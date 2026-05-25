ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എട്ടാമത്തെ ഒത്തുചേരൽ: 'ഷെൻസൗ 23' ദൗത്യ സംഘം ടിയാങ്ഗോങിൽ പ്രവേശിച്ചു
ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിക്രമണ ദൗത്യമാണ് ഷെൻസൗ 23. ദൗത്യ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ ഒരു വർഷം ടിയാങ്ഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചെലവഴിക്കും.
Published : May 25, 2026 at 11:04 AM IST
ബെയ്ജിങ്: ചൈനയുടെ 'ഷെൻസൗ 23' ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ മൂന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ടിയാങ്ഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ന് (മെയ് 25) ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:13ഓടെ ടിയാങ്ഗോങിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി രാജ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സിഎംഎസ്എ (China Manned Space Agency) അറിയിച്ചു. ഷെൻസൗ 23 ദൗത്യത്തിലെ മൂന്നംഗ സംഘത്തെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഷെൻസൗ 21 സംഘം വരവേറ്റു.
ഇരുസംഘങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ എയ്റോസ്പേസ് ചരിത്രത്തിലെ ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ചുള്ള എട്ടാമത്തെ ഒത്തുചേരലാണ് ഇത്. ടിയാൻഗോങ് നിലയത്തിൽ 200 ദിവസത്തിലേറെയായി കഴിയുന്ന ഷെൻസൗ 21 ദൗത്യത്തിലെ മൂന്ന് യാത്രികർക്ക് പകരക്കാരായാണ് പുതിയ സംഘം എത്തിയത്. ഇവർക്ക് ചുമതല കൈമാറിയതായി ചൈനീസ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി പഴയ സംഘം ദിവസങ്ങൾക്കകം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും.
🚀👏🎉Congratulations! Eighth space get-together in China's aerospace history!— Chinese Space Station (@CNSpaceStation) May 25, 2026
The three astronauts aboard China's Shenzhou XXIII spaceship have entered the @CNSpaceStation and met with another astronaut trio on Monday, starting a new round of in-orbit crew handover.
The… pic.twitter.com/UIJ4oVoKCQ
ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8.30-ഓടെയാണ് മൂന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെയും വഹിച്ചുള്ള ചൈനയുടെ 'ഷെൻസൗ 23' ദൗത്യം വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ജിയുക്വാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിക്രമണ ദൗത്യമാണ് ഇത്. ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലി ബെൻകി വിക്ഷേപണം വിജയകരമായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2030ഓടെ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചൈന. ഇതിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് ഷെൻഷോ 23 ദൗത്യം.
ബഹിരാകാശയാത്രികർ ആരൊക്കെ?
ഷു യാങ്ഷു, കമാൻഡർ, ഷാങ് ഷിയുവാൻ, ലൈ കാ-യിങ് എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തിലെ ബഹിരാകാശയാത്രികർ. ദൗത്യത്തിലെ മൂന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികരിൽ ഒരാൾ ഒരു വർഷം ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചെലവഴിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ദൗത്യം സംഘം നിരവധി ശാസ്ത്ര, ആപ്ലിക്കേഷൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും.
ഹോങ്കോങിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശയാത്രികയാണ് ലൈ കാ-യിങ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോറൻസിക്സിൽ ഡോക്ടറൽ ബിരുദധാരിയാണ് ഇവർ. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശയാത്രിക കൂടിയാണ് ലൈ എന്ന് ചൈനീസ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
🚀👏The Shenzhou XXIII spacecraft, atop its Long March 2F carrier rocket, roared to life and surged into the sky from the Jiuquan Satellite Launch Center.— Chinese Space Station (@CNSpaceStation) May 24, 2026
Watch the rocket light up the sky! [📹CMG] pic.twitter.com/he0I42Dtf2
ഷെൻസൗ 23 ദൗത്യ: ലക്ഷ്യം
ഒരു ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ദീർഘകാലം തുടർച്ചയായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടരുന്ന ദൗത്യമായിരിക്കും ഇത്. ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ യാത്രകളോട് മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നെന്നും എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ നേടിടുമെന്നും പഠിക്കുകയാണ് ഷെൻസൗ 23 ദൗത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് 2030 ഓടെ നടത്താനിരിക്കുന്ന ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടും. ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തുന്നവരുടെ അസ്ഥിയുടെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത്, പേശി ബലക്ഷയം, മനുഷ്യശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വികിരണ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച പഠിക്കാൻ ദൗത്യം അവസരം നൽകും.
2028ൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഇറക്കുക എന്നതാണ് നാസയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അതേസമയം 2030ഓടെ ചാന്ദ്രദൗത്യം നടത്തുമെന്ന് ചൈനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് യുഎസ് ഒഴിവാക്കിയതിനുശേഷം ചൈന രാജ്യത്തിനായി ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2021ലാണ് ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ആദ്യ സഞ്ചാരിയെത്തുന്നത്. ഷെൻഷോ 20 ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. എന്നാൽ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലുണ്ടായ തകരാറിനെ തുടർന്ന് പേടകത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ കാലതാമസത്തിനൊടുവിൽ ഷെൻസൗ 21ലാണ് യാത്രികരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
Also Read:
- സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഭീമൻ റോക്കറ്റ്, കുതിച്ചുയർന്ന് 'സ്റ്റാർഷിപ്പ് വി3': തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും പന്ത്രണ്ടാം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയം
- ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ; ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന് അമേരിക്കയുടെ പരമോന്നത 'ഗോഡാർഡ് അസ്ട്രോനാട്ടിക്സ് അവാർഡ്'
- വാള് സ്ട്രീറ്റില് കണ്ണ് വച്ച് എലോണ് മസ്ക്, സ്പെയ്സ് എക്സിനെ ഓഹരി വിപണിയില് പട്ടിക പെടുത്താന് നടപടികള് ആരംഭിച്ചു
- ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂസറാണോ? ഗുരുതര സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ അടങ്ങുന്ന കോഡ് അബദ്ധത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത
- റോഡിൽ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ 'ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RS' ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ: വില 13.91 ലക്ഷം രൂപ