയാത്ര നടത്തി ചൈനയും അയൽ രാജ്യമായ പാക്കിസ്ഥാനും. ചൈനയുടെ 'ഷെൻഷൗ-24' ബഹിരാകാശ ദൗത്യം വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ദൗത്യം വിജയകരമായതോടെ ചൈന സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു വിദേശ പൗരൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പാകിസ്ഥാനി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ മുഹമ്മദ് സീഷാൻ അലി ആണ് ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ ടാങ് ഹോങ്ബോ (51), വു യി (39) എന്നിവർക്കൊപ്പം ടിയാൻഗോങിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇതോടെ ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യ വിദേശിയെന്ന നേട്ടം സീഷാൻ അലിക്ക് സ്വന്തം. ഇന്ന് (നവംബർ 25) ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:48 ഓടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ജിയുക്വാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ലോംഗ് മാർച്ച്-2F റോക്കറ്റിലാണ് പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത്. രാവിലെ 9:26ഓടെ ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്കിങ് പ്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയായി.
ദൗത്യ ചുമതലകൾ
പാകിസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റാണ് സീഷാൻ അലി. 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യത്തിൽ പേലോഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ചുമതലയാണ് ഇദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുക. ദൗത്യ കമാൻഡറും പൈലറ്റുമാണ് ടാങ് ഹോങ്ബോ. വു യി ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ്. ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും സീഷാൻ നേതൃത്വം നൽകും. ബയോടെക്നോളജി, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ നാല് ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കും. ഇതിൽ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടത്തുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരീക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മൂന്ന് യാത്രികരിൽ ടാങ് ഹോങ്ബോ ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ട് തവണ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ മൂന്ന് തവണ പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേസമയം സീഷാൻ അലി, വു യി എന്നിവർ ആദ്യമായാണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത്.
മടക്കം 'ഷെൻഷൗ 23' പേടകത്തിൽ
ഹ്രസ്വകാല ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, 'ഷെൻഷൗ 23' പേടകത്തിൽ പാകിസ്ഥാനി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'സിൻഹുവ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയുടെ മനുഷ്യരുൾപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും വിദേശ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമാണ് ഇത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സംയുക്ത ദൗത്യം.
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