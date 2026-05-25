ETV Bharat / technology

ചന്ദ്രനിൽ കണ്ണുവച്ച് ചൈന; ഷെൻസൗ 23 പേടകം വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ജിയുക്വാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് സെൻ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു പുതിയ വിക്ഷേപണം.

CHINA MISSION CHINESE SPACE AGENCY CHINA SHENZHOU 23 ASTRONAUTS
The Shenzhou-23 manned mission launches from the Jiuquan Satellite Launch Center in Jiuquan, northwestern China on Sunday, May 24, 2026 (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെയ്ജിങ്: മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതിക്ക് വേഗമേറുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഷെൻസൗ 23 ബഹിരാകാശ പേടകം ചൈന വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയമായ ടിയാൻഗോങ്ങിലേക്ക് മൂന്ന് യാത്രികരുമായാണ് പേടകം കുതിച്ചുയർന്നത്.

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ജിയുക്വാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് സെൻ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു പുതിയ വിക്ഷേപണം. ലോങ് മാർച്ച് റോക്കറ്റാണ് പേടകത്തെ സുരക്ഷിതമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ഷു യാങ്ഷു, ഷാങ് ഷിയുവാൻ, ലായ് കാ-യിങ് എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത്. 2030ൽ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാൻ ചൈന ഔദ്യോഗികമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

ഈ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള വിക്ഷേപണം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരിചയസമ്പന്നനും സംഘത്തലവനുമായ ഷു യാങ്ഷുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ചൈനയുടെ അതിസുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി ദൗത്യം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ ഉൾപ്പെടെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ചൈനയുടെ വിക്ഷേപണങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യക്കും ഒപ്പം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ചൈന.

ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ വരവ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കുതിപ്പിന് കൂടുതൽ കരുത്തേകി. അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തമുള്ള രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് ബദലായാണ് ചൈന സ്വന്തം നിലയം സ്ഥാപിച്ചത്. മൂന്ന് പ്രധാന മൊഡ്യൂളുകൾ ചേർന്നതാണ് ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ടിയാൻഗോങ്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ മൊഡ്യൂളുകൾ ഭാവിയിൽ എത്തിക്കും.

ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വ്യക്തി
ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ലായ് കാ-യിങ് ആണ് പുതിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ആദ്യമായാണ് ഒരാൾ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോറൻസിക്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ലായ് കാ-യിങ്ങിനെ ചൈനീസ് അധികൃതർ ലി ജിയായിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

നിരവധി ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നൂതന പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കും നിലയത്തിൽ ഇവർ നേതൃത്വം നൽകും. ഔദ്യോഗിക വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്. ബഹിരാകാശത്തെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ നടക്കും. സുപ്രധാന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിലും യാത്രികർ നേരിട്ട് ഇടപെടും. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ രാജ്യത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കും.

സുദീർഘ വാസം, ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രൻ
ടിയാൻഗോങ് നിലയത്തിൽ 200 ദിവസത്തിലേറെയായി കഴിയുന്ന യാത്രികർക്ക് പകരക്കാരായാണ് പുതിയ സംഘം ചുമതലയേൽക്കുക. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി പഴയ സംഘം ദിവസങ്ങൾക്കകം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും. ബഹിരാകാശത്ത് പുതിയ സംഘം ആറ് മാസത്തോളം ചുരുങ്ങിയത് ചിലവഴിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇക്കാലയളവിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ശൂന്യാകാശവാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സംഘം പഠനവിധേയമാക്കും. ഭാവിയിലെ ദീർഘകാല ചാന്ദ്രദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനഫലങ്ങൾ ഏറെ നിർണായകമാകും.

സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച, ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും നിരീക്ഷിക്കും. കൊടുംതണുപ്പിനെയും റേഡിയേഷനെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും പരിശോധിക്കും. മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വമ്പൻ റോക്കറ്റുകളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ചൊവ്വാ പര്യവേക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിച്ച ഏക രാജ്യമാണ് ചൈന.

ടിയാൻഗോങ് പൂർണമായും ചൈനയുടെ കൈകളിലാണ്. റഷ്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പുത്തൻ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തുന്നത്. പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഓരോ വിക്ഷേപണവും ഭംഗിയായി സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ അടക്കം നിലയത്തിൽ എത്തിക്കാനും ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ശാസ്ത്രലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ALSO READ: 'ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്', തകരുന്ന പാർക്കുകളും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നഗരങ്ങളും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരോ?

TAGGED:

TIANGONG SPACE STATION
CHINA SPACE PROGRAM
SHENZHOU SPACE MISSION
LUNAR LANDING MISSION
CHINA SHENZHOU 23 MISSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.